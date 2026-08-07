México alcanza un acuerdo con EEUU para permitir exportación de aguacate

La APEAM informó que México alcanzó un acuerdo con las autoridades de EEUU para liberar más de mil toneladas de aguacate. Crédito: Quadratín

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Este viernes, la a Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que México alcanzó un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para liberar más de mil toneladas de aguacate.

Luis Javier de la Rocha, director de la APEAM, confirmó que llegó a su fin la suspensión temporal de importación que impuso Washington al fruto de Michoacán por una alerta de seguridad en el país.

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La suspensión temporal de las inspecciones, iniciada el miércoles, interrumpió las labores del personal regulador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que los inspectores de la USDA tienen la responsabilidad de verificar que las plantas de empaque autorizadas cumplan con los requisitos para exportar el aguacate al mercado de la Unión Americana.

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EEUU decidió poner frenó a la exportación de aguacate

La suspensión fue anunciada esta semana por las autoridades de Estados Unidos, que optó por retirar temporalmente a su personal de inspección en Michoacán.

Lo anterior, luego de que EEUU emitió una alerta de seguridad relacionada con amenazas contra sus intereses y funcionarios estadounidenses en la entidad que gobierna el morenista, Alfredo Ramírez Bedolla.

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Gobierno de México trabajó en una solución

En medio de la problemática, el gobierno de México, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, inició gestiones diplomáticas para buscar una solución a la brevedad.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, solicitó una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para tomar las decisiones pertinentes que permitan reanudar por completo las exportaciones.

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Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista

Además, la primera mandataria anunció un reforzamiento de la seguridad en las principales zonas productoras de Michoacán por medio de un despliegue de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Acuerdo evita mayores pérdidas económicas

Mientras que el sector aguacatero destacó que la liberación de la primeras mil toneladas, es un avance importante que evita mayores pérdidas económicas, ya que EEUU es el principal mercado del aguacate mexicano.

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La APEAM ha destacado que miles de productores, empacadores, transportistas y trabajadores dependen de la exportación del fruto para obtener ingresos, por lo que cualquier suspensión afecta severamente la cadena productiva.

Michoacán: principal productor de aguacate en México

Michoacán es el principal productor de aguacate en México, por lo que concentra la mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos.

Las cifras oficiales revelan que, durante 2025, México exportó más de 1.28 millones de toneladas de aguacate, de los cuales cerca del 87 por ciento tuvieron como destino el mercado estadounidense.

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En el primer semestre de 2026, la exportaciones no dejaron de ir al alza, lo que refleja la importancia económica de este producto para nuestro país.

Autoridades y productores mantienen comunicación permanente

Con el objetivo de normalizar completamente el comercio, los productores informaron que mantienen comunicación permanente con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Al tiempo, que continúan aplicando protocolos de calidad, inocuidad y sanidad exigidos por ambas naciones para garantizar que el aguacate mexicano cumpla con todos los requisitos de exportación.

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Era vital actuar rápido: especialistas

En estos días, varios especialistas consideraron que la rápida reanudación de las inspecciones eran fundamental para evitar mayores afectaciones al mercado, ya que EEUU es el mayor consumidor de aguacate mexicano.

ARCHIVO - Cajas de aguacates esperan a ser procesadas en una planta empacadora en Uruapan, México, el 16 de febrero de 2022. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

Sin dejar de mencionar que la suspensión llegó en un contexto donde la demanda continúa siendo alta y las exportaciones habían registrado un crecimiento importante durante los primeros meses del año.

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La liberación de mil toneladas de aguacate marca un avance en el comercio del llamado “oro verde” mexicano, pero autoridades y productores señalaron que el flujo de exportaciones no regresará a la normalidad hasta que se restablezcan por completo las inspecciones en Michoacán.

Mientras eso ocurre, continúan las reuniones entre ambos gobiernos para garantizar la seguridad en la región y asegurar la continuidad del intercambio comercial.

Afortunadamente, solo duró unos días la suspensión, ya que México logró un acuerdo con EEUU para liberar más de mil toneladas de aguacate.