Más de la mitad de los trabajadores mexicanos no tiene seguridad social, confirma el INEGI

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de julio de 2026 muestra un máximo de 62.6 millones de personas activas, mientras se agravan las jornadas extensas y los ingresos insuficientes para casi cuatro de cada diez ocupados. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondiente a julio de 2026, dibuja un mercado laboral con dos caras. Por un lado, la población económicamente activa (PEA) alcanzó 62.6 millones de personas, un máximo histórico. Por otro, la calidad del empleo se deterioró: la tasa de condiciones críticas de ocupación subió de 37.3 % a 38.9 % en un año, es decir, casi cuatro de cada diez personas ocupadas trabajan muchas horas por poco dinero, ganan menos del mínimo o tienen jornadas insuficientes.

El salto salarial que nadie esperaba

El dato más llamativo del reporte no es el empleo en sí, sino cómo se mueve el ingreso. El grupo de trabajadores que gana de uno a dos salarios mínimos pasó de representar 24.9 % de la población ocupada a 32.0 % en solo un año, un brinco de 7.1 puntos porcentuales. Esto coincide con la reducción de quienes “no especificaron” su nivel de ingresos, que cayó de 16.7 % a 8.7 %, lo que sugiere una mejor captación de datos, pero también un reacomodo real de sueldos tras los incrementos al salario mínimo.

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Sin embargo, el propio INEGI advierte que estos indicadores son sensibles a los ajustes del salario mínimo, por lo que las comparaciones se presentan con salarios mínimos equivalentes, base enero de 2026.

El indicador de condiciones críticas sube a 38.9% anual, con personas que laboran muchas horas por bajos ingresos o con jornadas insuficientes, mientras la desocupación nacional se ubica en 2.9% en el mes

Ellas pierden terreno en el empleo

Detrás de las cifras generales hay una brecha de género que se amplía. La tasa de desocupación femenina subió de 2.7 % a 3.1 %, mientras que la masculina bajó de 2.8 % a 2.7 por ciento. En términos absolutos, 98 mil mujeres más se quedaron sin trabajo respecto a julio de 2025, frente a una caída de 19 mil hombres desocupados.

Además, la participación económica de las mujeres cayó 0.6 puntos porcentuales, hasta 45.9 %, y su población ocupada se redujo en 110 mil personas, mientras que la de los hombres creció en 65 mil. El mercado laboral, en suma, expulsó proporcionalmente más mujeres que hombres en el último año.

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La informalidad, un piso que no baja

Pese al aumento en la PEA, más de la mitad de quienes trabajan lo hacen sin las protecciones básicas. La tasa de informalidad laboral llegó a 56.2 %, prácticamente igual que hace un año (56.1 %), lo que equivale a 34.1 millones de personas sin acceso pleno a seguridad social. A esto se suma que 18.9 millones laboran en el llamado “sector informal” —micronegocios sin registros contables—, una cifra que representa el 31.1 % de la población ocupada, 1.2 puntos más que en 2025.

Construcción, la sorpresa del año

No todo es negativo. El sector que más empleo generó en los últimos doce meses fue, contra lo que muchos esperarían, la construcción, con 523 mil plazas adicionales, seguido de “servicios diversos” con 139 mil. En contraste, el campo mexicano perdió 279 mil empleos y los servicios profesionales y financieros, 190 mil.

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Los números que resumen el mes

Tasa de desocupación: 2.9 % (2.8 % en julio de 2025)

Tasa de subocupación: 6.7 %, la más baja para un mes de julio en la serie reciente

Tasa de condiciones críticas de ocupación: 38.9 %

Tasa de informalidad laboral: 56.2 %

Población desocupada: 1.8 millones de personas, 46.9 % de entre 25 y 44 años

Un mercado laboral de claroscuros

El reporte del INEGI deja claro que el empleo en México crece en cantidad, pero no necesariamente en calidad. Mientras más personas migran hacia rangos salariales superiores, también aumenta la proporción de quienes enfrentan jornadas excesivas, ingresos insuficientes o falta de seguridad social. La próxima actualización de la ENOE se publicará el 25 de septiembre de 2026, y será clave para saber si esta tendencia de mejores sueldos, pero más precariedad, se mantiene o se revierte.