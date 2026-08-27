Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y los mexicanos que jugarían la Champions League 2026-27

La nueva edición de la Champions arrancará con formato renovado y sólo dos tricolores con plaza asegurada, mientras que jugadores como Santiago Giménez y la Hormiga González viven la competencia de una manera alternativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La UEFA Champions League 2026-27 está cada vez más cerca y arrancará con un formato renovado y un calendario que promete emociones intensas.

Para el futbol mexicano, la expectativa se centra en un grupo reducido de jugadores que podrían representar al país en la máxima competencia de clubes.

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas son los únicos mexicanos que, por el momento y de manera oficial, pueden disputar la venidera temporada de la Champions League. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas aparecen como los nombres confirmados, mientras que Santiago Giménez podría sumarse si se concreta su salida del AC Milan. A ellos se añaden historias paralelas en Europa League y las ausencias de referentes que apostaron por otros caminos.

Fidalgo y el regreso del Real Betis a Champions

El “Maguito” Fidalgo vive un momento de incertidumbre en el Real Betis. El mediocampista mexicano no ha tenido minutos en las primeras jornadas de LaLiga, lo que alimenta rumores sobre una posible salida.

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Sin embargo, su inscripción en Champions de momento no se pone en duda y lo coloca como la presencia mexicana más segura en el torneo.

Álvaro Fidalgo aparece como mexicano confirmado en la UEFA Champions League con el Real Betis, pero preocupa su falta de minutos en ls primeras fechas de LaLiga. EFE/ Zipi

El Betis regresa a la competencia después de 21 años de ausencia, y Álvaro podría ser parte de una histórica campaña. Sus rivales incluyen a Arsenal, Bayern Múnich, Borussia Feyenoord y Porto, un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad del plantel.

De esta manera, aunque existe la posibilidad de que sea cedido a otro club, su nombre sigue ligado al torneo como representante tricolor.

Obed Vargas y la competencia en el Atlético

Obed Vargas enfrenta un panorama aún más incierto en el Atlético de Madrid. El joven mediocampista llegó en febrero pasado y aunque ahora está inscrito en Champions, se habla cada vez más de una inminente cesión para que gane continuidad.

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El Atleti, colocado en el Bombo 1, tendrá un calendario durísimo: Liverpool, Manchester United, Bayern Múnich y PSV, entre otros.

Obed Vargas figura inscrito con el Atlético de Madrid, aunque se habla de una posible cesión para ganar minutos en otro club. REUTERS/Kim Soo-Hyeon

Así, Obed podría sumar minutos en una de las competencias más exigentes del mundo, pero también existe la posibilidad de que busque protagonismo en otro club. Su caso refleja la tensión entre el desarrollo individual y la exigencia de un equipo que peleará por la “Orejona”.

Santiago Giménez y la opción del Porto

Santi Giménez podría convertirse en el tercer mexicano en Champions si se concreta su salida del Milan hacia el Porto. Los últimos reportes apuntan a un acuerdo avanzado para su transferencia, aunque aún falta la confirmación oficial.

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Santiago Giménez podría convertirse en el tercer mexicano en la Champions League 2026-27 si se concreta su salida del AC Milan hacia el Porto. REUTERS/Raquel Cunha

De llegar a Portugal, “Chaquito” enfrentaría a rivales de élite como Manchester City, Liverpool y Napoli, además de un posible duelo directo contra Fidalgo y el Betis. Este cruce sería uno de los atractivos para la afición mexicana, que vería a dos compatriotas enfrentarse en la fase liga.

La llegada de Giménez al Porto no sólo reforzaría la presencia mexicana, sino que lo colocaría como el atacante con mayor proyección actual en Europa.

Las ausencias y los caminos alternativos

La edición también estará marcada por aquellos mexicanos que pudieron estar y no lo lograron.

Edson Álvarez : si se quedaba en Fenerbahçe, habría jugado Champions.

Orbelín Pineda : si permanecía en AEK Atenas en lugar de optar por Rayados, se pudo haber enfrentado a equipos de élite como el Real Madrid.

Rodrigo Huescas : único mexicano en la edición pasada, limitado por lesión.

La Hormiga González: iniciará su aventura europea en Olympiacos, pero en Europa League.

De haber decidido permanecer en Turquía y Grecia respectivamente, Edson Álvarez y Orbelín Pineda pudieron disputar Champions. REUTERS/Murad Sezer

En este sentido, la Champions League 2026-27 refleja un momento complejo para el futbol mexicano en Europa. Sólo dos jugadores están confirmados, dejando el registro nacional con una presencia reducida pero significativa.

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La narrativa se construye entre la consolidación de Fidalgo y Vargas, la expectativa por “Chaquito” y la ausencia de figuras que decidieron estar en otras competencias. Por ello, cada minuto que logren disputar será vital para demostrar que el talento mexicano puede competir en cualquier rincón del futbol mundial.