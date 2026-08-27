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El Burro Van Rankin visitaba a su cuñada Ana Lucía cuando estaba hospitalizada: “Dame la oportunidad de verte fuera de ahí”

La joven falleció luego de una intensa lucha por mejorar su salud

El Burro Van Ranking a menudo daba ánimos a su cuñada (ig/burrovan) (ig/anahblei)
El Burro Van Ranking a menudo daba ánimos a su cuñada (ig/burrovan) (ig/anahblei)
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El Burro Van Rankin visitó a Ana Lucía Bleizeffer en el hospital cuando la joven atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida: esperaba un segundo trasplante de riñón y pedía donantes en redes sociales.

La imagen del conductor junto a su cuñada en la cama del hospital circuló en 2023. Este 27 de agosto de 2026, Ana Lucía murió.

Magda confirma la muerte de su hermana

Mensaje de Magda Bleizeffer tras la muerte de su hermana.
Mensaje de Magda Bleizeffer tras la muerte de su hermana.

Magda Bleizeffer, esposa de El Burro Van Rankin, anunció el fallecimiento a través de su cuenta de Instagram con dos publicaciones. En la primera escribió: “Mi vasha, te me fuiste y ahora qué hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”. En la segunda añadió: “Siempre juntas cumpliendo promesas. Te amo. Te voy a extrañar como no te imaginas”.

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La causa oficial de muerte no se ha dado a conocer. Ana Lucía padecía diabetes desde los 5 años e hipotiroidismo, lo que la obligaba a inyectarse insulina de manera permanente.

Un segundo trasplante que llegó tarde

Burro Van Rankin ayudó a animar a su cuñada cuando fue hospitalizada en 2023 (redes sociales)
Burro Van Rankin ayudó a animar a su cuñada cuando fue hospitalizada en 2023 (redes sociales)

En 2023, la situación de Ana Lucía se hizo pública cuando un amigo cercano a la familia viralizó su estado de salud. Necesitaba un segundo trasplante de riñón. El primero se lo había donado su padre, don Jesús, en octubre de 2015.

Jorge El Burro Van Rankin acudió al hospital y se fotografió junto a ella. En la imagen que compartió en Instagram escribió: “Ánimo mi querida, que estoy segura de que pronto estarás fuera de ahí. Dame la oportunidad de verte fuera de ahí, una vez más”.

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Magda también se pronunció en ese momento: “Muchas gracias de todo corazón por todos sus mensajes. Gracias por querernos tanto. No tenemos palabras, ni cómo agradecerles”.

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El 26 de agosto de 2026, un día antes de su muerte, Ana Lucía publicó en sus redes que acababa de recibir un nuevo trasplante de riñón. “Dios nunca se equivoca. 26 de agosto 2026 un día que jamás se me va olvidar. Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida”, escribió.

En esa misma publicación agradeció a su donadora: “Y a mi donadora hermosa que tiene un enorme corazón que jamás dudó en decir yo te doy vida. Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida”.

El pésame de la farándula y el deporte

El comentarista deportivo David Faitelson fue uno de los primeros en expresar sus condolencias. A través de su cuenta de X escribió: “Un abrazo para el querido Jorge El Burro Van Rankin y para su esposa Magda. Están viviendo un momento muy doloroso en familia. Pronta resignación”.

En 2025, Ana Lucía había celebrado en redes los 10 años de su primer trasplante renal. Sus publicaciones mostraban una mujer que peleaba sin rendirse, aunque en los últimos meses había pasado por sesiones de hemodiálisis. Tenía 37 años cuando murió.

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