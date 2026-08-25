Afición de Cruz Azul cobija a Erik Lira frente a oferta mejorada del Mónaco

El jugador mexicano estaría cada vez más cerca del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Erik Lira tendría los días contados como jugador del Club de Futbol Cruz Azul ante la nueva propuesta del AS Mónaco, —equipo de la Ligue 1—, que no desiste en contratar al capitán celeste tras su destacada participación con la Selección de México en el Mundial 2026.

De acuerdo a la reciente información del reportero, César Caballero, de la cadena ESPN, el club monegasco mejoró la oferta por Erik Lira, sin revelar la cifra exacta, pero afirma que se acerca a las cifras que Cruz Azul exige para aprobar la salida del futbolista.

Mientras eso sucede, en las instalaciones de la Noria, un grupo de aficionados esperó en la entrada principal a Erik Lira, quien, abordo de su automóvil, firmó varias playeras de la Máquina como de la Selección Mexicana, recibiendo el arropo de los cruzazulinos que le siguen recordando lo importante que es para el vigente campeón de la Liga Mx.

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“Gracias Lira”, “Venga Lira”, “Rómpela Lira”, “Gracias Erik Lira”, “Erik, mucho éxito”, fueron algunas palabras que los fanáticos dedicaron al jugador mexicano antes de retirarse del Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul.

¿Cuánto pide Cruz Azul para soltar a Erik Lira?

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

El conjunto cementero solicita 7 millones de euros para concretar la transferencia de Erik Lira. El AS Mónaco ha ofrecido entre 6 y 7 millones de euros, más dos millones adicionales en variables.

Sin embargo. la directiva celeste exige que la propuesta supere los 7 millones para liberar al mediocampista. Además, el Club de Futbol Cruz Azul busca conservar el 20% de una futura venta del jugador nacido en la Ciudad de México.

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¿Qué debe hacer Mónaco en caso de fichar a Erik Lira?

AS Mónaco mejoró su oferta para contratar al seleccionado nacional. (X@CruzAzul)

Para que AS Mónaco proceda a cerrar el trato con Cruz Azul y tenga en sus filas a Erik Lira, necesita liberar una plaza de extranjero al ocupar sus cuatro cupos disponibles para futbolistas extracomunitarios.

El jugador que suena para dejar al club francés es el estadounidense Folarin Balogun, delantero que participó en la Copa del Mundo y ha recibido algunas ofertas, especialmente del Tottenham Hotspur para ir a jugar en la Premier League, de Inglaterra.

Mientras el As Mónaco no desocupe una plaza de jugador no comunitario, no podría registrar a Erik Lira, quien ha expuesto su deseo de jugar en el futbol de Europa, uno de los motivos que lo ha dejado fuera de la convocatoria del técnico de Cruz Azul Joel Huiqui.

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¿Por qué no jugó Erik Lira en el último partido de Cruz Azul?

AS Mónaco sería el próximo equipo del jugador mexicano. (REUTERS)

Según César Caballero, el mediocampista estaría ansioso y desconcentrado por las propuestas que han enviado desde Mónaco. En contraparte, Santiago Fourcade, conductor del programa Cuadro Titular, la ausencia de Erik Lira tendría relación con ciertas diferencias con Joel Huiqui.

“Pasaron cosas dentro del plantel con las cuales (Joel) Huiqui no está de acuerdo con ciertas posturas que tomó (Erik) Lira, frustrado en todo esto porque no se está dando la negociación, que Huiqui decidió sentarlo”, aseguró el periodista argentino.

En cinco partidos celebrados en el Apertura 2026 de la Liga Mx, el mexicano Erik Lira participó en cuatro de ellos, tres como titular, para un total de 286 minutos, sin registrar goles a favor ni recibir tarjetas amarillas o rojas.

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Erik Lira estuvo presente en el último encuentro que tuvo Cruz Azul frente a los Rojinegros del Atlas FC, aunque no entró a la cancha al no ser elegible por Joel Huiqui, por lo que apoyó a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio Azteca.

¿Cuándo es el siguiente partido del Cruz Azul?

El campeón suma tres descalabros en forma consecutiva en el actual torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Será este viernes 28 de agosto cuando el campeón visite a los Rayos del Club Necaxa en el estadio Victoria para la apertura de la fecha número 6. El encuentro dará inicio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Cruz Azul se localiza fuera de los puestos de Liguilla al sumar seis puntos e hilvanar tres derrotas contra Atlante FC (2-3), Club Tijuana (2-1) y Atlas FC (0-2), posteriores a sus triunfos en fila contra Atlético San Luis (2-3) y Club Puebla (2-1).

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