Cabeza de Vaca responde a los señalamientos de Sheinbaum: “la Constitución me permite ser presidente de México”

El exgobernador de Tamaulipas respondió a los señalamientos que hizo la presidente en su contra. Crédito: X / @fgcabezadevaca

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El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, compartió este martes un video en sus redes sociales en el que respondió a los señalamientos que hizo en su contra la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera.

Sheinbaum Pardo puso en el centro de la conversación al político panista, luego de asegurar que es un “prófugo de la justicia” y que no puede ser presidente de México porque tiene doble nacionalidad.

Sin embargo, durante la grabación, el exgobernador tamaulipeco hizo especial énfasis de que la Constitución mexicana sí le permite ser presidente de nuestro país.

Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia con doble nacionalidad

Desde el punto de vista de la primera mandataria, el militante del PAN está fuera del país porque lo requiere la justicia mexicana, pero Cabeza de Vaca lo negó por enésima vez.

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“Cabeza de Vaca, pues está prófugo de la justicia, el exgobernador de Tamaulipas. ¿Por qué vas a tener nacionalidad de otro país? O sea, eres mexicano y mexicano, punto. Porque si tienes doble nacionalidad, pues entonces, ¿a quién representas? ¿A México o a otro país? En el caso de Cabeza de Vaca, tiene doble nacionalidad”, dijo Sheinbaum Pardo.

Una mujer habla en una conferencia de prensa frente a un podio con un escudo. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo incluye los textos '2026', 'Margarita Maza' y 'Conferencia del Pueblo Ciudad'. Se observa una bandera de México. La oradora aborda temas relacionados con la doble nacionalidad de funcionarios públicos y una iniciativa de reforma constitucional. Esta es una cobertura de evento.

La presidenta insistió en que alguien como el exgobernador de Tamaulipas no puede aspirar a ser presidente de nuestro país, porque tiene doble nacionalidad. En el caso del panista, es México-americano.

“Entonces, es estadounidense y vive en Estados Unidos. El que sea estadounidense no impide que no pueda ser extraditado porque cometió un delito o varios. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y un juez que ya tiene orden de aprehensión”, agregó la presidenta.

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Denuncia persecución política

Luego de las fuertes declaraciones hechas por Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca respondió haciendo varias aclaraciones.

“Presidenta, me tomo el tiempo de responder a su alusión una vez más hecha esta mañana. Ya parece más una estrategia para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país. Entre ellos, los señalamientos de Estados Unidos hacia su gobierno, en complicidad de sus políticos con los grupos de narcoterroristas que operan en México. ¿Prófugo de la justicia yo? No, presidenta", contestó el panista.

Cabeza de Vaca consideró que militantes de Morena como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Marina del Pilar y Mario Delgado, sí son prófugos de la justicia.

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“Esos son aquellos quienes les han quitado la visa por apoyar a los grupos criminales de acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos. Prófugo de la justicia es el Rocha Moya, quien está cubierto con el manto de impunidad desde su gobierno. Américo Villarreal, Mariana del Pilar, Mario Delgado, entre otros. Además de aquellos voceros que tanto defienden a los narcoterroristas y que encubren a los narcogobernadores”,expresó.

El panista aclaró que las autoridades mexicanas solo le han fabricado delitos, por la venta de un departamento. En consecuencia, denunció que tanto él como su familia son víctimas de una persecución política.

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Claudia Sheinbaum Pardo anuncia una propuesta de reforma constitucional para restringir que personas con doble nacionalidad ocupen cargos públicos en México. (Imagen intervenida con Gemini IA para mejor calidad. (Youtube))

Recuerda casos Ruffo Appel y Rosario Robles

Durante la grabación, Francisco García recordó que en México no existe la justicia, ya que se le ha negado a personajes como al exgobernador, Ernesto Ruffo Appel, o a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles.

“¿Que soy prófugo de la justicia? ¿De una justicia que se me fue negada bajo su régimen? ¿Justicia que le ha negado a Ernesto Ruffo Appel? ¿Justicia que le fue negada a Rosario Robles? Justicia que es negada a periodistas, a empresarios, a ciudadanos que viven en censura permanente, que ha llegado al grado de exhibirlos en una lista en la mañanera como si fueran enemigos del estado, poniéndoles una diana en la cabeza para ponerlos en riesgo todos los días", cuestionó.

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La Constitución sí me permite ser presidente de México

Por último, el exgobernador panista destacó que nuestro país aún tiene “esperanza”, porque la Constitución mexicana sí le permite ser presidente, y, si logra serlo, sacaría a todos los narcopolíticos.

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el interior de un restaurante, en medio de sus declaraciones sobre Santiago Nieto y las denuncias por huachicoleo. (@fgcabezadevaca ·)

“Pero la buena noticia es que México tiene esperanza, esperanza de que pronto lograremos mandar a todos esos narcopolíticos a rendir cuentas donde sí hay verdadera justicia. Y sí, presidenta, ya lo había pensado. La Constitución sí me permite ser presidente de mi país y ahora con más ganas, con tal de sacarlos a ustedes de una vez por todas. Ustedes son los verdaderos traidores a la patria. Y sí tenemos esperanza”, sentenció.

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Bueno, tras los fuertes comentarios que hizo Sheinbaum hacia su persona, Cabeza de Vaca le recordó que no es un prófugo de la justicia y que puede ser presidente de México.