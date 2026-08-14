México pide frenar nuevos aranceles a EEUU mientras se revisa el T-MEC, afirma Ebrard

Ebrard revela petición de México a EU para detener nuevos aranceles. (Presidencia)

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El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos suspender la imposición de nuevos aranceles mientras avanzan las conversaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Durante su participación en el lanzamiento de InnovaFest Querétaro, el funcionario explicó que la petición forma parte de las negociaciones que ambos países mantienen de cara a la revisión conjunta del acuerdo comercial, proceso que comenzó el pasado 1 de julio.

México busca frenar aranceles durante la revisión del T-MEC

Ebrard señaló que la estrategia mexicana consiste en mantener una comunicación constante con autoridades estadounidenses para defender los intereses comerciales del país y evitar que nuevas medidas afecten a las exportaciones.

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Ebrard plantea a EU suspender nuevas tarifas mientras avanzan las negociaciones. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

El secretario explicó que sus recientes viajes a Washington forman parte de reuniones que se realizan prácticamente cada semana. Su objetivo, dijo, es mantenerse cerca de los funcionarios que toman las decisiones comerciales y presentar los argumentos de México.

Entre las principales solicitudes planteadas por el gobierno mexicano se encuentran:

Suspender nuevos aranceles durante las negociaciones del T-MEC.

Reducir el gravamen de 25% aplicado a vehículos fabricados en México .

Revisar el arancel de 50% impuesto al acero mexicano .

Normalizar completamente las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos.

Ebrard pide reducir arancel a autos fabricados en México

Uno de los puntos centrales de la negociación es el sector automotriz. Ebrard confirmó que México entregó a autoridades comerciales estadounidenses un estudio para respaldar su solicitud de disminuir la tarifa de 25% que enfrentan algunos vehículos fabricados en territorio nacional.

Ebrard busca reducir arancel de 25% a autos fabricados en México. REUTERS/Imelda Medina

El argumento mexicano parte de una comparación con otros países. De acuerdo con el funcionario, vehículos provenientes de Japón, Corea del Sur, Alemania y Marruecos enfrentan una tarifa de 15%, mientras que los producidos en México pueden pagar 25%.

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México considera que esa diferencia no refleja el nivel de integración de las cadenas productivas entre ambos países, particularmente porque la industria mexicana adquiere una importante cantidad de autopartes estadounidenses.

Acero mexicano, otro frente de negociación con EU

El sector siderúrgico también se encuentra entre las prioridades de México. Ebrard cuestionó que Estados Unidos mantenga un arancel de 50% para el acero mexicano, al argumentar que existe un déficit comercial de ese producto entre ambas naciones.

México busca reducir arancel de 50% al acero mexicano. REUTERS/Tomas Bravo

La Secretaría de Economía busca que las condiciones para este sector sean revisadas durante las conversaciones, debido al impacto que las tarifas pueden generar en productores, exportadores y cadenas de suministro.

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El gobierno mexicano también sostiene que buena parte de sus exportaciones continúa protegida por las reglas del T-MEC. Según el panorama comercial presentado, alrededor de 85% de las mercancías mexicanas que cumplen con las reglas de origen conservan beneficios derivados del acuerdo.

Aguacate y posición comercial de México ante Estados Unidos

Además de los aranceles, México mantiene negociaciones para normalizar por completo las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos. Ebrard indicó que durante la última semana se han realizado gestiones para resolver este asunto, en una estrategia similar a la utilizada para restablecer el comercio de ganado.

México busca normalizar exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos.

El secretario defendió que México conserva una posición relativamente favorable frente a otros grandes proveedores del mercado estadounidense. Señaló que el arancel efectivo promedio que paga el país ronda 3.4%, una tasa que, según sus cálculos, resulta menor a la enfrentada por otros importantes exportadores.

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La siguiente ronda de revisión del T-MEC está prevista para septiembre en Washington. El proceso incluirá temas como aranceles, reglas de origen, cadenas de suministro y las condiciones de industrias estratégicas.

Pese a las tensiones comerciales, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una postura favorable hacia la continuidad del tratado y confía en que el elevado nivel de integración económica entre México y Estados Unidos contribuya a alcanzar acuerdos.

Ebrard aseguró que México mantendrá una estrategia de negociación constante y reiteró que el objetivo inmediato es evitar nuevas tarifas y conseguir mejores condiciones para sectores clave de la economía nacional.

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