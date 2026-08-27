México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de agosto

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,78 pesos mexicanos, manteniendo el mismo valor que en la jornada previa, con una variación porcentual del 0,01%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,12%, mientras que su variación interanual se mantiene en negativo con una caída del 7,9%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un apreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 2,3%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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