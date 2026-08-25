EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién era el exfuncionario hallado muerto y vinculado a Los Chapitos

Durante la jornada de ayer, Sinaloa vuelvió a quedar sin definición en su crisis de gobernabilidad: el Congreso estatal suspendió la sesión convocada para elegir al nuevo gobernador interino tras la salida de Rubén Rocha Moya, sin fecha reprogramada.
En el frente judicial, un juez federal vinculó a proceso a Fausto Corrales Rodríguez, exasistente del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por encubrimiento y falsedad de declaraciones en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
Desde Estados Unidos, la DEA y el embajador Ronald Johnson protagonizan dos frentes distintos: Johnson aplaudió el megaoperativo mexicano contra el CJNG en Hidalgo, Jalisco y Michoacán —20 detenidos y bienes decomisados que incluyen fauna exótica—, mientras que un gran jurado en Carolina del Sur acusó formalmente a 31 personas por traficar droga de cárteles mexicanos hasta esa entidad.
En Morelos, la síndica municipal de Yautepec, Karla Herrera Castañeda, quedó en prisión preventiva tras ser vinculada a proceso como probable autora intelectual del ataque armado del 30 de junio durante un Fanfest del partido México-Ecuador, que dejó tres muertos y nueve heridos. En ese mismo estado, fue asesinado Víctor Manuel Amado de León, excandidato a la alcaldía de Coatlán del Río.
También se reportaron esta jornada el arresto en Utah de Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del deporte de Guasave, con más de 11 kilogramos de fentanilo; la detención de 15 presuntos despojadores en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México; y una investigación de la FGR por el transporte ilegal de mercurio tras detectarse un derrame en un envío de paquetería en esa misma alcaldía.
A continuación, las noticias de este martes.
Carlos Beltrán Olmeda era un operador político de Sinaloa que llegó a manejar los recursos humanos y materiales de uno de los municipios turísticos más ricos de México. Este 22 de agosto, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó mediante genética forense que los restos hallados el 13 de julio en una fosa clandestina en San José del Cabo corresponden al exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos.