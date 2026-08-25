Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México

Dolly Parton, murió a los 80 años REUTERS/Cathal McNaughton (BRITAIN - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY)/File Photo

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Dolly Parton murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años, sin haber pisado nunca un escenario en México.

Su sobrino Bryan Seaver confirmó el deceso a través de un video publicado en redes sociales. Seaver, jefe del equipo de seguridad de la cantante, fue designado por ella misma para dar la noticia cuando llegara el momento. “Es un honor; un honor mezclado con un orgullo absoluto y una gran tristeza. Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly”, dijo.

Dolly Parton prefería el autobús antes que subirse a un avión

ARCHIVO - Dolly Parton posa para una fotografía en su oficina de Nashville, Tennessee, el 11 de agosto de 2005. (Foto AP/John Russell, archivo)

La razón por la que Dolly podría haber decidido nunca ir tan lejos de su país podría ser una fobia que ella misma admitió sin rodeos: el miedo a volar. “Se lo digo a todo el mundo, no me da vergüenza. No me gusta volar”, declaró en una entrevista de radio en el programa Bobby Bones Show.

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Con más de 160 millones de álbumes vendidos en su carrera, Parton fue la artista femenina de country más vendida de la historia y, aun así, nunca llegó a Latinoamérica.

La cantante explicó en el Bobby Bones Show que su aversión a volar tenía dos componentes: el miedo a las alturas y el mareo por el movimiento. “No sé si soy miedosa o si es el movimiento. Probablemente un poco de las dos cosas. No me gusta esa sensación de no poder salir si quiero”, señaló. “Quiero estar en el suelo. Si quiero parar, quiero bajarme. No puedes acercarte al piloto y decirle: ‘Quiero bajarme ya’”.

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Cuando los compromisos profesionales la obligaban a tomar un avión, Parton volaba en jet privado. “Tomo mi autobús siempre que puedo”, afirmó. Esa preferencia por la carretera, combinada con las distancias implicadas en una gira por México, hacía prácticamente inviable una visita al país.

Murió días después de su última declaración pública

Así luce su estrella en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni

La muerte de Parton llega días después de que la propia artista hablara sobre su salud con la revista People. El viernes 21 de agosto reconoció atravesar un “periodo difícil” que atribuyó al descuido de su propio bienestar durante los años en que cuidó a su esposo Carl Dean, fallecido en marzo de 2025. “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, declaró.

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Pese a ello, afirmó que seguía activa. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, señaló en lo que resultó ser una de sus últimas declaraciones públicas.

De Tennessee a los escenarios más grandes del mundo, pero nunca a México

ARCHIVO - Dolly Parton actúa en una convención de United Way of America en Detroit, el viernes 15 de mayo de 2009. (Foto AP/Carlos Osorio, archivo)

Parton nació en 1946 en Pittman Center, Tennessee, cuarta de 12 hermanos en una familia de escasos recursos. A los seis años tocaba la guitarra y cantaba en la iglesia de su abuelo; a los siete ya escribía sus propias canciones. Su carrera discográfica arrancó en 1967 con el álbum Hello, I’m Dolly y produjo temas que se convirtieron en referentes de la música popular: “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Jolene”.

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Con 55 nominaciones al Grammy, Parton es la tercera mujer con más nominaciones en la historia de esos premios, solo detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

Sus últimos meses: cancelaciones, Dollywood y proyectos en marcha

En los meses previos a su muerte, la cantante canceló su residencia en Las Vegas y se retiró de varias apariciones públicas. El 14 de agosto no pudo asistir en persona a la inauguración de NightFlight Expedition, la nueva atracción de Dollywood, su parque temático en Tennessee. En un video para los asistentes explicó: “Mi médico de Nashville me cortó las alas y dijo: ‘No vas a viajar esta semana’”.

Al momento de su muerte, Parton tenía en marcha el Museo Life of Many Colors, una nueva línea de snacks para perros junto a Purina, un emprendimiento de café llamado Cup of Ambition Coffee, y conversaciones iniciales con distintas empresas para desarrollar “actuaciones en formato avatar” que le permitieran seguir conectada con su público.

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