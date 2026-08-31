Para qué sirve colocar un cactus en tu ventana o en la entrada de tu hogar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La filosofía del Feng Shui atribuye a las plantas una influencia directa sobre la energía de los espacios.

Entre las especies más populares, el cactus destaca por su capacidad protectora. Colocar cactus en las ventanas del hogar es una práctica recomendada para quienes buscan filtrar las energías externas y resguardar el ambiente interior.

Según el Feng Shui, las espinas de estas plantas actúan como una barrera natural ante las malas vibras, al mismo tiempo que permiten la entrada de luz y energía positiva.

Esta tradición señala que la ubicación estratégica de los cactus puede contribuir a crear un entorno más equilibrado y seguro dentro de casa.

Varios cactus y plantas suculentas en macetas de barro decoran el pórtico de acceso a un departamento de estilo desértico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el significado y la importancia de colocar cactus en la entrada de tu casa, según el Feng Shui

De acuerdo con la práctica oriental del según el Feng Shui, colocar cactus en la entrada de tu casa tiene un significado y una importancia relacionadas principalmente con la protección.

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Las plantas con espinas, como los cactus, representan una energía defensiva. Aunque el Feng Shui tradicional desaconseja poner cactus en espacios destinados al descanso, como dormitorios, sí recomienda ubicarlos en zonas de acceso, como el recibidor, el balcón, la terraza o cerca de la puerta de entrada.

En estos lugares, los cactus cumplen una función protectora: ayudan a filtrar y bloquear energías negativas, evitando que entren a la vivienda. Se considera que las espinas actúan como barrera para las malas vibras y, al mismo tiempo, permiten que la energía positiva fluya hacia el interior.

Es importante que el cactus esté saludable y que no obstruya la puerta ni las zonas de circulación para mantener un flujo energético adecuado.

En resumen, en el Feng Shui, un cactus en la entrada simboliza protección y defensa ante energías externas, siempre que se coloque en el exterior o cerca de la entrada, nunca en espacios de descanso dentro del hogar.

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Una terraza moderna y luminosa, decorada con una variada colección de macetas, suculentas, cactus y una palma abanico, creando un espacio fresco y acogedor ideal para el disfrute al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para colocar cactus en la entrada de tu hogar para obtener protección, según el Feng Shui

Aquí tienes consejos específicos para colocar cactus en la entrada de tu hogar y aprovechar su función protectora, según el Feng Shui:

Ubicación exterior : Sitúa los cactus fuera de la puerta principal, en el recibidor exterior, balcón, terraza o cerca de ventanas junto a la entrada. Evita colocarlos en el interior del hogar, especialmente en dormitorios o espacios de descanso.

No obstruir el paso : Asegúrate de que los cactus no bloqueen la puerta ni las zonas de circulación. Deben estar en un sitio visible pero que permita el flujo libre de personas y energía.

Plantas saludables : Mantén los cactus en buen estado. Las plantas secas o enfermas pueden reflejar una energía inerte o negativa, lo cual es contraproducente para el Feng Shui.

Cantidad y tamaño : No es necesario colocar muchos cactus. Uno o dos ejemplares bien ubicados son suficientes. Elige cactus de tamaño proporcional al espacio disponible.

Complementa con otras plantas : Puedes acompañar los cactus con plantas de hojas redondeadas o flores coloridas para equilibrar la energía protectora de las espinas con energías de crecimiento y vitalidad.

Evita adornos artificiales : Usa cactus vivos, no artificiales, para asegurar su efecto energético.

Intención clara: Al colocar el cactus, hazlo con la intención de proteger tu hogar y filtrar las energías negativas, para que este gesto simbólico tenga mayor fuerza según esta filosofía.

Infobae presenta las pautas del Feng Shui para la ubicación y el cuidado de cactus en la entrada del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda esta planta no solo dará vida a tu hogar sino que pueden brindarte beneficios poco conocidos.