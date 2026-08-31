Paquete anticorrupción de Sheinbaum modificará 19 leyes: Luisa María Alcalde presenta detalles

La reforma anticorrupción modifica 19 leyes y expide dos nuevas, según la declaración de Luisa María Alcalde. Crédito: Presidencia.

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Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, anunció un nuevo paquete anticorrupción ante la bancada de Morena en el Senado, con una reforma que modifica 19 leyes y expidió dos nuevas, según su declaración este 30 de agosto en la sesión plenaria.

El planteamiento incorpora herramientas tecnológicas para que, “en tiempo real”, se conozca mejor cómo se ejerce el presupuesto público, y apunta a elevar la vigilancia sobre contrataciones en dependencias y la “transparencia proactiva en licitaciones”, con publicación de información sin esperar solicitudes ciudadanas, afirmó Alcalde.

La propuesta busca fortalecer las facultades y obligaciones en materia de corrupción y “buen gobierno” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con la consejera jurídica.

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Alcalde sostuvo que el paquete se trabaja desde hace “varios meses” y que el diseño lo encabeza Raquel Buenrostro (secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno), con participación del Tribunal administrativo y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Morena perfila a Higinio Martínez para presidir la Mesa Directiva del Senado

El grupo mayoritario acuerda por consenso proponer al legislador mexiquense para conducir el pleno durante el tercer año de la LXVI Legislatura, a partir del 1 de septiembre. (Archivo Infobae)

Higinio Martínez será la propuesta de la bancada de Morena para presidir la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura, una decisión tomada este domingo 30 de agosto que cierra varios días de negociaciones internas y lo perfila para conducir las sesiones del pleno a partir del 1 de septiembre en sustitución de Laura Itzel Castillo Juárez.

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La definición se concretó en la reunión plenaria de Morena previa al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones. Con ese acuerdo, la Presidencia del Senado quedará en manos, de manera consecutiva, de Gerardo Fernández Noroña en el primer año, Laura Itzel Castillo en el segundo y Martínez en el tercero.

El senador mexiquense fue elegido sin contrincantes al momento de la decisión final, aunque en la competencia interna también figuraban Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Fernández Noroña. Cantón y Huerta retiraron sus aspiraciones para respaldar el acuerdo de unidad.

Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que la designación se alcanzó por consenso dentro de la bancada mayoritaria. Después de la reunión, escribió: “En unidad y por votación unánime hemos elegido a Higinio Martínez como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado”.

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La nueva Mesa Directiva entra en funciones el 1 de septiembre

Higinio Martínez asumió funciones de conducción legislativa, orden de debates y representación institucional del Senado con apoyo de Morena. Crédito: X @MorenaSenadores

Con el respaldo de Morena y sus aliados, Martínez asumirá la conducción de los trabajos legislativos en la Cámara alta. Entre sus funciones estarán dirigir las sesiones del pleno, ordenar los debates y representar institucionalmente al Senado.

Ese relevo comenzará con el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. La definición ocurrió en la plenaria de Morena, encuentro al que también asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Antes de que se confirmara su designación, Martínez Miranda explicó qué ofrecería a sus compañeros de bancada y a la oposición si llegaba a la Presidencia de la Mesa Directiva. Su respuesta fue que su trabajo se regirá por las normas del Poder Legislativo y por un trato equitativo a las distintas fuerzas políticas.

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“Trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento. Es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó. También dijo que buscará mantener comunicación con todos los integrantes de la Cámara Alta y que, desde la Mesa Directiva, le corresponderá trabajar con los 128 senadores y senadoras.

La apuesta por una candidatura única se reflejó durante las negociaciones previas. Saúl Monreal sostuvo que “la mejor conveniencia es Higinio” para ocupar la Presidencia del Senado, mientras Mier llamó a privilegiar la unidad y el proyecto político por encima de las aspiraciones personales.

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