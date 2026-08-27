México

Óscar Soto, la historia del policía de la CDMX que recibió siete disparos y despertó de un coma de casi dos meses

El padre de familia realizaba una operación encubierto para atrapar a narcos en Iztapalapa cuando le dispararon, hasta sus médicos creyeron que moriría por la gravedad de sus heridas

Conflicto armado, delincuencia, seguridad pública, patrulla aérea, enfrentamiento, fusil pesado, víctima atrapada, helicóptero de policía, tensión urbana, acción intensa, riesgo extremo, fuerzas del orden, violencia callejera, operativo táctico, intervención militarizada – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Escena de alto riesgo con un hombre encañonando a una persona en su carro y policía mexicana disparando desde helicóptero artillado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El agente Óscar Soto sobrevivió a siete balazos en la cabeza tras un ataque ocurrido en la colonia Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, mientras realizaba trabajos de investigación sobre probable venta y distribución de narcóticos; después de la agresión, la SSC desplegó un operativo que terminó con la detención de dos hombres de 20 y 28 años.

La agresión ocurrió en el Andador Joaquín Guevara, a la altura del número 11, dentro de una unidad habitacional. El policía de 26 años trabajaba en una operación encubierta cuando dos sujetos que viajaban en una motoneta lo interceptaron y uno de ellos sacó un arma de fuego para dispararle.

PUBLICIDAD

Junto al cuerpo del agente quedaron una mariconera, unos audífonos y una placa de policía. Soto cayó boca arriba sobre la banqueta, mientras la sangre salía de la herida en la cabeza.

La SSC detuvo a dos hombres y les aseguró droga y un arma corta

El policía quedó con daño neuronal, sin embargo ha ido recuperándose gracias a su tenacidad y terapia física
El policía quedó con daño neuronal, sin embargo ha ido recuperándose gracias a su tenacidad y terapia física

Tras el ataque, compañeros del agente llegaron al sitio y pidieron apoyo médico. Paramédicos trasladaron al oficial inconsciente a un hospital cercano, pero por la gravedad de la lesión un helicóptero Cóndor lo llevó después al Hospital San Ángel Inn Universidad, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La respuesta policial incluyó un dispositivo de búsqueda y localización de los probables responsables. La SSC realizó el seguimiento con imágenes de las cámaras de videovigilancia del C5 y del C2 Oriente.

PUBLICIDAD

Con ese rastreo, personal en campo ubicó a dos hombres cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las imágenes obtenidas durante las indagatorias. La localización se dio en la calle Retorno Constitución de Apatzingán, en la misma colonia donde ocurrió la agresión.

Los agresores de Oscar Soto lograron ser detenidos al día siguiente Foto: SSC CDMX
Los agresores de Oscar Soto lograron ser detenidos al día siguiente Foto: SSC CDMX

A uno de los detenidos le aseguraron 47 envoltorios con una sustancia sólida en piedra con características de cocaína, 35 bolsitas con hierba verde y seca semejante a la marihuana, 19 bolsitas con un material parecido a la metanfetamina, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Al otro hombre le hallaron un arma de fuego corta con nueve cartuchos útiles, 98 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 84 envoltorios con aparente marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La SSC indicó que ambos estarían posiblemente relacionados con la agresión contra el policía de investigación.

El ataque ocurrió durante indagatorias por denuncias ciudadanas

La corporación precisó que el oficial daba seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la probable venta de droga en esa zona de Ermita Zaragoza. Esa línea explicó por qué el agente se encontraba en labores de investigación al momento en que fue descubierto por los agresores.

Los agresores del policía Óscar Soto fueron detenidos con drogas y armas Foto: SSC CDMX
Los agresores del policía Óscar Soto fueron detenidos con drogas y armas Foto: SSC CDMX

El caso mostró el nivel de violencia que enfrentó el uniformado: recibió impactos en la cabeza y aun así alcanzó a ser trasladado con vida. Esa condición sorprendió a los médicos que lo atendieron, debido a la gravedad de las lesiones.

Los detenidos, de 20 y 28 años, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Esa autoridad quedó a cargo de definir su situación legal y de continuar la carpeta de investigación correspondiente.

El arma corta asegurada durante la captura fue de calibre 9 milímetros. La detención se produjo como resultado de los trabajos de investigación y seguimiento que la SSC puso en marcha inmediatamente después de la agresión contra Soto.

El ERUM destaca por sus servicios en la CDMX. Foto: (Gobierno de la CDMX)
El ERUM destaca por sus servicios en la CDMX. Foto: (Gobierno de la CDMX)

La colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, fue el punto tanto del ataque como de la localización posterior de los sospechosos. Esa cercanía reforzó la línea de investigación sobre su posible participación directa en el atentado contra el agente.

• El policía Óscar Soto, de 26 años, fue atacado a balazos en la cabeza mientras realizaba una investigación encubierta por narcomenudeo en Iztapalapa.

• La SSC detuvo a dos hombres de 20 y 28 años tras revisar cámaras del C5 y del C2 Oriente; a ambos les aseguraron droga, celulares, dinero y a uno de ellos un arma de 9 milímetros.

• El agente fue llevado primero a un hospital cercano y después trasladado en un helicóptero Cóndor al Hospital San Ángel Inn Universidad, donde permaneció en estado delicado.

Temas Relacionados

mexico-noticiaspolicíaIztapalapadisparosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de agosto: las lluvias no darán tregua este jueves

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de agosto: las lluvias no darán tregua este jueves

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto? MB cambia de horarios el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de agosto? MB cambia de horarios el fin de semana

Suprema Corte falla a favor de Grecia Quiroz, candidatos independientes pueden participar sin funcionar como partidos

El Pleno anuló la redacción que permitía castigar por supuesta actuación en bloque sin criterios claros

Suprema Corte falla a favor de Grecia Quiroz, candidatos independientes pueden participar sin funcionar como partidos

Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

Hernán Geovani Ojeda es uno de los 92 narcos enviados desde México a Estados Unidos el año pasado

Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

Regulación de uso de celulares en escuelas: seis claves para aplicarlo sin vulnerar derechos de las infancias, según especialistas

Investigadores de la Universidad Iberoamericana advierten que prohibir por completo los celulares no resuelve problemas como distracción, ansiedad, ciberacoso o bajo desempeño escolar

Regulación de uso de celulares en escuelas: seis claves para aplicarlo sin vulnerar derechos de las infancias, según especialistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

De la pantalla a los festejos: el actor Rafael Amaya y sus apariciones junto a las hijas del Cártel de Sinaloa

Golpe a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca: cateos dejan nueve detenidos por por extorsión, narcomenudeo y sicariato

“Los Cerdos”, la célula criminal que se disfrazaba de policías para extorsionar, violar y secuestrar en el Edomex e Hidalgo

Reclutamiento forzado de menores: Gobierno de Jalisco y Google desarrollan tecnología para combatirlo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se muestran optimistas por el presupuesto semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se muestran optimistas por el presupuesto semanal

Cuándo se estrena “La Isla Olvidada”, nueva película de Dreamworks que contará con la participación de Kenia Os

Novio de Ana Lucía, cuñada de El Burro Van Rankin, la despide con desgarrador mensaje: “Te amaré siempre”

El desolador mensaje de Magda Bleizeffer, esposa del ‘El Burro’ Van Rankin, tras la muerte de su hermana

El hotel donde murió Tarzán: Los Flamingos, el escondite de Hollywood que todavía existe en Acapulco

DEPORTES

Cruz Azul busca repatriar a Heriberto Jurado, exjugador de Necaxa y próximo rival de la Máquina

Cruz Azul busca repatriar a Heriberto Jurado, exjugador de Necaxa y próximo rival de la Máquina

Chino Huerta contactó a Antonio Sancho para volver a Pumas: “Conseguí su número”

Un taco de billar y un gancho en la joroba: la pelea que casi protagonizaron el “Conejo” Pérez y Cuauhtémoc Blanco en el Tri

AAA Ola de Calor 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 6 de la Liga Mx