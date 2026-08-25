Más de 33 millones de personas trabajan en la informalidad en México: revela el INEGI

Al segundo trimestre de 2026, la informalidad en México los 33 millones de personas. Crédito: Margarito Pérez / Cuartoscuro

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, durante el segundo trimestre del año, el mercado laboral sumó 487 mil 434 personas a la población ocupada; el 98 por ciento del crecimiento se concentró en la informalidad. Es decir, poco más de 33 millones de personas se emplean en un trabajo informal.

En ese sentido, en el periodo abril-junio la informalidad creció 457 mil 803 ocupados, frente a 29 mil 632 personas en la formalidad, según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa de informalidad alcanzó un nivel de 55.1 por ciento de la población ocupada, lo que significa un incremento de 0.3 puntos porcentuales a tasa trimestral y cortó con una racha de dos trimestres al hilo con reducciones.

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Desocupación muestra un ligero repunte

Asimismo, la tasa de desocupación mostró un ligero repunte y se ubicó en 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con esto sumó dos trimestres consecutivos con crecimiento.

Mientras que la Población No Económicamente Activa (PNEA) registró una reducción de 332 mil 684 personas en comparación con el trimestre anterior.

Ambas cifras revelan que más personas están activándose en el mercado laboral; no obstante, se les dificulta encontrar un empleo en la formalidad.

Con base en la información proporcionada por la encuesta del INEGI, de los tipos de ocupación informal, el único renglón que creció en el segundo trimestre del año, fue el trabajo de unidades económicas informales, con 560 mil 147 personas empleadas por esta vía.

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Mientras que el empleo informal en centro de trabajos formales presentó una reducción de 102 mil 344 ocupados.

Fotografía de archivo del 13 de marzo de 2014, que muestra a cientos de jóvenes mexicanos asistiendo a una Feria del Empleo en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO

Al alza la ocupación en el sector informal

Tomando como referencia las cifras antes descritas, la tasa de ocupación en el sector informal, que mide solo el empleo en unidades económicas informales, se ubicó en un 33.7 por ciento, su nivel trimestral más alto en la historia.

Ante esta situación, Gabriel Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, explicó a El Economista:

“Que este indicador se ubique en máximos históricos confirma que, ante la ausencia de oportunidades en el sector formal, la búsqueda de empleo se está desplazando hacia unidades económicas que son estructuralmente menos productivas”.

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Respecto a la subocupación, ésta tuvo un ligero repunte 0.3 por ciento y se ubicó en 6.9 por ciento de la población ocupada durante el periodo de abril-junio. Dicho indicador toma en consideración a las personas que tienen la necesidad de ofrecer más horas de trabajo que las que el mercado laboral les garantiza.

Trabajadores informales no cuentan con acceso a una institución de salud

Con base en las cifras del INEGI, el crecimiento de la informalidad genera un aumento en las personas que no cuentan con acceso a una institución de salud. El primer semestre del año cerró con 36 millones 97 mil 224 ocupados sin protección social, lo que representa un aumento de 198 mil 939 personas en esta condición.

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Un estudio de la OIT reveló que el empleo informal en México se ubica en 52.4 por ciento de la población ocupada. Crédito: Alejandro Cegarra / Bloomberg

Entre el segundo trimestre de 2026 y el mismo periodo de 2025, la ocupación creció en 599 mil 334 personas. El 82 por ciento de esos empleos fue informal.

En un año, el trabajo informal absorbió a 494 mil 607 ocupados. La formalidad, en contraste, sumó apenas 104 mil 727 personas.

Haciendo la comparación, la única población que creció dentro de la informalidad fue la empleada en unidades económicas informales: 915 mil 189 ocupados más frente al segundo trimestre de 2025.

Con estos números del INEGI, la meta para 2030 de reducir la tasa de informalidad a 48.9 por ciento de la población, estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, se ve lejana, al llegar a 55.1 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

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