Cruz Azul busca repatriar a Heriberto Jurado, exjugador de Necaxa: próximo rival de la Máquina

El exjugador de Necaxa podría ser repatriado por el campeón Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club de Futbol Cruz Azul se muestra en modo activo para traer a nuevos jugadores en este Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Uno de los futbolistas que suena para reforzar al campeón es el mexicano Heriberto Jurado, quien a sus 21 años expone su talento en el futbol de Europa.

De acuerdo a varios reportes, la Máquina envió una oferta formal por el extremo izquierdo del Cercle Brugge, club de la Liga de Bélgica, que contrató al juvenil tras su debut con los Rayos del Club Necaxa, escuadra que enfrentará Cruz Azul en la siguiente jornada.

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Sin embargo, las noticias no comienzan positivas para el equipo cementero: Cercle Brugge rechazó la primera oferta del conjunto cementero, que ya antes se interesó en Heriberto Jurado, durante el año 2023 cuando era una perla en los Rayos del Club Necaxa.

¿De cuánto fue la oferta de Cruz Azul por Heriberto Jurado?

El jugador mexicano vive el sueño en el futbol de Bélgica (Instagram / heriberto_jurado)

Al momento la información sigue en desarrollo y no hay datos que señalen el valor monetario que el campeón de México presentó al Cercle Brugge por Heriberto Jurado, aunque la negociación se llevó a cabo directamente entre ambos clubes y la intención de Cruz Azul es comprar los derechos del mexicano, sin tomar en cuenta la opción de préstamo.

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Cruz Azul tenía en la mira a Heriberto Jurado durante su paso por el Club Necaxa y mientras cumplía los 18 años de edad. En su momento se pensó que el oriundo de Cacahoatán, —localidad y municipio ubicado en el estado de Chiapas—, utilizaría la casaca cementera pero el director deportivo, Iván Alonso, descartó su traspaso.

¿Quién es Heriberto jurado, futbolista mexicano que vive el sueño europeo?

Heriberto Jurado debutó en el Club Necaxa. Foto: MEXSPORT

Heriberto de Jespus Jurado Flores nació el 3 de enero del 2005 en Cacahoatán, Chiapas. Integró las Fuerzas Básicas del Club Necaxa para hacer su debut oficial en la Liga Mexicana, el día 20 de octubre del 2021 a sus 16 primaveras.

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Su estilo de juego llamó la atención del Club de Futbol Cruz Azul al igual que Chivas y Club América, sin embargo las negociaciones quedaron en suspenso y no se concretó la transferencia de Jurado, por lo que siguió brillando en el Club Necaxa.

Su nombre llegó hasta el futbol de Bélgica , donde el Cercle Brugge lo presentó oficialmente el 4 de febrero de 2025. Heriberto Jurado expresó su gratitud por tener la oportunidad de jugar en Europa tras ser una joya en los Rayos del Club Necaxa.

“Estoy muy feliz que Cercle me dé la oportunidad de dar un nuevo paso en mi carrera y no veo la hora de comenzar esta aventura. Haré todo lo posible para que los aficionados del Cercle se sientan orgullosos”, declaró en su momento.

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Al día de hoy, Heriberto Jurado acumula doce participaciones con el Cercle Brugge: nueve en la Liga de Bélgica, dos en el torneo de copa y una actuación en certámenes internacionales. El chiapaneco logró su primera anotación en el triunfo de su equipo ante KV Kortrijk.

Derivado de su poca actividad en el Cercle Brugge, el Club de Futbol Cruz Azul volvió a la carga por Heriberto Jurado y aunque su primera propuesta la rechazó la escuadra belga, no se descarta que la Máquina envíe una segunda oferta antes del cierre de transferencias.

Propuesta a Jurado surge previo al partido vs Necaxa

Heriberto Jurado llama la atención de Cruz Azul.. Foto: Getty Imágenes

Curiosamente la Máquina Celeste ofertó por Heriberto Jurado horas antes de visitar a los Rayos del Club Necaxa, Rememorar que el chiapaneco creció en las inferiores del conjunto hidrocálido, que planea extender la crisis del vigente campeón mexicano.

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Cruz Azul hila tres derrotas de manera consecutiva, por tanto en el estadio Victoria, los celestes saldrán a conseguir el triunfo que devuelva la calma en el primer equipo dirigido por Joel Huiqui.

Por otro lado, los Rayos del Club Necaxa también necesitan del triunfo y en casa frente a su gente buscarán la manera de aprovechar las debilidades del Cruz Azul para conseguir el triunfo y continuar en la lucha por un lugar en puestos de Liguilla.