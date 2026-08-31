Enrique Inzunza prepara libro y promete narrar lo vivido tras las acusaciones en su contra

“Apoyaré, sin reservas, todas las iniciativas” de Claudia Sheinbaum (Foto: redes sociales)

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El senador Enrique Inzunza Cázarez prepara un libro en el que relatará lo que ha vivido durante los últimos cuatro meses, periodo marcado por los señalamientos difundidos en Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El legislador sinaloense adelantó el proyecto en una entrevista con La Jornada, en la que también habló sobre su separación de Morena y su postura frente a las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enrique Inzunza escribirá un libro sobre las acusaciones

Inzunza explicó que comenzó a escribir la obra para dejar constancia de su experiencia, luego de que autoridades estadunidenses lo incluyeran en un expediente relacionado con presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

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El senador rechazó nuevamente las acusaciones y las calificó como “imputaciones falsas y dolosas”. El libro abordará los acontecimientos que ha enfrentado desde que se hicieron públicos los señalamientos, así como las consecuencias políticas y personales del caso.

Enrique Inzunza escribirá un libro para contar su versión sobre las acusaciones. (Foto: redes sociales)

La publicación será un relato en primera persona sobre uno de los episodios más relevantes de su trayectoria política reciente, después de que decidió separarse de la bancada de Morena para continuar como senador independiente.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre su salida de Morena?

Aunque ya no formará parte del grupo parlamentario de Morena, Inzunza aseguró que su salida no implica un cambio en sus principios ni en su respaldo al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

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Durante la entrevista con La Jornada, el senador fue cuestionado sobre si continuaría apoyando las reformas promovidas por Claudia Sheinbaum, particularmente ante la posibilidad de que su salida afecte la mayoría calificada en el Senado.

Su respuesta fue contundente:

“Los principios se honran en cualquier circunstancia. Apoyaré, sin reservas, todas las iniciativas que presente la jefa del Ejecutivo en defensa de la soberanía nacional cuyo propósito es afianzar los derechos de los y las mexicanas”.

Enrique Inzunza explica por qué dejó Morena: “Los principios se honran en cualquier circunstancia”. EFE/ Mario Guzmán

También señaló que respaldará las propuestas que envíe la mandataria, incluida la relacionada con la doble nacionalidad.

Senador independiente mantendrá respaldo a Sheinbaum

Inzunza sostuvo que convertirse en legislador independiente no significa abandonar las posiciones políticas que ha defendido desde el inicio de la actual Legislatura.

El senador recordó que ya había expresado su postura en una carta enviada al coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, en la que explicó las razones de su decisión.

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En ese sentido, afirmó que continuará respaldando a Sheinbaum “en cualquier condición, incluso la posición más modesta”, pues considera que los cargos parlamentarios no son lo fundamental.

El legislador también respondió a las versiones sobre la posibilidad de que conserve la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

Senador independiente, pero aliado de Sheinbaum: Inzunza mantendrá su respaldo. (Foto: redes sociales)

Inzunza resta importancia a conservar cargos en el Senado

Ante el planteamiento de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, sobre la conveniencia de mantenerlo al frente de dicha comisión, Inzunza restó importancia al tema.

“Eso no es relevante. No importan los cargos, sino los encargos. Honraré mis principios desde cualquier condición, a pesar de que sea más modesta”, declaró.

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De acuerdo con el senador, durante el receso legislativo la comisión avanzó en sus trabajos y actualmente cuenta con 22 dictámenes listos, por lo que consideró que existe poco rezago.

Entre los aspectos que marcan esta nueva etapa política se encuentran:

Su separación del grupo parlamentario de Morena .

Su decisión de continuar como senador independiente .

El respaldo que mantiene a las iniciativas de Claudia Sheinbaum .

Las acusaciones de autoridades estadunidenses , que él niega.

La preparación de un libro sobre lo ocurrido durante los últimos cuatro meses.

Inzunza minimiza los cargos en el Senado: “No importan los cargos, sino los encargos”. (Foto: redes sociales)

Enrique Inzunza: trayectoria política y señalamientos de EU

Antes de llegar al Senado, Inzunza desarrolló una extensa carrera en el ámbito judicial de Sinaloa. Fue juez y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia estatal, institución que presidió entre 2011 y 2021. Posteriormente ocupó la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.

En 2024 obtuvo un escaño en el Senado por Morena junto con Imelda Castro. Su trayectoria quedó bajo escrutinio después de que autoridades estadunidenses lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que el legislador ha rechazado de manera reiterada.

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En sus redes sociales también ha hablado sobre sus orígenes y los trabajos que desempeñó antes de convertirse en abogado y funcionario público. Recordó que durante su juventud fue vaquero, estibador y ayudante de taquería.

Ahora, el senador busca plasmar en un libro su versión de los acontecimientos recientes. La obra podría convertirse en su principal testimonio sobre el conflicto que provocó su distanciamiento de Morena y los señalamientos provenientes de Estados Unidos.