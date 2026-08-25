Baja California reporta calma en Mexicali tras alerta de viaje de EEUU

Este 25 de agosto se llevó a cabo una mesa de seguridad luego del reporte de las autoridades estadounidenses. Crédito: SSBC

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El Centro Coordinador Operativo Estatal (CECOE) de Baja California reportó calma en Mexicali este 25 de agosto, después de que Estados Unidos emitiera una alerta de viaje por posibles amenazas en la ciudad fronteriza. El organismo, integrado por la Secretaría de Seguridad del estado, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, entre otras instituciones, confirmó que no se registraron hechos sospechosos vinculados a la advertencia.

El general de brigada Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de seguridad ciudadana del estado, encabezó la reunión del CECOE y señaló que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia operaron con normalidad en Mexicali. En paralelo, continuaron los recorridos preventivos y las acciones operativas en distintos puntos de la ciudad y la zona del Valle de Mexicali, como parte de las labores permanentes para fortalecer la seguridad en la región.

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Según información oficial compartida la tarde de este 25 de agosto, el CECOE mantuvo comunicación permanente con el Gabinete Nacional de Seguridad y con el gobierno de Estados Unidos como parte del seguimiento a la alerta. Además, se confirmó que las áreas de inteligencia de las instituciones participantes reforzaron los protocolos de prevención, seguimiento y análisis de información a fin de mantener una capacidad de respuesta oportuna ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

EEUU alertó y Canadá replicó la advertencia

La alerta fue emitida la noche del 24 de agosto por la Misión de Estados Unidos en México, que suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal a Mexicali sin precisar la naturaleza del riesgo. El documento no especificó el origen de la amenaza, aunque sí estableció una serie de recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que se encontraran en la ciudad fronteriza.

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El aviso pedía a los ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio ante cualquier incidente, avisar a familiares sobre su estado de salud, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse atentos a su entorno y a los medios locales. Para quienes requirieran asistencia, la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México habilitaron los números (55) 5080 2000 desde México y 011 52 55 5080 2000 desde Estados Unidos.

La embajada de Canadá en México incorporó la advertencia en su portal oficial de consejos de viaje sin añadir una postura propia. La representación diplomática canadiense reprodujo el aviso estadounidense en su plataforma, donde Baja California figura en nivel amarillo de precaución, equivalente a “tener mucho cuidado”. Ninguna de las dos embajadas precisó públicamente la naturaleza del riesgo que motivó la alerta.

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Los Rusos habrían planeado ataques contra la Policía Municipal y la FGR, según la DEA

Reportes extraoficiales atribuyeron la alerta a la interceptación de llamadas por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Según el periodista Luis Chaparro, director del medio Piedenota, la agencia antidrogas estadounidense habría identificado al menos una llamada donde miembros de Los Rusos planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

Los Rusos son identificados como un brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. En los dos meses previos a la alerta fueron capturados al menos 15 integrantes de la célula. Recientemente se incautaron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo —equivalentes a 4 millones de dosis— en un domicilio vinculado al grupo en Mexicali.

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(FOTO: DEA)

El presunto líder de la célula es Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”. La DEA y el FBI lo señalan como el fundador y responsable del trasiego de drogas —entre ellas fentanilo, cocaína y metanfetamina— desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina de este 25 de agosto que la alerta se originó por un grupo delictivo, aunque precisó que la amenaza no estaba asegurada: “Hubo una alerta, la posibilidad de un grupo delictivo. No estaba asegurada. Y pues con información de sus propias agencias, la Embajada de Estados Unidos emite una alerta”.

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El Gabinete de Seguridad informó a las 11:14 horas de este 25 de agosto, a través de sus canales oficiales incluida la red social X, que las autoridades mexicanas no habían identificado elementos que confirmaran un riesgo específico o inminente para la población en relación con la alerta emitida por EEUU.