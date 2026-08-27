De la pantalla a los festejos: el actor Rafael Amaya y sus apariciones junto a las hijas del Cártel de Sinaloa

Imagen virales muestra a Rafael Amaya en círculo familiar de Ismael “El Mayo” Zambada y "El Chapo" Guzmán. Crédito: Especial

Guardar

El actor Rafael Amaya acumula un historial documentado de apariciones en el entorno del Cártel de Sinaloa: una de ellas son las recientes imágenes difundidas en redes sociales en las que el actor aparece junto a dos hijas de Ismael “El Mayo” Zambada, en lo que parece una reunión social privada.

A este episodio se suma la presencia confirmada de Amaya en la fiesta de XV años de las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán, celebrada el 15 de agosto de 2026. El evento, marcado por el hermetismo, reunió a personajes asociados directa o indirectamente al crimen organizado, y fue documentado por la diseñadora April Black Diamond en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los vínculos no son casuales: en febrero de 2026, el medio estadounidense Deadline informó que Amaya protagonizará una narcoserie producida por la propia Coronel sobre la vida del capo sinaloense, lo que refuerza la atención sobre las conexiones del actor con el entorno de los líderes del cártel.

Las imágenes con las hijas de El Mayo Zambada

Las fotografías que circularon en redes sociales ubican a Amaya junto a Ana María Zambada Lara y Modesta Zambada Niebla en un contexto de reunión social no identificado públicamente. No obstante, las imágenes no tienen fecha confirmada ni una fuente primaria que las haya publicado de forma oficial.

Ana María Zambada junto a Modesta Zambada Niebla, otra hija de El Mayo. En la foto también aparece el actor Rafael Amaya. (Capturas de pantalla)

La presencia del actor en ese tipo de entornos contrasta con su perfil artístico. Amaya, nacido el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora, construyó su carrera en telenovelas de Televisa y Telemundo antes de consolidarse como referente del género de las narcoseries con el papel de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos.

PUBLICIDAD

Ana María Zambada Lara es hija de Ismael “El Mayo” Zambada y de Alicia Lara Camberos, y ganó presencia pública por su relación con el actor Derrick James, quien interpretó a Santos Echagüe en la telenovela Rebelde. Sin embargo, las investigaciones periodísticas y los registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no la vinculan con actividades empresariales ni ilícitas del cártel.

Modesta Zambada Niebla, nacida el 22 de noviembre de 1982, es la menor del matrimonio entre El Mayo y Rosario Niebla Cardoza. La periodista Anabel Hernández documenta en el libro El Traidor que, durante los años de mayor presión judicial sobre el cártel, Modesta se refugió en Canadá.

PUBLICIDAD

Rafael Amaya en los XV años de las hijas de El Chapo

El 15 de agosto de 2026, Amaya asistió a la fiesta de XV años de Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera. La diseñadora April Black Diamond, quien confeccionó los vestidos de las quinceañeras, lo documentó en una publicación de Instagram donde aparece posando junto al actor con los hashtags #xvparty y #emmacoroneltwins.

Rafael Amaya junto a April Black Diamond. (X/aprilblackdiamond)

En la imagen, Amaya viste camisa negra y pantalón oscuro frente al mismo muro de celosía que aparece en otras fotografías del evento. La celebración transcurrió en total hermetismo: no se revelaron el costo ni el lugar de la fiesta, y los rostros de las gemelas aparecen cubiertos por emojis en todas las imágenes publicadas.

PUBLICIDAD

La presencia del actor en la fiesta tiene un antecedente directo. En febrero de 2026, Deadline informó que Amaya protagonizará una narcoserie producida por Coronel, en la que dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La producción, de Amaya Productions y Zero Gravity Management, será bilingüe y se ambientará en México y Estados Unidos.

La propia Coronel explicó a Deadline la razón de su elección: “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”. Toda la trama será narrada desde la perspectiva de Coronel, quien supervisa el guion y el casting.

PUBLICIDAD

La serie no tiene título oficial, plataforma de distribución confirmada ni fecha para su grabación. En 2011, la revista People en Español nombró a Amaya entre “Los 50 más bellos”, lo que da cuenta del alcance de su perfil público antes de que sus apariciones en entornos del narco comenzaran a ser documentadas.

(Instagram/@rafaelamayanunez)

La condena de El Mayo y el escrutinio sobre su familia

El contexto en que circulan las imágenes de Amaya con las hijas de El Mayo no es menor. El 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan del tribunal federal de Brooklyn condenó a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua y ordenó el decomiso de USD 15 mil millones, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la red empresarial del cofundador del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en 2007 a las cuatro hijas del matrimonio entre El Mayo y Rosario Niebla Cardoza como “tapaderas y socios financieros” del capo. El organismo las vinculó al control de negocios en sectores como la ganadería, la construcción, los servicios infantiles y el comercio, aunque ninguna enfrenta órdenes de aprehensión en México ni en Estados Unidos.

Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, advirtió en declaraciones a Imagen Noticias que la condena convierte a las hijas en el centro de atención de las investigaciones pendientes: “Los hombres ya han tenido procesos en Estados Unidos, pero ahora ellas serían el blanco natural”. El académico señaló además que la DEA busca rastrear los USD 15 mil millones vinculados al lavado de dinero, una cifra que, en su análisis, estaría distribuida entre miles de personas, cuentas y mecanismos de resguardo dentro de México.

PUBLICIDAD