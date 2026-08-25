Emma Coronel revela cuál fue el momento más crítico que vivió durante su encarcelamiento en Estados Unidos

La exreina de belleza se estrenó como streamer en Kick con dos creadores de contenido. (IG @emma.coronel.official)

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Emma Coronel Aispuro reveló en un livestream de Kick los momentos más difíciles que vivió durante su reclusión en Estados Unidos, donde cumplió una condena de 2 años y 7 meses por por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en la fuga de su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, del penal de El Altiplano.

Fue junto a los creadores de contenido Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, y Guillermo Peña que la exreina de belleza detalló que en prisión vivió tanto aislamiento total, frío extremo, tres cuarentenas por Covid-19 y la angustia de no saber cuántos años le darían de condena.

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Su detención ocurrió el 22 de febrero de 2021 en el aeropuerto de Dulles, Virginia, y quedó en libertad el 13 de septiembre de 2023 tras cumplir 36 meses de condena. Al recordarlo, Coronel dijo que lo que más ha lamentado es haber perdido esos años junto a sus hijas gemelas.

El momento más crítico que vivió en prisión

FOTO DE ARCHIVO: Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, sale después del juicio del narcotraficante mexicano, conocido como "El Chapo", en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. 12 de febrero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

Coronel relató que el momento más difícil que vivió durante fue la incertidumbre de no saber cuántos años en prisión le darían, ni siquiera las condiciones de frío o que no hablaba inglés para comunicarse, ya que señaló eran pocos los agentes que sí sabían español.

“Cuando avanzó el tiempo antes de mi sentencia, porque es bien feo estar esperando”, dijo. Describió esa etapa como un tormento sostenido debido a que pensaba en los años que le darían e imaginaba lo peor.

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“Cuando recién llegas es como que: ‘Ah, es lo nuevo’. Tienes muchos cambios mentales. Pero después, cuando pasa un tiempo y vas a corte y tienes que esperar tu sentencia, que todavía te dan unos meses, es el tiempo que se hace más desesperante. Porque te estás imaginando: ‘¿Cuánto me van a dar?’”, comentó.

Al conocer su sentencia pudo sentir más tranquilidad

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

Emma Coronel aseguró que al conocer la sentencia pudo sentir más alivio porque ya no vivía con la incertidumbre de los años que pasaría en la cárcel.

“Entra como una paz porque ya tienes en mente: ‘Okey’, y te resignas: ‘Voy a estar aquí tanto tiempo, voy a hacer esto y esto, me acomodo a esto y esto’. Ya tienes una paz interior y te haces una idea de cuánto tiempo vas a estar ahí”, explicó.

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En noviembre de 2021, el juez Rudolph Contreras la condenó a 36 meses de prisión y una multa de 1.5 millones de dólares. El fallo tomó en cuenta su cooperación parcial con las autoridades y el perfil menos violento de sus delitos en comparación con otros casos de narcotráfico. Coronel reconoció en el livestream que la sentencia podría haber sido más larga, pero durante ese tiempo se enfocó en aprender nuevas cosas.

“Me podían dar una sentencia más larga. Y entonces cuando dices: ‘Ah, okey, no fue el límite, pero tampoco te dieron la libertad, pero okey’. Entonces ya te haces la mentalidad: ‘Okey, aquí voy a estar tanto tiempo’. Ya lo asimilas. Ya decides cómo pasar tu tiempo: voy a hacer ejercicios, voy a enfocarme en estudiar, porque ya sé que voy a estar este tiempo, así que ya no puedo hacer nada”, comentó.

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Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer (RS)

Admitió también que hubo días en que esa resignación se quebró. “Sí, pero recibí tratamiento psiquiátrico”, dijo sin rodeos al ser preguntada sobre si hubo momentos en que quiso volverse “loca”. Sobre la percepción del tiempo adentro fue igual de directa: “El doble. Allá sientes todo doble.”

El año encerrada en Washington: en aislamiento total y sin saber inglés

Tras la sentencia, pasó su primer año de reclusión en aislamiento casi total en Washinton, en un cuarto en el que contaba con cama, baño, mesa y lo indispensable.

“Ya ves que te imaginas en la cárcel que todo mundo anda cotorreando por allá afuera. Sí, pero yo no. Yo estaba laceada”, dijo, usando el término coloquial para el aislamiento.

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El único contacto social posible eran los gritos entre celdas y una hora de llamadas telefónicas al día. Pero dijo que “el primer break que me dieron cuando llegué era en la madrugada.”

La barrera del idioma también fue un problema para Emma Coronel, además aseguró el trato que recibió durante su reclusión en Washington era racista y que una de las condiciones que más sufrió fue el frío.

“Casi te mueres del frío. Todo de fierro. Te dan algo como una mantita. Y no tienes permitido tener más. Tienen contaditas, no te pueden dar una más. Ahí te mueres”, aseguró.

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Tres cuarentenas y Covid-19 dentro de la prisión

La pandemia recrudeció sus condiciones en prisión, ya que cumplió tres cuarentenas: al llegar, cuando tuvo una crisis de migraña que requirió atención hospitalaria, y cuando contrajo Covid-19.

“Horrible. Hice cuarentena laceada, que nada más daban la comida así para adentro y no salía nada porque tenía mi remera adentro”, aseguró.

La exreina de belleza explicó que pasó ese tiempo sin luz solar, sin contacto y encerrada las 24 horas; aunque sus hijas lograron visitarla dos veces durante toda la condena, pero se bloqueó cualquier otra posibilidad cuando se enfermó de Covid-19.

(Archivo/IG/Archivo)

Coronel aseguró que aún les pide perdón a sus hijas por el tiempo perdido, pero ellas le dicen que no fue su culpa: “Y me han dado un sentón así ellas de: ‘Cálmate, relájate’ (…) Sí me pesa en el alma que hay un tiempo que perdí”.

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El traslado a Texas: menos aislamiento, más vigilancia

Al segundo año, Coronel fue trasladada al Centro Médico Federal Carswell (FMC Carswell), en Fort Worth, Texas, una instalación de seguridad dedicada exclusivamente a mujeres, donde dijo que cumplió mayor parte de su condena con acceso a áreas comunes y actividades de rehabilitación.

En el livestream describió ese último año con precisión: “Fue como una cárcel adentro de otra cárcel bien chiquita y que éramos diez nada más, y supervigiladas”. Las autoridades las trataban, dijo, como si fueran las máximas criminales del mundo.

“Fue cuando ya pude salir a patio, a sol y a un gimnasio. También encuentras buenas personas. Yo aprendí mucho de una señora que era de Líbano. Me dio muchos consejos. Ya estaba bien grave, como sesenta años. Y hablaba seis idiomas”, comentó.

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FOTO DE ARCHIVO-Emma Coronel Aispuro, la esposa del jefe del cártel de la droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, comparece durante una audiencia virtual en un tribunal federal en Washington, D.C. 23 de febrero de 2021. boceto de la sala. REUTERS/Jane Rosenberg

Además, dijo que esperaba los martes porque les daban comida distinta: “Los martes nos daban desayuno de hotcakes. Horrible, pero... Yo anhelaba esos días.” Las fechas especiales eran las peores. “Más triste las Navidades y Año Nuevo, porque tú sabías”.

La noche antes de salir: el miedo a que algo fallara

En mayo de 2023, fue trasladada a un centro de reintegración comunitaria en Long Beach, California, donde completó los últimos meses de su condena bajo supervisión federal. El 13 de septiembre de 2023 quedó en libertad.

La noche previa a esa fecha dijo que no durmió debido a que tenía miedo. “No dormí en toda la noche. Emocionada de que... Y de que estás pensando: ‘¿Y si se arrepienten?“.

Explicó que en la cárcel cualquier incidente puede retrasar una liberación. Una pelea entre reclusas, un corte de luz, la ausencia de un guardia: “Y yo estaba pensando todo: ¿y si cortan la luz? ¿Y si no viene el guardia? ¿Y si no hay guardias? O sea, todo se te viene a la cabeza que ese día va a pasar y que no vas a salir".

(Kick/captura de pantalla)

También reveló que lo primero que hizo fue comer tacos cuando salió de la cárcel: “Lo primero que hice fue comer tacos. Llegué aquí a California en un jet. Quería tacos.”