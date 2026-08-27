El desolador mensaje de Magda Bleizeffer, esposa del ‘El Burro’ Van Rankin, tras la muerte de su hermana

El desolador mensjae de Magda Bleizeffer, esposa del ‘El Burro’ Van Rankin, tras la muerte de su hermana (RS)

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Durante la tarde de este 27 de agosto de 2026, Magda Bleizeffer, esposa de Jorge “El Burro” Van Rankin, confirmó la muerte de su hermana Ana Lucía Bleizeffer a través de una publicación en Instagram.

Magda, originaria de Sonora, compartió una foto desde el hospital junto a su hermana y escribió un mensaje donde expresa el dolor por la pérdida y el vínculo que las unía: “Mi Vasha, te me fuiste. Y ahora qué hago con tanto dolor, mi angelita hermosa. Siempre te voy a amar. Siempre juntas, cumpliendo promesas, te amo. Te voy a extrañar como no te imaginas Vuela alto mi Ana. Fuiste un ejemplo. Dejas un dolor muy grande”.

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Ana Lucía Bleizeffer: antecedentes de salud y mensaje final

La causa oficial del fallecimiento de Ana Lucía Bleizeffer no se ha confirmado hasta el momento. En 2025, Ana Lucía celebró en redes sociales los 10 años de su trasplante renal y también compartió que vivía con diabetes. Durante los meses previos a su muerte, publicó que había enfrentado problemas de salud.

En una de sus últimas publicaciones, fechada el 26 de agosto de 2026, escribió: “Dios nunca se equivoca. 26 de agosto 2026 un día que jamás se me va olvidar. Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida”.

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El mensaje de Magda en Instagram y las palabras de Ana Lucía en sus redes muestran la cercanía de la familia y la dificultad del proceso médico. La noticia provocó múltiples muestras de apoyo público a la familia Van Rankin Bleizeffer.

Reacciones en redes sociales y entorno familiar

Tras la confirmación del fallecimiento, diversas figuras del medio artístico y periodístico expresaron sus condolencias. En X (antes Twitter), un comentarista deportivo publicó: “Un abrazo para el querido Jorge “El Burro” Van Rankin @burrovan y para su esposa Magda. Están viviendo un momento muy doloroso en familia. Pronta resignación”.

Jorge Van Rankin y Magda Bleizeffer llevan más de 14 años juntos. La pareja tiene tres hijas: Luciana, Roberta y Carlota. No están casados de forma civil ni religiosa; Van Rankin ha explicado que no cree en el matrimonio tradicional y que su compromiso con Magda y sus hijas es simbólico.

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Historia de la relación entre Magda Bleizeffer y Jorge Van Rankin

Magda y Jorge se conocieron gracias a la intervención de Arath de la Torre, amigo cercano del conductor. Arath encontró a Van Rankin en un momento difícil: deprimido, sin trabajo y afectado por el fin de su relación con la fallecida actriz Karla Álvarez. Fue el propio Arath quien lo llevó a una reunión donde conoció a Magda, que entonces tenía 21 años; Van Rankin le lleva 19 años.

Tres días después de ese primer encuentro, Jorge Van Rankin invitó a Magda a un partido de fútbol y formalizaron su relación. Desde entonces, ambos han mantenido una vida en común, acompañándose en diversas etapas personales y familiares.

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Reacciones en redes sociales y entorno familiar

Mensaje de Magda Bleizeffer y la memoria de su hermana

En su publicación, Magda resalta la importancia que tuvo Ana Lucía en su vida y la huella que deja su partida. Entre las frases más destacadas, Magda escribió: “Siempre juntas, cumpliendo promesas. Te amo. Te voy a extrañar como no te imaginas”.

Las palabras de Magda y la memoria de Ana Lucía Bleizeffer reflejan el impacto personal y familiar que deja su fallecimiento en el círculo cercano de la familia Van Rankin Bleizeffer, así como la solidaridad recibida en redes sociales y medios de comunicación tras la noticia.