México

“Operativo diamante” le sale caro a Sandra Cuevas, no podrá ocupar cargos públicos por un año

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc aseguró que no se arrepiente de las medidas aplicadas durante su mandato: “Volvería hacer todo igual”

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Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sancionó a Sandra Cuevas por un año fuera del servicio público. (X/@SandraCuevas_)
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Previo al inicio del proceso electoral 2026-2027, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sancionó a quien fungió como alcaldesa de Cuauhtémoc entre 2021 a 2024, Sandra Cuevas, la medida gira en torno al polémico Operativo Diamanteaplicado durante su administración.

La sanción aplicada por el órgano administrativo pone en pausa cualquier ambición de Cuevas para ocupar cargos públicos por un año, por lo que calificaron como “abusos” durante las acciones aplicadas en el “reordenamiento del comercio” en la vía pública.

Tras darse a conocer la noticia que deja fuera a Sandra Cuevas para desempeñar cualquier ejercicio público durante un año, la exalcaldesa dio respuesta con un breve mensaje en X (antes Twitter):

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¡Uy, estoy bien preocupada! Volvería hacer todo igual. No me arrepiento”.

Operativo Diamante, las faltas en las que incurrió Sandra Cuevas

Conforme a la resolución del juicio de responsabilidad administrativa TE/I-22616/2023 se determinó que Sandra Cuevas incurrió en “faltas graves” vinculadas con abuso del desempeño de sus funciones durante el desarrollo de la estrategia implementada en 2023.

Información del periodista Arturo ángel, precisa que las denuncias de ciudadanos inconformes dieron lugar a una investigación del Órgano Interno de Control en la alcaldía Cuauhtémoc (OIC/CUA/D/389/2023), por lo que la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal, resolvió que sí existieron diversas anomalías durante el aplicativo que originaron críticas a la administración de Sandra Cuevas.

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Sandra Cuevas reiteró que el Operativo Diamante aplica de igual modo para todos los comercios. Credito: TW @SandraCuevas_

Cabe destacar que los lineamientos del Operativo Diamante no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un dato considerado por el Tribunal; las pruebas que fundamentan el caso están basadas en algunos videos donde la exalcaldesa precisa el mobiliario en vía pública que será levantado y decomisado por las autoridades.

Las acciones arbitrarias de la alcaldesa, quien sin notificación ni verificación de permisos, tomó acciones para retirar bienes, enseres y pérgolas de comercios en la vía pública, causaron daño patrimonial a los dueños de los establecimientos. Además, sin lineamientos establecidos y sin seguir lo marcado en el procedimiento de “Retiro de Obstáculos en Vía Pública”, Sandra Cuevas incurrió en abuso de funciones, por lo que no podrá ocupar cargos públicos por un año.

Así funcionó el Operativo Diamante en la Cuauhtémoc

El Operativo Diamante fue implementado entre el 19 de junio y el 9 de agosto de 2023, con Sandra Cuevas al frente de los recorridos por la alcaldía Cuauhtémoc. La exalcaldesa, captada en motocicleta y con prendas que simulaban un uniforme policíaco, encabezó acciones para lo que llamaba el combate a la “invasión del espacio público” por negocios que extendían sus instalaciones sobre banquetas o jardineras.

El objetivo declarado era “devolver a los vecinos y vecinas una alcaldía segura” y posicionar a la Cuauhtémoc como la demarcación más ordenada de la Ciudad de México.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en sus recorridos por el "Operativo Diamante". Foto: Twitter, @SandraCuevas_
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en sus recorridos por el "Operativo Diamante". Foto: Twitter, @SandraCuevas_

Las intervenciones incluyeron el retiro de mobiliario en distintos puntos de la alcaldía. A finales de junio, Cuevas instruyó a su equipo para levantar los objetos excedentes de un puesto de comida, y el 29 de ese mes documentó otro operativo frente al restaurante Clara y Ema, en la colonia Juárez, donde personal de la alcaldía retiró mesas, bancos y sillas que se habían apropiado de las jardineras.

La iniciativa generó reacciones divididas. Mientras una parte de los ciudadanos respaldó las acciones, otra señaló contradicciones en su aplicación: críticos acusaron que el operativo se enfocaba en pequeños comercios y omitía locales con presunta influencia en colonias como la Condesa o la Roma. La propia alcaldesa salió al paso de las críticas y defendió el programa al afirmar que “si queremos progreso en la Ciudad de México es necesario el orden y la disciplina”, y reiteró que el Operativo Diamante aplica “sin distinguir colonias o negocios”.

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