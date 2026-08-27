Chino Huerta contactó a Antonio Sancho para volver a Pumas: “Conseguí su número”

Pumas hizo oficial el regreso del Chino Huerta (X/ @PumasMX)

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Es un hecho, César Huerta es el nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2026. El mediocampista firmó un contrato que lo vincula con la institución por tres años. Tras un breve paso por Europa, el Chino regresó a la Liga MX. Este jueves 27 de agosto, el club Universidad Nacional realizó la presentación oficial y el seleccionado nacional ofreció su primera conferencia ya como el nuevo ‘10′ del equipo.

En primera instancia agradeció la oportunidad que le dio el equipo de Esteban Solari para volver al Pedregal, además, reveló que él mismo contactó a Antonio Sancho, director deportivo del club, para negociar su regreso a Pumas. Y es que luego de que el Anderlecht borró al mexicano, Huerta analizó opciones y eligió al conjunto auriazul.

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“Mi primera idea en la mente al volver a México fue Pumas, por ahí Antonio lo sabe muy bien, conseguí su número, entonces estuve en contacto con él y a raíz de eso todo eso avanzó muy rápido”, explicó.

Chino Huerta regresó a Pumas (FB/ Pumas MX)

Antonio Sancho confirma que César Huerta buscó a Pumas

El Chino Huerta explicó que en cuanto buscó opciones, no dudó ni un instante en que buscar a Pumas, por lo que se contactó personalmente con Antonio Sancho. Incluso, el seleccionado nacional reveló que tuvo ofertas económicas importantes de otros clubes en México y en la MLS de Estados Unidos. Pero finalmente decidió tener una segunda etapa en el club universitario.

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“Fue fácil la decisión porque sabía que volvía a casa, tenía las puertas abiertas. Agradecerle a Antonio, al presidente y a toda la gente que hizo, la verdad, mucho esfuerzo para que yo pudiera estar acá. Mi única forma de agradecerlo es también dentro del campo, demostrando que vengo a sumar y hacer las cosas muy bien”, sentenció.

A su vez, Antonio Sancho confirmó que César puso de su parte para facilitar su regreso a Pumas. Incluso agradeció a la directiva del Anderlecht por agilizar el proceso de repatriación de Huerta. Explicó el tiempo que les tomó llegar a un acuerdo, además, aseguró que esta contratación es importante para el club tras las recientes bajas ofensivas que han tenido.

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Los Pumas mediante un video hicieron oficial el regreso de Chino Huerta para el Torneo de Clausura 2026

“Como dijo Chino, esto se dio hace tres semanas, el primer contacto y básicamente a partir de ahí nosotros avanzamos muy rápido. Empezaron a salir que otros clubes y demás, pero la verdad nosotros ya estábamos resueltos. Claro que era lo que queríamos, creo que el Chino embona, todos sabemos lo que es para Pumas, su manera de jugar; queríamos alguien de ofensiva y que pudiera jugar por izquierda cubriendo la salida de Jordan (Carrillo), en su momento, lo que le pasó a Sebastián (Córdova)”

Por otra parte, el Chino Huerta negó que su regreso a la Liga MX sea un retroceso en su carrera al no prosperar en el futbol europeo, aseguró que está ilusionado por demostrar en la cancha su talento y cumplir las expectativas de la afición.

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“Esto no lo veo como un retroceso, al contrario, creo que pasé un año difícil y creo que esta es una oportunidad para reinventarse y hacer las cosas de la mejor manera... Tengo una deuda pendiente con toda la gente y espero poderla cumplir”.

César Huerta regresa a Pumas

César Huerta ha concretado su regreso a Pumas, incorporándose nuevamente al equipo para la presente campaña tras una experiencia de año y medio en el fútbol europeo con el Anderlecht de Bélgica. Durante su primer ciclo con el conjunto universitario, que abarcó desde el Apertura 2022 hasta el Apertura 2024, Huerta participó en un total de 87 encuentros oficiales, distribuidos en 80 partidos de liga y liguilla, y siete más correspondientes a la Leagues Cup. En ese periodo, el atacante registró 20 goles con la camiseta azul y oro.

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El futbolista, conocido por su versatilidad y capacidad tanto en el ataque como en el mediocampo, ha sido convocado recientemente a la Selección Nacional de México para la Copa del Mundo 2026. Su trayectoria internacional incluye participaciones en la Copa del Mundo Sub-17 de 2017 y en la Copa América 2024. En su etapa previa con Pumas, Huerta formó parte del plantel en tres fases finales, alcanzando una semifinal y dos rondas de cuartos de final.