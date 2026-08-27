Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

Imagen ilustrativa / Narcolaboratorio de mentantefamina asegurado en Sinaloa. Foto: Marina

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Hernán Geovani Ojeda Elenes, ciudadano mexicano, se declaró culpable de fabricar y distribuir fentanilo a los Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa. El hombre es uno de los 92 narcos que fueron enviados desde México a ese país para enfrentar la justicia en 2025.

Ojeda Elenes se declaró culpable este jueves ante un tribunal federal de Estados Unidos de conspiración para manufacturar y distribuir fentanilo con fines de importación, así como de conspiración para distribuir precursores químicos para fabricar la droga.

Los documentos judiciales indican que el sujeto, operó en la organización criminal en el tráfico de drogas desde Culiacán, México, entre 2019 y 2024. Las autoridades estadounidenses señalan que trabajó junto a su padre y coimputado, Hernán Domingo Ojeda López, y otros cómplices para sostener la red criminal desde el estado de Sinaloa.

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Ruta del fentanilo: precursores químicos comprados a empresas chinas para terminar en México

El acusado admitió haber adquirido precursores químicos —entre ellos 4-Piperidona y N-Fenilpiperidin-4-amina— a empresas chinas, los cuales eran enviados a su laboratorio en México para sintetizar el opioide. El producto final era introducido al territorio estadounidense para su distribución y venta a lo largo del país.

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

A lo largo de la conspiración, Ojeda Elenes fue declarado responsable de la producción y distribución de varias toneladas de fentanilo. El subdirector de Operaciones de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Brian Clark, afirmó que el acusado “arquitectó el envenenamiento de estadounidenses en nombre del Cártel de Sinaloa”.

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Ojeda Elenes fue transferido desde México a Estados Unidos en un paquete de 37 narcos que arribó a ese país el 20 enero de 2026 bajo la ley de Seguridad Nacional mexicana, con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ) y la colaboración del Gobierno de México. La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza del Tribunal de Distrito Ana C. Reyes.

La fecha de sentencia aún no ha sido fijada. Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, sujeta a las Directrices de Sentencias federales y otros factores legales.

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EEUU reitera que el Cártel de Sinaloa no puede operar sin ayuda de funcionarios

Estas acciones se llevan a cabo en una ofensiva de Estados Unidos en contra de los cárteles, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado la existencia de laboratorios de fentanilo (y que se ha rechazado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador), esta acusación evidenciaría que sí existen narcolaboratorios dedicados a la producción de esta droga sintética.

Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Tan solo el pasado 26 de agosto fue sentenciado Silvano Francisco Mariano, alias “El Rayo”, identificado como operador de laboratorios clandestinos de fentanilo al servicio de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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La jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, le dictó una pena de poco más de 7 años de prisión, luego de que Francisco Mariano admitió haber procesado fentanilo, negociado entregas a nombre del cártel y coordinado compras de armas en Ciudad de México y California entre 2022 y 2023.

Silvano Francisco Mariano fue detenido el 16 de marzo de 2023 en Bogotá, Colombia, junto a Carlos Omar Félix Gutiérrez, otro operador de Los Chapitos, al desembarcar de un vuelo comercial.

Ambos fueron acusados formalmente por un gran jurado federal el 4 de abril de ese año. El Departamento de Estado había ofrecido 1 millón de dólares por información que condujera a su captura.

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Silvano Francisco Mariano y Carlos Omar Félix Gutierrez fueron detenidos en Colombia. Foto: Departamento de Estado de EUU

Francisco Mariano es la quinta persona sentenciada dentro del expediente 23-cr-00180, que desde abril de 2023 acumula nueve acusaciones complementarias.

En la más reciente, fechada el 29 de abril de 2026, quedaron incluidos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios de su administración, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a las autoridades estadounidenses.