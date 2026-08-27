Novio de Ana Lucía, cuñada de El Burro Van Rankin, la despide con desgarrador mensaje: “Te amaré siempre”

Guardar

Durante la tarde de este 27 de agosto se reportó la muerte de Ana Lucía Bleizeffer, hermana de Magda Bleizeffer y, por esa relación familiar, cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin. La noticia fue compartida por Magda mediante publicaciones en Instagram, donde expresó públicamente el dolor provocado por la pérdida de su hermana.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento. Ana Lucía había enfrentado problemas de salud y en 2025 celebró 10 años de haber recibido un trasplante renal. Además, había contado en redes sociales que padecía diabetes y, en publicaciones recientes, habló sobre sus dificultades de salud, aunque también mantenía una actitud esperanzadora.

PUBLICIDAD

En medio de la noticia, un mensaje llamó especialmente la atención. Roberto Rivoz, quien aparece relacionado con Ana Lucía en Instagram, publicó una despedida en la que recordó el vínculo que compartían y dejó una frase que refleja la dimensión personal de la pérdida: “Te amare siempre @anahblei 💖 Mi Vashita”.

El desgarrador adiós que encendió las redes

“Gracias por tu amor, sabiduría, valentía, risas, incoherencias, antojos, aventuras y por ser mi compañera de vida en esta etapa de la mía”, escribió Roberto Rivoz en su publicación.

Las palabras recorren distintos aspectos de la relación, desde los momentos de alegría hasta las experiencias compartidas. El mensaje no se limita a recordar a Ana Lucía con tristeza, sino que rescata características y recuerdos que, para quien lo escribió, formaron parte de una historia en común.

PUBLICIDAD

La frase “Te amare siempre” fue el cierre de una despedida que rápidamente adquirió un tono especialmente doloroso tras conocerse el fallecimiento de Ana Lucía.

Una vida marcada por una segunda oportunidad

(Captura en de Instagram)

En 2025, Ana Lucía había celebrado una década desde su trasplante renal, un acontecimiento que representó para ella una nueva oportunidad. También había hablado públicamente sobre la diabetes y otros problemas relacionados con su salud.

En sus publicaciones mantenía una actitud esperanzadora y agradecía por esa “nueva oportunidad de vida”. Hasta ahora, sin embargo, no existe información oficial que permita establecer qué provocó su muerte.

El vínculo con “El Burro” Van Rankin

Ana Lucía era hermana de Magda Bleizeffer, pareja de Jorge “El Burro” Van Rankin desde hace más de 14 años. La relación entre Magda y el conductor comenzó después de que Arath de la Torre los presentara, durante una etapa complicada para Van Rankin tras la muerte de Karla Álvarez.

PUBLICIDAD

La pareja tiene tres hijas y, aunque no existe un matrimonio formal, ha mantenido una relación de varios años. Ahora, la familia atraviesa un momento de duelo por la muerte de Ana Lucía.

Mientras llegan más detalles sobre lo ocurrido, las palabras de Roberto Rivoz quedan como una de las despedidas públicas dedicadas a ella: “Te amare siempre”.