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Un taco de billar y un gancho en la joroba: la pelea que casi protagonizaron el “Conejo” Pérez y Cuauhtémoc Blanco en el Tri

El exguardameta reveló que el incidente ocurrió durante el proceso Preolímpico Sub-23 y que tuvieron que intervenir para evitar una confrontación mayor

Los futbolistas tuvieron un conato de bronca luego de tener diferencias durante su llamado a la Selección Mexicana.
Los futbolistas tuvieron un conato de bronca luego de tener diferencias durante su llamado a la Selección Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El exportero Oscar “Conejo” Pérez reveló que él y Cuauhtémoc Blanco estuvieron a punto de llegar a los golpes durante una concentración de la Selección Mexicana Sub-23 en un proceso Preolímpico, luego de que una broma del “Ídolo de Tepito” escaló hasta que ambos perdieron el control. Fue el exmediocampista Germán Villa quien los separó antes de que el incidente pasara a mayores.

La anécdota salió a la luz cuando Pérez fue invitado especial del programa El Posscass de Compass, donde compartió el episodio junto a Villa, Isaac Terrazas y el propio Blanco. La charla transcurrió entre risas, aunque el exdelantero del América aseguró no recordar nada de lo ocurrido.

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Portero Oscar Pérez (1973)
Foto: Amino Fútbol

¿Qué inició el pleito?

El incidente se originó en un momento de descanso dentro de la concentración. Pérez y Blanco estaban jugando billar cuando el “Temo” le dio un golpe en la cabeza con el taco. No fue un accidente menor que se pudiera ignorar.

El propio Pérez lo describió así: “Me dio un palazo en la cabeza, en el billar; estábamos jugando y que me da un palazo”. El golpe encendió al exportero, quien de inmediato comenzó a pensar en cómo cobrársela.

Blanco era conocido en los vestidores de la Selección Mexicana por sus bromas a los compañeros. Ese carácter bromista, que en muchas ocasiones generaba carcajadas en el grupo, esta vez encontró un límite.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El “Conejo” esperó el momento y le devolvió el golpe

Pérez no respondió de inmediato. Esperó. Cuando ambos fueron al cuarto de masaje, el exportero encontró su oportunidad. Blanco llegó sin la parte de arriba de la ropa y el “Conejo” aprovechó la situación.

“Me calenté, y cuando fuimos al cuarto de masaje yo traía un gancho y Cuauhtémoc llegó sin platera y le di un ganchazo en la joroba, a ver si se le metía”, contó Pérez entre risas durante el programa.

El golpe de revancha tuvo el efecto esperado: Blanco se molestó. Lo que había comenzado como una broma unilateral en la mesa de billar se convirtió en un intercambio de golpes dentro de las instalaciones donde la Selección Mexicana preparaba su participación en el torneo Preolímpico Sub-23.

En ese momento sus compañeros se tuvieron que meter para evitar una confrontación. (Foto: Twitter)
En ese momento sus compañeros se tuvieron que meter para evitar una confrontación. (Foto: Twitter)

Villa intervino y los separó antes de que llegaran a los golpes

Con los ánimos completamente caldeados, la situación estaba a punto de desbordarse. Fue entonces cuando entró Germán Villa. El exmediocampista tricolor, que participó en la misma charla donde se reveló la anécdota, narró su propia versión del momento con una frase que arrancó carcajadas entre los presentes.

“Ya se querían pelear y llegó el papá de ambos —Villa— y les dije: ‘Ya relájense’”, contó el propio exfutbolista. La intervención fue suficiente para que el enfrentamiento no escalara y la concentración siguiera su curso sin mayores consecuencias para ninguno de los dos.

Villa funcionó como el árbitro informal de un conflicto que, de no haberse detenido a tiempo, habría podido afectar la dinámica interna de un equipo que se preparaba para representar a México en una competencia internacional.

El exgobernador de Morelos afirma que es un episodio que no recuerda. (REUTERS/Henry Romero)
El exgobernador de Morelos afirma que es un episodio que no recuerda. (REUTERS/Henry Romero)

Cuando Isaac Terrazas cuestionó directamente a Blanco durante la charla y le señaló que “no fuera tan manchado”, el exdelantero respondió con una postura que generó más risas que molestias: aseguró que no recuerda que nada de eso haya ocurrido.

La respuesta de Blanco fue consistente con el tono general de la conversación. La anécdota, que en su momento habría podido terminar en una pelea dentro de una concentración de la Selección Mexicana, se contó décadas después como una historia de camerino que los propios protagonistas recuerdan con humor.

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