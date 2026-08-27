Exportaciones de México alcanzan récord en julio y crecen 43.7%: importaciones suben 45%

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El comercio exterior de México registró un fuerte repunte en julio de 2026, con máximos históricos tanto en exportaciones como en importaciones, de acuerdo con las cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ventas mexicanas al exterior alcanzaron 81 mil 420 millones de dólares, mientras que las compras sumaron 82 mil 268 millones de dólares.

En términos anuales, las exportaciones aumentaron 43.7%, mientras que las importaciones avanzaron 45%, reflejando un importante dinamismo en el intercambio de mercancías con otros países.

(Inegi)

Exportaciones mexicanas alcanzan niveles récord

El crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por las mercancías no petroleras, que aumentaron 45% respecto a julio de 2025.

Dentro de este segmento, Estados Unidos concentró buena parte del avance, pues las ventas mexicanas hacia ese mercado crecieron 49.8%, mientras que las dirigidas al resto del mundo aumentaron 21%.

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Las exportaciones manufactureras también tuvieron un desempeño destacado. En julio representaron 76 mil 306 millones de dólares, cifra que significó un incremento anual de 45.7%.

Las ventas al exterior registraron un crecimiento histórico durante julio, impulsadas por el sector manufacturero. (Foto: Shutterstock)

Entre los productos que registraron mayores aumentos se encuentran:

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos : +134%.

Productos de la minerometalurgia : +27.3%.

Maquinaria y equipo para industrias diversas : +13.9%.

Productos plásticos y de caucho : +13.3%.

Productos automotrices: +2.4%.

El comportamiento de los productos electrónicos fue uno de los principales motores del crecimiento manufacturero durante el séptimo mes del año.

Industria manufacturera impulsa ventas al exterior

Dentro del sector manufacturero, las exportaciones no automotrices sobresalieron con un crecimiento de 64.9%, al alcanzar 59 mil 841 millones de dólares.

La industria manufacturera se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento de las exportaciones mexicanas. REUTERS/Jorge Duenes/File Photo

En contraste, las ventas de productos automotrices llegaron a 16 mil 465 millones de dólares, con un aumento anual de 2.4%. Este resultado estuvo relacionado con un incremento de 3.7% en los envíos hacia Estados Unidos, mientras que las ventas automotrices hacia otros mercados disminuyeron 3.9%.

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Las exportaciones extractivas también presentaron un incremento significativo, de 87.1% anual. Por su parte, las exportaciones petroleras sumaron mil 988 millones de dólares, un aumento de 6.8%.

Importaciones crecen 45% y presionan la balanza comercial

Las importaciones alcanzaron en julio 82 mil 268 millones de dólares, su mayor nivel registrado para un mes y un incremento de 45% frente al mismo periodo del año anterior.

(Inegi)

Los bienes de uso intermedio concentraron la mayor parte de las compras, con 67 mil 132 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 56.3%. En particular, las importaciones no petroleras de este tipo aumentaron 57.7%.

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Las compras de bienes de capital llegaron a 5 mil 607 millones de dólares, con un avance de 9.9%, mientras que las de bienes de consumo sumaron 9 mil 529 millones, un aumento de 9.8%.

Las importaciones no petroleras alcanzaron 76 mil 623 millones de dólares, 45.4% más que un año antes. Las petroleras, por su parte, ascendieron a 5 mil 644 millones, con un incremento de 40.9%.

México mantiene superávit comercial en 2026

El fuerte crecimiento de las compras al exterior provocó que México cerrara julio con un déficit comercial de 847.5 millones de dólares, después del superávit de alrededor de 4 mil 90 millones registrado en junio.

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México mantiene un saldo comercial positivo durante los primeros siete meses de 2026. REUTERS/Iván Arias

Sin embargo, el resultado acumulado del año continúa siendo positivo. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones mexicanas sumaron 471 mil 387 millones de dólares, un crecimiento de 27.7% anual, mientras que las importaciones alcanzaron 462 mil 132 millones, 25.6% más.

Con estos resultados, México acumuló durante los primeros siete meses del año un superávit comercial de 9 mil 255 millones de dólares, muy por encima de los mil 176 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Los datos del Inegi muestran así un incremento considerable en el intercambio comercial mexicano, con las manufacturas y, particularmente, los productos electrónicos como algunos de los principales impulsores del crecimiento exportador.

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