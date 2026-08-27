Golpe a la Alianza de Sindicatos de Oaxaca: cateos dejan nueve detenidos por por extorsión, narcomenudeo y sicariato

Más de 300 agentes participaron en 14 cateos simultáneos contra integrantes de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca. (Crédito: Marina)

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Nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) —entre ellos personas identificadas por la Fiscalía como líderes y objetivos prioritarios— fueron detenidos durante un operativo que incluyó 14 cateos simultáneos en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los arrestados son investigados por delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

El despliegue se realizó durante la madrugada de este jueves 27 de agosto y movilizó a más de 300 elementos de corporaciones federales y estatales. Los agentes intervinieron inmuebles ubicados en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, y Santa Cruz Xoxocotlán.

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La operación fue ejecutada por la FGEO en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

La Fiscalía informó que durante los cateos fueron aseguradas armas, aunque no detalló públicamente cuántas ni especificó las características del armamento localizado.

Sharon Italia Curiel, entre las nueve personas detenidas

Entre los arrestados se encuentra Sharon Italia Curiel Hernández, identificada por la Fiscalía con las iniciales S.I.C.H. y el alias “La Italia”. Curiel ocupa la secretaría general de la ASAEO.

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Su detención había trascendido desde las primeras horas del operativo, pero inicialmente no había sido confirmada por el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla. La FGEO confirmó posteriormente su captura al incluirla en el listado oficial de nueve personas detenidas.

La autoridad también identificó entre los arrestados a H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; H.A.G.Q.; y E.S.M.C.

La Fiscalía señaló que entre los detenidos hay integrantes con funciones de liderazgo dentro de la organización, aunque no precisó qué papel desempeñaba cada uno ni cuáles son los hechos específicos que se les atribuyen de manera individual.

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Fiscalía investiga una estructura vinculada con extorsiones

De acuerdo con la FGEO, las detenciones derivaron de un trabajo de inteligencia criminal y operativa relacionado con investigaciones por delitos considerados de alto impacto.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reconoció las labores de las instituciones de seguridad para llevar a cabo el operativo. (Crédito: X | @Salomonj)

Entre las líneas de investigación aparecen extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso, además de los señalamientos que previamente había dado a conocer el fiscal Rodríguez Alamilla, quien también mencionó despojo y narcomenudeo.

La Fiscalía no ha informado públicamente qué casos concretos sustentan cada una de esas líneas de investigación ni ha establecido la responsabilidad individual de los nueve detenidos.

Más de 300 agentes participaron en el operativo

La dimensión del despliegue convirtió la operación en una acción coordinada entre distintas instituciones de seguridad.

Los 14 cateos fueron ejecutados de manera simultánea en diferentes puntos de la zona metropolitana de Oaxaca, mientras elementos de las corporaciones participantes establecieron los perímetros de seguridad.

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La Semar y la SSPC federal participaron directamente en las diligencias, mientras que la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y C5i se incorporaron a las labores de apoyo y vigilancia.

La FGEO señaló que algunas de las personas detenidas fueron trasladadas por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de movimientos.

Entre los detenidos también se encuentra E.S.M.C., quien actualmente se desempeña como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal, de acuerdo con la Fiscalía.

Entre los detenidos también se encuentra E.S.M.C., quien actualmente se desempeña como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal, informó la fiscalía. (Crédito: Marina)

La ASAEO queda bajo investigación por varios delitos

El operativo coloca bajo investigación a dirigentes de una organización sindical con presencia en Oaxaca, pero la Fiscalía no ha señalado que todos sus integrantes estén relacionados con las conductas investigadas.

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La FGEO informó que las indagatorias continúan y que los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La operación representa un nuevo frente de las autoridades estatales y federales contra estructuras señaladas por actividades de extorsión y otros delitos de alto impacto en Oaxaca.

Por ahora, la información oficial confirma nueve detenidos, 14 cateos y el aseguramiento de armas, además de la participación de más de 300 elementos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y la responsabilidad que correspondería a cada uno de los arrestados.