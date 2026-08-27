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Brian Rodríguez lanza indirecta a la afición americanista de la CDMX: “Es una lástima”

El atacante americanista comparó a la afición de la capital mexicana con la de Los Ángeles

Rodríguez criticó el apoyo en CDMX. REUTERS/Eloisa Sanchez
Rodríguez criticó el apoyo en CDMX. REUTERS/Eloisa Sanchez
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Brian Rodríguez lanzó una indirecta a la afición americanista de la Ciudad de México tras la victoria del América sobre Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup: el delantero uruguayo dejó ver que el ambiente que vive el equipo en Estados Unidos no lo percibe de la misma forma cuando juega en territorio nacional.

El América selló su pase a las semifinales de la Leagues Cup con un triunfo de 2-0 ante Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Rodríguez fue uno de los jugadores de la noche: anotó un gol y asistió a Raphael Veiga.

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“Es una lástima no poder tener todo esto en México también”: Brian Rodríguez cuestiona a la afición en la CDMX

Al término del partido, el extremo apodado Rayito habló ante las cámaras de la organización del torneo sobre el ambiente que vivió en las tribunas californianas. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

“Siempre que venimos a Los Ángeles es la felicidad de ver a la gente del América que no puede ir a Ciudad de México. Es una lástima no poder tener todo esto en México también”, declaró el charrúa.

Muchos usuarios en redes coinciden en que no hay tanto apoyo en la capital (X / @crh_oficial)
Muchos usuarios en redes coinciden en que no hay tanto apoyo en la capital (X / @crh_oficial)

El comentario apuntó directo a la fanaticada que sigue al equipo en la capital. Rodríguez comparó el esfuerzo y la entrega de los aficionados en el extranjero con lo que percibe cuando el conjunto de Coapa juega de local en el Estadio Banorte.

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Segundos después intentó matizar. “Es obviamente que lo tenemos, pero hablo más de la gente que hace un esfuerzo de venir al estadio, creo que esto es lo mínimo que se merece”, agregó el atacante. La aclaración no borró el filo de la primera declaración.

Brian Rodríguez asegura que el América está para salir campeón de la Leagues Cup

La polémica no fue el único mensaje que dejó el delantero uruguayo tras el pitazo final. Con el boleto a semifinales en mano, Rodríguez se mostró ambicioso y fijó el objetivo sin rodeos.

América está para salir campeón. Creo que no hay otra cosa que esté en nuestra cabeza en este momento que salir campeones de la Leagues Cup. Vamos a hacerlo muy bien acá”, afirmó.

El Rayito también estuvo cerca de irse del club. William Navarro-Imagn Images
El Rayito también estuvo cerca de irse del club. William Navarro-Imagn Images

El atacante también dejó claro que la exigencia no se detiene en el torneo internacional. “Luego obviamente, pensando en el sábado, con la Liga, que no hay que dejarla atrás. Es pelear todo lo que se pueda, estamos en el club más grande de México, la exigencia es total todos los días”, sentenció.

El técnico Guillermo Almada también recibió el respaldo de Rodríguez. El delantero destacó que los métodos del entrenador uruguayo han intensificado la competencia interna: “Ya sabemos los métodos del profe, hay que adaptarnos y dar lo mejor cada partido, el que esté mejor va a jugar”, dijo.

El América espera a Monterrey como su rival en semifinales mientras afina su plantilla de cara al partido del sábado ante Puebla en Liga MX.

América vs Monterrey en semifinales de Leagues Cup

El rival en semifinales ya tiene nombre: Monterrey. El partido se disputará el 1 o 2 de septiembre, en sede por definir, con un lugar en la gran final del 6 de septiembre en juego. Las Águilas llegan como el segundo mejor equipo de la fase de grupos, por detrás de León.

El cruce tiene historia reciente. La única vez que ambos clubes se enfrentaron en una competencia de Concacaf fue en la Final de la Copa de Campeones de 2021, que Rayados ganó en casa con gol de Rogelio Funes Mori. Además, el duelo adelanta lo que estaba programado para el 10 de octubre en la jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.

El partido también enfrenta a dos técnicos que buscan su primer título al frente de sus respectivos equipos: Almada en el América y Matías Almeyda en Monterrey, ambos llegados para este torneo de apertura.

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