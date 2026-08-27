Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,78 pesos mexicanos, manteniendo el mismo valor que en la jornada previa, con una variación porcentual del 0,01%. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un descenso del -0,12%, mientras que su variación interanual se mantiene en negativo con una caída del 7,9%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un apreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 2,3%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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