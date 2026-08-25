EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién era el exfuncionario hallado muerto y vinculado a Los Chapitos

Durante la jornada de ayer, Sinaloa vuelvió a quedar sin definición en su crisis de gobernabilidad: el Congreso estatal suspendió la sesión convocada para elegir al nuevo gobernador interino tras la salida de Rubén Rocha Moya, sin fecha reprogramada.

En el frente judicial, un juez federal vinculó a proceso a Fausto Corrales Rodríguez, exasistente del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por encubrimiento y falsedad de declaraciones en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde Estados Unidos, la DEA y el embajador Ronald Johnson protagonizan dos frentes distintos: Johnson aplaudió el megaoperativo mexicano contra el CJNG en Hidalgo, Jalisco y Michoacán —20 detenidos y bienes decomisados que incluyen fauna exótica—, mientras que un gran jurado en Carolina del Sur acusó formalmente a 31 personas por traficar droga de cárteles mexicanos hasta esa entidad.

En Morelos, la síndica municipal de Yautepec, Karla Herrera Castañeda, quedó en prisión preventiva tras ser vinculada a proceso como probable autora intelectual del ataque armado del 30 de junio durante un Fanfest del partido México-Ecuador, que dejó tres muertos y nueve heridos. En ese mismo estado, fue asesinado Víctor Manuel Amado de León, excandidato a la alcaldía de Coatlán del Río.

También se reportaron esta jornada el arresto en Utah de Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del deporte de Guasave, con más de 11 kilogramos de fentanilo; la detención de 15 presuntos despojadores en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México; y una investigación de la FGR por el transporte ilegal de mercurio tras detectarse un derrame en un envío de paquetería en esa misma alcaldía.

A continuación, las noticias de este martes.