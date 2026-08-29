Auditoría Superior deja en la impunidad el 99% de los casos de corrupción que investiga

Aureliano Hernández, titular de la ASF, tiene que revertir la tendencia sobre los casos que quedan impunes. Crédito: Meta / Aureliano Hernández Palacios

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Un informe elaborado y presentado por Transparencia Mexicana (TM) reveló que el 99 por ciento de las investigaciones por casos de corrupción llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no han derivado en sanciones en los tribunales.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, entre los años 2015 y 2025, la Auditoría Superior dio paso a mil 542 investigaciones de faltas administrativas y solo obtuvo 15 sanciones, es decir, en apenas 0.97 por ciento de los casos logró un castigo.

Congreso dotó de más herramientas a la Auditoría Superior

En 2015, explicó la organización, el Congreso dotó a la ASF y a los órganos de fiscalización superior de las 32 entidades del país de facultades para investigar las irregularidades administrativas detectadas durante el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

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A nivel nacional, según el informe de TM, la impunidad de los casos de corrupción investigados por los órganos de fiscalización superior es de 93.1 por ciento, es decir, en poco más de nueve de cada 10 casos no se castiga la conducta irregular indagada.

Reporte será entregado al Legislativo

Cabe señalar que el reporte será entregado al Congreso de la Unión para su consideración durante el análisis y la discusión de las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que prevé discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

Ante esta situación, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, consideró que es una buena oportunidad para los legisladores debatir el tema, ahora que buscan hacer más accesibles las investigaciones de casos de corrupción mediante la eliminación del fuero constitucional.

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“Coincidimos con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, el llamado ‘fuero’, para facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, pero también consideramos indispensable incrementar el riesgo de que las investigaciones por corrupción lleguen a sanción”, dijo Bohórquez durante la presentación del informe.

Estamos frente a un Estado que casi nunca castiga

Tras hacerse público el informe de Transparencia Mexicana, el abogado y activista, José Mario de la Garza Marroquín, criticó que la ASF sí sea capaz de hallar e investigar los casos de corrupción, pero que la mayoría no derive en un castigo.

“México sí sabe encontrar la corrupción. Lo verdaderamente escandaloso es lo que pasa después. Entre 2015 y 2025, la ASF abrió 1,542 investigaciones por probables responsabilidades administrativas. ¿Cuántas terminaron en sanción? Quince. Apenas 0.97 por ciento. No estamos frente a un Estado que no ve: estamos frente a uno que audita, documenta, investiga… y al final casi nunca castiga”, escribió el activista en su cuenta de X.

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El sistema ha fracasado

Asimismo, De la Garza Marroquín calificó de “fracaso” el hecho de que existan instituciones y leyes, pero que no sean capaces de conseguir una sentencia; básicamente, porque hacen mal su trabajo a la hora de armar y presentar los casos.

El auditor Hernández tiene mucho trabajo al frente de la ASF. (Foto: Cámara de Diputados)

“Ahí está el fracaso que deberíamos estar discutiendo. Tenemos Auditoría Superior, Sistema Nacional Anticorrupción, fiscalías, tribunales, órganos internos de control y una Ley General de Responsabilidades Administrativas llena de sanciones. El problema no es que falten leyes. El problema es el trayecto entre descubrir la irregularidad y conseguir una sentencia: expedientes mal construidos, responsabilidades que no se individualizan, pruebas insuficientes, años de trámite, prescripciones, litigios perdidos. La corrupción se detecta; la responsabilidad se diluye”, expresó.

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Dura crítica para la ASF que en cabeza, Aureliano Hernández Palacios Cardel, ya que sí investiga, pero el 99 por ciento de sus casos quedan en la impunidad.