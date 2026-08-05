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Pemex mejora por dentro, sangra por fuera: cierra primer semestre con déficit de 28 mil mdp

El IMCO reportó que la paraestatal perdió dinero por menores exportaciones y baja en ganancia cambiaria

FILE PHOTO: A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
FILE PHOTO: A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
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El primer semestre de 2026 terminó con Petróleos Mexicanos (Pemex) reportando una pérdida neta de 28 mil millones de pesos pese a registrar su mayor utilidad operativa en los últimos años, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El análisis señaló que, aunque la petrolera elevó su rendimiento de operación a 125 mil millones de pesos, el menor volumen de exportaciones y una baja en la ganancia cambiaria revirtieron el resultado respecto al mismo periodo de 2025.

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De acuerdo con el seguimiento trimestral del IMCO, basado en información oficial de la propia empresa, la utilidad de operación pasó de 52 mil 500 a 125 mil millones de pesos, mientras que el derecho petrolero absorbió 117 mil millones, lo que representa 93.6% de esa utilidad.

En contraste, la ganancia por tipo de cambio disminuyó de 119 mil 600 a 40 mil 300 millones de pesos.

El patrimonio neto de Pemex mejoró 7.9% frente al año previo, pero permanece en terreno negativo con -1.85 billones de pesos. Los pasivos totales ascienden a 4.01 billones y casi duplican los activos, que suman 2.16 billones.

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La deuda financiera bruta se redujo 27.5% para ubicarse en 1.35 billones, el nivel más bajo desde 2015. El pasivo laboral subió 10.9% y representa 37.6% de los pasivos totales.

Utilidad operativa crece, pero la pérdida neta persiste

Las ventas totales de Pemex aumentaron 11.3% y se ubicaron en 876,100 millones de pesos, impulsadas por el mayor precio de exportación del crudo y un mayor volumen de destilados.

El segmento de exploración y extracción absorbió la totalidad del derecho petrolero, lo que convirtió una pérdida operativa de 21 mil 900 millones en una pérdida neta de 141 mil 700 millones de pesos en ese segmento.

La deuda de corto plazo cayó 59.8% y la de largo plazo bajó 14.7%, concentrando esta última el 84.3% de la deuda total.

El pasivo laboral alcanzó 1.51 billones, el segundo nivel más alto desde 2011. La deuda con proveedores y contratistas se redujo 13.1% para ubicarse en 374,300 millones.

Estabilidad en producción, presión ambiental y apoyo federal

La extracción de crudo se estabilizó en 1.367 millones de barriles diarios tras dos años de caídas. La elaboración de petrolíferos creció 12.4% y superó el millón de barriles diarios por primera vez desde 2016.

El precio promedio de la mezcla mexicana fue de 80.16 dólares por barril, 27.4% más alto que el año anterior.

En el periodo, las emisiones de óxidos de azufre y el gas enviado a la atmósfera alcanzaron sus mayores niveles históricos.

Fitch y Moody’s mejoraron la calificación crediticia de la empresa, mientras que S&P cambió la perspectiva de estable a negativa.

Los apoyos directos del Gobierno Federal suman 1.88 billones de pesos entre 2019 y junio de 2026, principalmente en aportaciones de capital y estímulos fiscales.

PEMEX registra resultados favorales en segundo trimestre

Petróleos Mexicanos informó que durante el segundo trimestre de 2026 registró resultados operativos y financieros favorables.

La producción total de hidrocarburos promedió 2 mil 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente al día, 4.6% más que en el mismo periodo de 2025. La transformación industrial avanzó con aumentos de 2.9% en el proceso de crudo y de 3.4% en la producción de petrolíferos.

Las ventas totales llegaron a su mayor nivel en 14 trimestres, con 510 mil 400 millones de pesos, un incremento de 30.3% respecto al segundo trimestre de 2025.

Pemex señala que revirtió la pérdida operativa del año anterior y obtuvo una utilidad neta de 18 mil millones de pesos en el periodo reportado. Además, destacó la reducción de 9.1% en su deuda financiera y el compromiso de mantener un endeudamiento neto cero.

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