Duermes todo el día y sigues cansado: el significado de este agotamiento según la ciencia

El agotamiento que persiste aunque se duerma todo el día no es cansancio ordinario.
Mayo Clinic, un centro médico sin fines de lucro de Estados Unidos documenta más de 30 causas posibles, que van desde malos hábitos de sueño hasta enfermedades del corazón, problemas hormonales o fallas del sistema inmune.
El ISSSTE y la UNAM lo confirman desde México: detrás de ese agotamiento puede haber una o varias condiciones al mismo tiempo, y encontrar cuáles son es el primer paso para encontrar el tratamiento.
Malos hábitos o señales de otros padecimientos: por qué puede haber más de una causa
Mayo Clinic documenta que el agotamiento persistente rara vez tiene una sola explicación.
Puede originarse en malos hábitos de sueño, falta de actividad física o alimentación deficiente, pero también puede ser síntoma de enfermedades que requieren tratamiento médico.
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Entre estas enfermedades se encuentran la anemia, diabetes, hipotiroidismo, lupus, esclerosis múltiple, insuficiencia cardiaca, hepatitis, apnea del sueño o depresión, entre otras.
El ISSSTE advierte, en el marco de su programa de atención integral, que antes de hablar de síndrome de fatiga crónica el médico debe descartar todas esas condiciones mediante estudios de laboratorio y una valoración clínica completa.
Ante cualquier cansancio que no cede con el descanso, la recomendación es consultar a un especialista.
También señala que el origen puede ser multifactorial: una persona puede tener al mismo tiempo malos hábitos de sueño, estrés crónico y una alteración hormonal no detectada, y cada uno de esos factores alimenta al otro.
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Por qué dormir muchas horas no es suficiente
Rafael Santana Miranda, coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó a Ciencia UNAM que durante el sueño profundo el cerebro activa un sistema de limpieza —el sistema glinfático— que elimina los desechos acumulados durante el día.
Si ese sueño profundo se interrumpe, ese proceso no ocurre y la persona amanece agotada sin importar cuántas horas durmió.
La causa más frecuente y subdiagnosticada de esa interrupción es la apnea del sueño: pausas respiratorias nocturnas que impiden alcanzar el descanso real.
Santana Miranda advierte que roncar con pausas no es señal de sueño profundo, sino todo lo contrario. Agrega que los malos hábitos —uso de pantallas antes de dormir, horarios irregulares, alimentos pesados por la noche— también fragmentan el sueño profundo y pueden producir el mismo resultado: horas en cama que no producen descanso.
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Cuándo hablar de síndrome de fatiga crónica, según el NIH
Si se descartan todas las condiciones anteriores y el cansancio persiste más de seis meses, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos señalan que puede tratarse del síndrome de fatiga crónica.
En un estudio con 75 investigadores de 15 institutos, el NIH encontró que estos pacientes tienen el sistema nervioso autónomo alterado: el corazón nunca baja su ritmo lo suficiente durante la noche.
Esto impide que el cuerpo entre en modo de recuperación real, aunque la persona esté acostada y con los ojos cerrados.
Por qué el cuerpo gasta energía combatiendo una amenaza que no está ahí
En septiembre de 2025, investigadores de la Universidad de Columbia, con respaldo del NIH, identificaron otro mecanismo en pacientes con síndrome de fatiga crónica: el sistema inmune actúa como si combatiera una infección permanente, aunque no haya ninguna.
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Esa respuesta se refleja en niveles elevados de moléculas inflamatorias en sangre. Esa activación constante consume energía y genera agotamiento sin causa aparente.
Ese estado de alerta continuo agota la energía del cuerpo y genera un cansancio inexplicable.
Análisis médicos recientes indican que este padecimiento afecta a entre 30 y 70 millones de personas a nivel mundial.
Ante síntomas que persisten, los especialistas recomiendan no normalizar el cansancio y acudir con un médico para una evaluación completa.
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