México

Citlalli Hernández se reúne con liderazgos del PT y PVEM tras destape de “corcholatas” estatales

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena sostuvo un encuentro con los líderes del Partido Verde y del Trabajo

La morenista Citlalli Hernández se reunió con liderazgos del PT y PVEM. Crédito: X / @CitlaHM
La morenista Citlalli Hernández se reunió con liderazgos del PT y PVEM. Crédito: X / @CitlaHM
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Este jueves, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, sostuvo una reunión con los líderes de los dos aliados del oficialismo, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A través de una publicación en su cuenta de X, Hernández Mora compartió fotos del encuentro en cuestión, el cual, dijo, ocurre cada semana. Y, ahora más, con el anunció de sus primeros coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

“La transformación se construye con diálogo, acuerdos y unidad.

“Hoy, como todas las semanas, nos reunimos con nuestros aliados y aliadas del @PTnacionalMX y el @partidoverdemex.

“Son muchas las coincidencias que nos unen; seguimos trabajando por el proyecto de país que compartimos”, escribió la funcionaria.

Morena y aliados destapan a su primeras “corcholatas”

Entre martes y miércoles, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, en algunos casos, acompañados por sus aliados, presentaron a los cinco primeros coordinadores estatales de la defensa de la transformación y soberanía, es decir, quienes serán los candidatos a diversas gubernaturas en 2027.

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Los primeros ganadores de las encuestas, de acuerdo con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, son:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba, senadora con licencia.

Colima: Rosa María Bayardo, alcaldesa con licencia de Manzanillo.

Ariadna Montiel dio a conocer que la decisión de Enrique Inzunza podría costarle su lugar como miembro de Morena. (Captura de pantalla)
Ariadna Montiel dio a conocer que la decisión de Enrique Inzunza podría costarle su lugar como miembro de Morena. (Captura de pantalla)

Campeche: Roberto Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia de Ciudad del Carmen.

Querétaro: Santiago Nieto, extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Sinaloa: Imelda Castro, senadora con licencia.

Cabe señalar que, en algunos casos, tanto el Verde como el PT no expresaron su respaldo a las designaciones, como fue el caso de Ruvalcaba, Bayardo y Lazarus, quienes no contaron con el apoyo del Partido del Trabajo, pues ningún representante petista asistió a la presentación de estos tres coordinadores el pasado 25 de agosto, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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Otro caso fue el de Nieto Castillo, quien a su presentación, como eventual candidato al gobierno de Querétaro, solo llegaron representantes petistas.

El único nombramiento que contó con representantes de los dos partidos aliados fue el de Imelda Castro por Sinaloa.

Reportan que PT y PVEM se doblaron en Sinaloa por “factor Rocha”

De acuerdo con la revista Proceso, en el caso de la designación de la coordinadora por el estado de Sinaloa, la elección de Imelda Castro estuvo condicionada a lo que ha ocurrido con el gobernador con licencia de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Ante el caos generado por Rocha Moya, Morena tuvo que adelantar el nombramiento de Castro Casto como “coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional”, es decir, la eventual candidata en la entidad.

Esa determinación contó con el respaldo de los aliados electorales del morenismo, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes acompañaron la designación a pesar de que tuvieron que dejar a un lado a sus propios aspirantes.

Imelda Castro es nueva coordinadora de Sinaloa. Crédito: X/ @imeldacastromx
Imelda Castro es nueva coordinadora de Sinaloa. Crédito: X/ @imeldacastromx

Ricardo Madrid Pérez, abanderado del PVEM para Sinaloa, contó a la revista que tuvieron que frenar su proceso interno para respaldar el nombramiento de Castro, en el marco de la crisis política que vive la entidad.

Solo presentaron las mediciones internas de Morena

Madrid también reveló que Morena solo presentó los resultados de sus mediciones internas; no obstante, la premura del anuncio no permitió que el Verde ni el PT pudieran terminar sus procesos internos.

“Hoy (26 de agosto) presenta Morena los resultados de sus mediciones internas, pero la otra etapa donde los partidos aliados llegaríamos, en otro momento, hemos tomado la determinación de que esa parte, digamos, quede suspendida. (...) Hemos dado un paso hacia adelante brincando esa etapa”, explico el representante del partido del Tucán.

Imelda Castro con la plana mayor de Morena. Crédito: X/ @imeldacastromx
Imelda Castro con la plana mayor de Morena. Crédito: X/ @imeldacastromx

También reconoció que las tres dirigencias de los partidos de la coalición estuvieron de acuerdo en esta decisión: “Se ha tomado una determinación política de las tres dirigencias, la cual te lo puedo decir como dirigente estatal, pero también como participante a la coordinación, que respaldamos completamente hoy la determinación”.

Tras las primeras cinco designaciones de coordinadores estatales, Citlalli Hernández sostuvo una reunión con los liderazgos del Partido del Trabajo y Partido Verde.

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