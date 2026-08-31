Romero para la memoria: cuánto hay que consumir para notar un efecto real

Incorporar romero en tu dieta diaria podría darte ese pequeño impulso para la memoria que tanto buscas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las investigaciones recientes han identificado que dosis moderadas de romero pueden asociarse con mejoras leves pero comprobables en memoria y rendimiento cognitivo, especialmente cuando se consume en cantidades similares a las presentes en la alimentación diaria o mediante aromaterapia ambiental.

Estas conclusiones provienen de ensayos clínicos controlados realizados en adultos mayores y jóvenes sanos, y se han respaldado en los últimos años gracias al interés creciente de organismos reguladores y agencias europeas que han evaluado tanto la eficacia como la seguridad del consumo de esta planta en contextos no farmacológicos.

Ensayos clínicos y dosis eficaces: datos de la Agencia Europea del Medicamento y estudios controlados

Los estudios más sólidos han observado que cantidades cercanas a 0,75–1 gramo diario de hoja seca de romero, ya sea como condimento en la dieta cotidiana o en cápsulas de 500 mg tomadas dos veces al día, pueden asociarse a mejoras discretas en medidas de memoria, velocidad de procesamiento y bienestar mental.

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En adultos mayores, un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego realizado por Pengelly y colaboradores en 2012 mostró que 750 mg de polvo de hoja seca de romero mejoraron de forma significativa la velocidad de memoria respecto al placebo, mientras que dosis superiores, como 6 gramos, resultaron contraproducentes y redujeron el rendimiento cognitivo.

En estudiantes universitarios, la administración de 1 gramo diario de romero en cápsulas, repartido en dos tomas durante un mes, se asoció con mejoras en memoria prospectiva y retrospectiva, así como en síntomas de ansiedad, depresión y calidad del sueño.

Estos efectos, aunque modestos, fueron estadísticamente significativos y sugieren que el umbral efectivo del romero para la memoria se sitúa en el rango de dosis culinarias o ligeramente superiores, como detalla el ensayo clínico liderado por Nematolahi en 2018.

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La evidencia indica que basta con incorporar alrededor de medio a un gramo de la hoja seca a la alimentación diaria o utilizar cápsulas de tamaño similar bajo supervisión profesional, evitando dosis elevadas que puedan resultar perjudiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aromaterapia con aceite esencial: protocolos y resultados

No solo la vía oral ha sido evaluada. Diversos estudios, principalmente en Europa, han explorado el impacto de la aromaterapia con aceite esencial de romero sobre la memoria y la atención.

En adultos mayores, la exposición a cuatro gotas de aceite esencial difundidas en una habitación durante minutos antes de tareas de memoria prospectiva reveló mejoras significativas en la capacidad de recordar realizar actividades futuras, según los resultados obtenidos por el equipo de la Universidad de Northumbria.

La relación entre la dosis inhalada y el efecto cognitivo se confirmó midiendo niveles plasmáticos de 1,8-cineol, compuesto volátil predominante en el aceite esencial de romero, que mostró correlaciones positivas con la velocidad y precisión en tareas cognitivas, como describen Moss y Oliver en su estudio publicado en 2012.

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Los protocolos prácticos derivados de estos ensayos proponen la difusión de tres a cuatro gotas de aceite esencial puro durante 4 a 10 minutos antes de actividades intelectuales exigentes.

Seguridad y recomendaciones de organismos oficiales

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reconoce el uso tradicional de las hojas de romero para molestias digestivas y musculares, pero no avala su indicación formal para la mejora de la memoria dada la falta de estudios clínicos de amplio alcance en humanos.

Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha establecido límites de exposición seguros para extractos de romero utilizados como aditivos alimentarios, recomendando que la suma de ácido carnósico y carnosol no supere los 0,3 mg por kilo de peso corporal al día.

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Esto implica que el consumo regular de romero en cantidades culinarias normales rara vez representa un riesgo para la mayoría de los adultos sanos.

Las instituciones europeas coinciden en que el romero es seguro en las dosis habituales de la dieta y en protocolos de aromaterapia moderada, pero no debe utilizarse como sustituto de tratamientos médicos establecidos ni en dosis muy superiores a las alimentarias, ya que esto puede revertir los efectos positivos e incluso generar problemas, como la disminución del estado de alerta o molestias digestivas.

En Europa, han explorado el impacto de la aromaterapia con aceite esencial de romero sobre la memoria y la atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites y expectativas realistas para el consumo de romero

Los beneficios observados en los ensayos son pequeños y específicos, más evidentes en adultos mayores o personas bajo estrés, y no suponen una mejora drástica de la memoria.

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La evidencia actual señala que el romero puede apoyar la función cognitiva como parte de un estilo de vida saludable, pero no es una cura ni reemplaza intervenciones médicas para enfermedades neurodegenerativas.

Para quienes buscan mejoras cognitivas, la integración diaria de medio a un gramo de hoja seca en la alimentación o el uso ocasional de aromaterapia con aceite esencial de calidad, siguiendo los parámetros de los estudios, puede asociarse con efectos positivos leves, siempre dentro de un marco de seguridad y prudencia.

Las dosis elevadas o el uso prolongado sin control no cuentan con respaldo científico ni de organismos reguladores.

Consideraciones finales según la evidencia internacional

Las instituciones europeas y revisiones sistemáticas subrayan que los efectos del romero sobre la memoria existen, pero son modestos y dependen de la dosis y el contexto de uso.

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El umbral efectivo está cerca del consumo culinario habitual, con claros riesgos al incrementar la dosis más allá de ese rango.

La recomendación práctica es optar siempre por cantidades moderadas y consultar con un profesional de la salud en casos de embarazo, lactancia, enfermedades crónicas o uso concomitante de medicamentos.

El romero, en definitiva, puede formar parte de un enfoque integral para cuidar la función cerebral, pero no sustituye a los tratamientos médicos ni justifica suplementos de alta dosis sin respaldo ni supervisión profesional.

La clave está en la moderación y el acompañamiento informativo basado en evidencia científica validada por instituciones reconocidas como la EMA y la EFSA, así como por los ensayos controlados publicados en revistas científicas internacionales.

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