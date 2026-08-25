Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos (Redes Sociales)

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El inicio de La Granja VIP 2 está cada vez más cerca, este martes 25 de agosto se reveló la participación de Mónica Escobedo como la nueva granjera que se une a la lista de participantes que buscarán generar mejor contenido que La Casa de los Famosos México.

Con los revelados hasta ahora, el reality de TV Azteca parece estar apostando a la polémica y el contenido constante a través del humor ácido, con personajes que no le tienen miedo a la funa, así como varios con experiencia en reality shows y con años dentro de la televisión.

Este mismo martes se han filtrado los nombres de los próximos revelados de La Granja VIP 2026, y apuntan a generar mucha conversación en las redes sociales.

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Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

Los participantes de La Granja VIP revelados hasta el momento

La producción ha confirmado que el reality contará con 20 participantes en total, por lo que aún faltan 11 nombres por revelar. El estreno está programado para el domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm.

La revelación de participantes se ha hecho de forma paulatina a través de los programas de TV Azteca, como Venga la Alegría y Survivor México.

Lista de confirmados:

Carlos Trejo — Influencer y “Cazafantasmas” Ivonne Montero — Actriz y figura de realities Kenny Avilés — Cantante y fundadora de Kenny y los Eléctricos Kevyn Contreras “El Bicolor” — Comediante, conductor y líder de Los Tributeros Kunno — Influencer y creador de contenido Rafael Mercadante — Conductor y actor Fernando Lozada — Conductor, empresario e influencer María Karunna — Cantante e integrante del grupo Caló Niurka Marcos — Actriz, vedette y estrella de realities Mónica Escobedo — Comediante y locutora

(Venga la alegría/Captura de pantalla)

Filtran los próximos revelados de La Granja VIP 2

La cuenta de X especializada en espectáculos, La Comadrita, filtró en redes sociales a los que podrían ser los próximos revelados de La Granja VIP 2026. Y uno de los nombres que más resalta es el de la luchadora Pimpinela Escarlata, uno de los personajes más queridos y reconocidos de la audiencia mexicana.

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Listas de posibles próximos granjeros de La Granja VIP 2:

Pascal Nadaud

Natalia Alcocer

Pablo Montero

Pimpinela Escarlata

De confirmarse, se sumarían a un elenco que ya promete hasta ahora, con integrantes de diferentes personalidades que buscarían vencer en rating a La Casa de los Famosos México, aprovechando que el rating del reality de Televisa ha ido a la baja pese a los intentos de levantarlo por parte de la producción.

Posibles nuevos granjeros de La Granja VIP 2 (X/@lacomadritaof_)

Así fue la presentación de Mónica Escobedo como nueva granjera

Mónica Escobedo se convirtió este martes en la décima participante confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada, el reality de TV Azteca que arranca el 6 de septiembre de 2026.

La comediante, actriz y locutora de 47 años fue presentada en el foro de Venga la Alegría por los conductores Kike Mayagoitia y Kristal Silva. Con su llegada, el elenco suma a una de las voces más reconocidas del stand-up mexicano, con apariciones en programas como Bar Central, Sigue La Risa y el documental Open Mic: Un documental sobre Stand Up.

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¿De qué trata La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality show de TV Azteca basado en el formato sueco The Farm, creado por Strix en 2001 y adaptado para México por Fremantle. Es la segunda versión en español del formato con celebridades, después de la versión chilena.

El conductor fue confirmado para esta nueva temporada (Instagram)

El concepto

Un grupo de famosos —llamados “granjeros”— se instala en una granja ubicada en los Estudios Ajusco, al sur de la Ciudad de México, completamente aislados del mundo exterior y vigilados por 70 cámaras las 24 horas. Ahí deben ganarse su propio sustento: cuidan vacas, cerdos, gallinas y corderos; ordeñan, siembran, cosechan, cargan leña y limpian establos. Sin asistentes ni comodidades.

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La dinámica semanal

Cada semana sigue una estructura fija:

Lunes: Competencia del Capataz , quien obtiene inmunidad y privilegios

Martes: Nominación por parte de participantes y público

Miércoles: Asamblea , donde se conoce a los nominados

Jueves: Competencia de Salvación

Viernes: Traición , el salvado puede intercambiar a un nominado por alguien que no lo estaba

Domingo: Eliminación por voto del público

(Captura de pantalla)

Quien no cumpla con los retos duerme en el granero, sin las comodidades de la casa principal.

Otros elementos del juego

Existe también el Huevo de Oro, que otorga poderes especiales como inmunidad, modificar votos o ventajas en pruebas. Y tras cada eliminación, el expulsado puede ejercer El Legado: un voto que manda directamente a nominación a otro participante.