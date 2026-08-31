México

Higinio Martínez se queda con la Presidencia del Senado: Morena lo respalda por unanimidad

El senador mexiquense encabezará la Mesa Directiva durante el próximo periodo de sesiones, en sustitución de Laura Itzel Castillo

Sin contrincantes: Higinio Martínez presidirá el Senado.

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El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, fue elegido por unanimidad como la propuesta de su bancada para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

El legislador mexiquense sustituirá a Laura Itzel Castillo Juárez al frente de la Cámara alta, en una definición que puso fin a varios días de negociaciones internas entre los aspirantes al cargo.

La decisión se concretó este domingo durante la reunión plenaria de Morena, previa al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre.

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El coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, informó que la designación se alcanzó mediante un acuerdo de unidad.

“En unidad y por votación unánime hemos elegido a Higinio Martínez como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado”, publicó Mier tras la reunión.

Higinio Martínez encabezará el Senado durante el tercer año de la LXVI Legislatura

Con el respaldo de Morena y sus aliados, Higinio Martínez asumirá la conducción de los trabajos legislativos y tendrá entre sus responsabilidades dirigir las sesiones del pleno, ordenar los debates y representar institucionalmente al Senado.

Higinio Martínez llega a la Presidencia del Senado por consenso.
Higinio Martínez llega a la Presidencia del Senado por consenso.

La definición se produjo después de una competencia interna en la que también figuraban Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Gerardo Fernández Noroña, quien ya encabezó la Mesa Directiva durante el primer año de la actual Legislatura.

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Durante las negociaciones, la bancada mayoritaria apostó por construir una candidatura de unidad. Saúl Monreal incluso señaló que “la mejor conveniencia es Higinio” para ocupar la Presidencia del Senado.

Entre los principales puntos que marcaron la definición se encuentran:

  • Higinio Martínez obtuvo el respaldo unánime de la bancada.
  • Óscar Cantón y Manuel Huerta retiraron sus aspiraciones para apoyar el acuerdo.
  • Gerardo Fernández Noroña también figuró entre los aspirantes a regresar a la Presidencia.
  • La nueva Mesa Directiva comenzará funciones con el periodo ordinario del 1 de septiembre.
  • Ignacio Mier llamó a privilegiar la unidad y el proyecto político por encima de las aspiraciones personales.

“Apego a la Constitución”: el compromiso del nuevo presidente del Senado

Antes de que se confirmara su designación, Martínez Miranda fue cuestionado sobre lo que ofrecería a sus compañeros de Morena y a los legisladores de oposición en caso de llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva.

El senador respondió que su trabajo estaría basado en el cumplimiento de las normas que rigen al Poder Legislativo y en un trato equitativo para las distintas fuerzas políticas.

“Trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento. Es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó.

También aseguró que buscará mantener comunicación con todos los integrantes de la Cámara alta. Aunque reconoció que las posiciones políticas se definen dentro de los grupos parlamentarios, sostuvo que desde la Mesa Directiva le corresponderá trabajar con los 128 senadores y senadoras.

Higinio Martínez y sus 50 años de trayectoria política

El ahora elegido presidente del Senado comparó su carrera política con el Maratón de la Ciudad de México, celebrado este domingo. Al hablar sobre su aspiración, señaló que llevaba “un maratón de 50 años” y expresó su deseo de “ganar esta etapa”.

Higinio Martínez Miranda nació en Texcoco, Estado de México, y estudió Medicina. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro de los movimientos y partidos de izquierda.

Ha sido presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones, diputado local y senador. También formó parte del PRD antes de incorporarse a Morena y ha mantenido una relación política de varias décadas con el movimiento encabezado originalmente por Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente se desempeña como senador y vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, posición desde la cual participó en las negociaciones para renovar la Mesa Directiva.

Adán Augusto evita hablar tras la elección de Higinio Martínez

Luego de conocerse la decisión, el senador Adán Augusto López Hernández fue cuestionado sobre la elección de Higinio Martínez como próximo presidente del Senado; sin embargo, evitó hacer declaraciones y se limitó a responder: “No doy declaraciones”.

La elección ocurrió en el marco de la plenaria de Morena, a la que también asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Durante el encuentro, Adán Augusto permaneció entre los legisladores de la bancada mientras se desarrollaban los acuerdos para la renovación de la Mesa Directiva.

Morena cierra filas rumbo al nuevo periodo de sesiones

Tras la designación, Morena destacó la trayectoria y liderazgo de Higinio Martínez y expresó su confianza en que su gestión estará marcada por el diálogo, la responsabilidad y el compromiso institucional.

Con esta elección, la Presidencia del Senado durante la LXVI Legislatura quedará encabezada, de manera consecutiva, por Gerardo Fernández Noroña en el primer año, Laura Itzel Castillo en el segundo y Higinio Martínez durante el tercero.

El reto para el legislador mexiquense será conducir los trabajos de la Cámara alta en un nuevo periodo legislativo y mantener el equilibrio institucional entre las distintas fuerzas políticas, bajo la promesa de actuar con apego a la Constitución y las normas parlamentarias.

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