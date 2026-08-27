México

Cuándo se estrena “La Isla Olvidada”, nueva película de Dreamworks que contará con la participación de Kenia Os

Durante su última noche juntas, las jóvenes quedan atrapadas en un mundo fantástico y, para volver, tendrían que renunciar a sus recuerdos compartidos, lo que implica olvidarse para siempre

Una mujer con vestido blanco canta en un escenario iluminado junto a un personaje animado con gafas rojas que sostiene una foto.
La cantante sinaloense presta su voz a Raissa, una de las dos protagonistas de esta aventura animada inspirada en el folclor filipino (Kenia Os: Instagram/Universal México)
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Kenia Os debuta en el doblaje con La Isla Olvidada, la película número 50 de DreamWorks Animation y que es distribuida por Universal Pictures.

La cantante sinaloense presta su voz a Raissa, una de las dos protagonistas de esta aventura animada inspirada en el folclor filipino.

La cinta, de 99 minutos, es obra del mismo equipo creativo detrás de Gato con botas: El último deseo: la dirigen Joel Crawford y Januel Mercado, ambos nominados al Óscar, con producción de Mark Swift.

La Isla Olvidada trailer oficial (Universal Pictures México/Youtube)

De qué trata La Isla Olvidada y cuándo se estrena

Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo.
El dilema central de la trama es tan emocional como fantástico: para regresar al mundo de los mortales, las protagonistas deberían sacrificar todos sus recuerdos compartidos, es decir, olvidarse la una de la otra para siempre. (Universal)

Jo y Raissa son dos jóvenes amigas filipinas que, durante su última noche juntas antes de separarse, cruzan un portal hacia Nakalimutan, una isla mítica habitada por criaturas del folclor filipino como el manananggal, el tiyanak y la batibat.

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El dilema central de la trama es tan emocional como fantástico: para regresar al mundo de los mortales, las protagonistas deberían sacrificar todos sus recuerdos compartidos, es decir, olvidarse la una de la otra para siempre.

A través de ese conflicto, el filme explora cómo los vínculos de amistad, los recuerdos de la infancia y las personas que nos acompañan moldean la identidad propia.

La película debut de Kenia Os en el doblaje llegará a los cines el 16 de septiembre de 2026.

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Esmeralda Soto y la cultura filipina en pantalla

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

La actriz y comediante Esmeralda Soto —conocida por Las Bravas F.C., Ana, la flor más bella y su trayectoria en el stand-up— da voz a Jo, la adolescente impulsiva y aventurera criada entre leyendas sobre Nakalimutan.

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Soto subrayó el valor cultural de la producción: “Es maravilloso poder entrar en la cultura de las Filipinas, conocer una nueva cultura a través de una película como esta, de una manera tan respetuosa y tan llena de aventura”, afirmó.

La actriz también destacó el acabado artesanal de la animación en un contexto de automatización digital: “Esta película tiene un toque humano que hace mucho no sentía en las películas animadas.”

Kenia Os: del pop a la cabina de doblaje

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Kenia Os, nacida en Mazatlán el 15 de julio de 1999, es una de las figuras del pop mexicano con mayor presencia en plataformas digitales en 2026: acumula más de 3.860 millones de reproducciones en Spotify y mantiene aproximadamente 7,4 millones de oyentes mensuales activos, según datos de Soundcharts al 18 de agosto.

Su canción Malas Decisiones encabeza su discografía con más de 360 millones de reproducciones, seguida de TOMMY & PAMELA —junto a Peso Pluma— con 264 millones, y Por Dentro, con Rels B, con 194 millones.

El papel en La Isla Olvidada llega en el momento de mayor proyección de su carrera. El 19 de marzo de 2026 lanzó K de Karma, su cuarto álbum de estudio, que alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México e incluye colaboraciones con Carla Morrison y la española Lola Índigo.

La edición especial del disco suma 19 canciones. La colaboración Fifty Fifty, junto a Lola Índigo, figura en el top 15 de canciones de artistas españolas más escuchadas fuera de España durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con Spotify.

El K de Karma Tour sigue activo: el 28 de julio, Os reunió a más de 45 mil personas en el Recinto Ferial de Playa del Carmen en un concierto gratuito. Tiene fechas confirmadas para el 12 de noviembre en Acapulco.

La artista reconoció el reto que implicó adentrarse por primera vez en el doblaje: “Hacer doblaje es un arte y lo respeto muchísimo; lo hice con mucha responsabilidad y me di cuenta de que no era fácil”, declaró. También admitió haber esperado el personaje adecuado: “Siempre había querido hacer doblaje, pero no había encontrado el personaje perfecto. Tuve mucha conexión con Raissa”.

Cuándo y dónde se estrena

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La cinta tiene clasificación PG en Estados Unidos, lo que la posiciona como una propuesta para toda la familia. La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

La Isla Olvidada llega a todas las salas de México el 16 de septiembre de 2026. En Colombia, la fecha prevista es el 24 de septiembre, aunque las distribuidoras pueden ajustar el calendario.

La cinta tiene clasificación PG en Estados Unidos, lo que la posiciona como una propuesta para disfrutar con toda la familia en el marco de los festejos patrios.

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