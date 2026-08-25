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Luisa María Alcalde celebra su cumpleaños 39 con cheve en mano en concierto de Rosalía, junto a Arturo Ávila

Las imágenes detonaron comentarios que contrastan la coyuntura del partido con la presencia de dos figuras del oficialismo en un espectáculo

Un video de unos 15 segundos, difundido por N y replicado por periodistas en X, los ubica la noche de este lunes en el recinto donde se presenta la cantante española, en medio de señalamientos digitales
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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, fueron captados la noche de este lunes en el concierto que ofreció la cantante española Rosalía, de acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales. El registro se dio en medio de la crisis política que atraviesa Morena por el llamado caso Rocha Moya.

¿Qué se ve en el video?

Según la cuenta de N+ en la red social X, un video de aproximadamente 15 segundos muestra a ambos funcionarios en el recinto donde se presentó la artista española. La publicación original señala que la pareja fue vista “muy quitada de la pena” durante el espectáculo, en un contraste que rápidamente llamó la atención de usuarios y comunicadores.

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El clip fue retomado por distintas cuentas, entre ellas las de los periodistas José Díaz y Enrique Muñoz, quienes lo utilizaron para contrastar las imágenes con el momento político que enfrenta el partido guinda. Entre los señalamientos que circularon en redes se mencionó, sin confirmación oficial, que Alcalde habría sido vista con una bebida en la mano; el propio autor de una de las publicaciones reconoció no tener certeza sobre el contenido de dicha bebida.

Un video de unos 15 segundos, difundido por N+ y replicado por periodistas en X, los ubica la noche de este lunes en el recinto donde se presenta la cantante española, en medio de señalamientos digitales
Un video de unos 15 segundos, difundido por N+ y replicado por periodistas en X, los ubica la noche de este lunes en el recinto donde se presenta la cantante española, en medio de señalamientos digitales

El contexto: la crisis por el caso Rocha Moya

Alcalde asumió recientemente la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de dejar la dirigencia nacional de Morena. Desde ese cargo ha tenido que pronunciarse públicamente sobre el proceso que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaran su detención.

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De acuerdo con la propia Alcalde, en el caso se violentó el principio de confidencialidad, y afirmó que las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas suficientes para sustentar la petición contra el exmandatario sinaloense. La funcionaria ha insistido en que buscará dar claridad pública sobre el procedimiento de extradición y sobre lo que, según dijo, corresponde legalmente en estos casos.

Por su parte, Arturo Ávila se ha desempeñado como vocero de la fracción morenista en San Lázaro. De acuerdo con distintas versiones periodísticas, en los últimos meses el diputado habría perdido peso político dentro de la estructura del movimiento, en un contexto de reacomodos internos derivados tanto del caso Rocha Moya como de la salida de Alcalde de la dirigencia nacional del partido.

Una mujer de cabello rizado y un niño pequeño interactúan en un espacio interior con estanterías llenas de libros y objetos decorativos. El niño, vestido con un top marrón y pantalones negros, está de pie. La mujer, vestida de negro, se agacha para abrazarlo. En un momento, la mujer ríe y luego baja la cabeza en aparente emoción. Finalmente, se sienta y sostiene al niño en su regazo, compartiendo un momento de cercanía. Los emojis de pastel y ojos de corazón superpuestos sugieren una celebración.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes del concierto generaron una ola de comentarios de usuarios y comunicadores que las relacionaron con la coyuntura interna de Morena. Algunas publicaciones destacaron lo que calificaron como un contraste entre la crisis política del partido y la presencia de dos de sus figuras en un evento de entretenimiento.

Entre los puntos que más se repitieron en los comentarios estuvieron:

  • La cercanía temporal entre el escándalo por el caso Rocha Moya y la aparición pública de la pareja.
  • El estado de embarazo de Alcalde, mencionado por algunos usuarios al comentar las imágenes.
  • Los señalamientos previos sobre la disminución de la influencia política de Ávila dentro de Morena.

Hasta el momento, ni Luisa María Alcalde ni Arturo Ávila se han pronunciado públicamente sobre las imágenes ni sobre los comentarios generados en torno a su asistencia al concierto.

Lo que sigue

El caso Rocha Moya continúa como uno de los frentes más sensibles para Morena, en un momento en el que la Presidencia y la dirigencia del partido han buscado, según distintas fuentes citadas por medios nacionales, contener el impacto político de las investigaciones que involucran a figuras cercanas al oficialismo. Por ahora, no hay información oficial adicional sobre la actividad pública de Alcalde y Ávila tras su aparición en el concierto de Rosalía.

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