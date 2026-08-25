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Canadá replica alerta de EEUU en Mexicali: pide evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidentes

Este 25 de agosto la representación diplomática en México sumó el llamo a sus ciudadanos sin especificar la amenaza

Elementos de los tres ordenes de gobierno custodian las calles tras la alerta. Crédito: Gobierno de Baja California
Elementos de los tres ordenes de gobierno custodian las calles tras la alerta. Crédito: Gobierno de Baja California
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La embajada de Canadá en México sumó su voz a la advertencia que Washington lanzó sobre Mexicali la noche del 24 de agosto. La representación diplomática actualizó su portal oficial de consejos de viaje para incorporar la alerta de la Embajada de Estados Unidos en México, que suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal a esa ciudad fronteriza de Baja California ante una amenaza cuya naturaleza no fue especificada públicamente.

La alerta, emitida por la Misión de Estados Unidos en México, pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encontraran en Mexicali evitar los edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de incidente, avisar a familiares sobre su estado de salud, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse atentos a su entorno y a los medios locales.

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Mapa de alerta para canadienses en caso de visitar México: Crédito: Embajada de EEUU en Canadá
Mapa de alerta para canadienses en caso de visitar México: Crédito: Embajada de EEUU en Canadá

Canadá no añadió una postura propia; reprodujo el aviso en su página oficial, donde Baja California figura en nivel amarillo de precaución, equivalente a “tener mucho cuidado”.

Estados Unidos compartió líneas activas para comunicarse en caso de emergencia

La alerta fue emitida la noche del 24 de agosto por la Misión de Estados Unidos en México. El documento señaló que, debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes a esa ciudad quedaban suspendidos para el 25 de agosto, sin precisar la naturaleza del riesgo.

No hubo confirmación oficial sobre el origen de la amenaza, sin embargo, reportes extraoficiales indicaron que la DEA habría interceptado al menos una llamada donde miembros del grupo criminal Los Rusos, vinculados con Los Mayos del Cártel de Sinaloa, planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali, según reveló el periodista Luis Chaparro.

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Para quienes requirieran asistencia, la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México habilitaron los números (55) 5080 2000 desde México y 011 52 55 5080 2000 desde Estados Unidos, además de la línea del Departamento de Estado para Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

El Gabinete de Seguridad de México descartó un riesgo inminente y reforzó operativos en Mexicali

El gobierno mexicano respondió mediante una tarjeta informativa, señalando que las autoridades no habían identificado “elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población” en relación con la alerta emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana.

Según el reporte oficial, a través de los mecanismos institucionales de cooperación, el Gabinete mantuvo el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la alerta.

Además, confirmaron que las fuerzas federales, estatales y municipales reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, con personal especializado en inteligencia e investigación para responder de inmediato ante cualquier eventualidad.

El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma, informarse por fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. Ante cualquier emergencia, habilitaron el número 9-1-1 y el 089 para denuncias anónimas.

Sheinbaum confirmó que un grupo delictivo habría provocado la alerta en Mexicali

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina de este 25 de agosto que la alerta se originó por un grupo delictivo, aunque precisó que la amenaza no estaba asegurada:

“Hubo una alerta, la posibilidad de un grupo delictivo. No estaba asegurada. Y pues con información de sus propias agencias, la Embajada de Estados Unidos emite una alerta y la gobernadora creo que también dijo algo, dijo que estaba pendiente de lo que ocurre en Mexicali y el gabinete de seguridad también mencionaron que iban a estar pendientes, pero no hay algún tema en específico.”

El periodista Luis Chaparro publicó la información en sus redes sociales. Crédito: X - @LuisKuryaki
El periodista Luis Chaparro publicó la información en sus redes sociales. Crédito: X - @LuisKuryaki

El medio Piedenota fue más allá e identificó al grupo. Obtuvo información de la DEA en San Diego que confirmaba que la alerta se emitió luego de que la agencia interceptara al menos una llamada donde miembros de Los Rusos planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la FGR en Mexicali. El periodista Luis Chaparro, director del medio, lo difundió en su cuenta de X.

Fuentes de seguridad de Mexicali consultadas por Infobae México señalaron que hasta ese momento no tenían información sobre el origen de la alerta y que las condiciones de seguridad se habían mantenido en el municipio.

Millones de pastillas de fentanilo aseguradas en Mexicali. Foto: SSPC
Millones de pastillas de fentanilo aseguradas en Mexicali. Foto: SSPC

Los Rusos son identificados como un brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. En los dos meses previos a la alerta fueron capturados al menos 15 integrantes de la célula, y recientemente se incautaron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo —equivalentes a 4 millones de dosis— en un domicilio que estaría vinculado al grupo en Mexicali.

El presunto líder de la célula sería Juan José Ponce Félix, alias ”El Ruso"; EEUU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura. La DEA y el FBI lo señalan como el fundador y responsable del trasiego de drogas —entre ellas fentanilo, cocaína y metanfetamina— desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

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