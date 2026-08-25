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Avengers Endgame Bonus llega a México: todo sobre su reestreno, formatos y preventa

La versión extendida del filme llega a México en un nuevo formato de proyección, la preventa ya está disponible

La nueva versión contará con material inédito. (Disney)
La nueva versión contará con material inédito. (Disney)
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Avengers Endgame: Bonus llega a México el 24 de septiembre de 2026 con una versión extendida que suma material inédito conectado directamente con Avengers: Doomsday, el próximo estreno de la saga programado para diciembre.

La preventa arrancó este martes en las cadenas Cinépolis y Cinemex, con disponibilidad limitada a complejos seleccionados que cuentan con la infraestructura técnica para los nuevos estándares de proyección.

La película original de 2019, dirigida por Joe y Anthony Russo, regresa con una duración de 191 minutos, según información obtenida de las cadenas de cine, tres horas y once minutos, frente a los 181 minutos de la versión estrenada hace siete años.

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Eso representa diez minutos de contenido nuevo para preparar el terreno de cara al próximo evento cinematográfico de Marvel Studios.

La versión extendida contará con diez minutos extra de contenido. (Disney)
La versión extendida contará con diez minutos extra de contenido. (Disney)

¿Qué incluye la nueva versión de Avengers: Endgame?

El material adicional no es un simple prólogo, la edición incorpora una introducción grabada por los hermanos Russo, escenas integradas al desarrollo de la película y una nueva secuencia poscréditos filmada directamente en el set de producción de Avengers: Doomsday.

El objetivo narrativo es preparar el terreno para la llegada del Doctor Doom, personaje que Robert Downey Jr interpretará en la nueva entrega.

Los rumores apuntan a que el nuevo material retoma los viajes en el tiempo y la integración de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel.

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La información sugiere que Disney+ retirará la versión original de Avengers: Endgame de su catálogo.

La plataforma la sustituirá por la edición extendida antes del estreno de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre de 2026.

El tráiler oficial de Endgame: Bonus se publicó este 25 de agosto, mismo día en que arrancó la preventa en México.

Un póster de película con un personaje encapuchado oscuro en primer plano, el logo de Avengers Doomsday, Marvel Studios y la fecha 17 de diciembre
Avengers Endgame Encore busca preparar el terreno para Avengers Doomsday. (Disney)

Infinity Vision, el nuevo formato premium de Disney

El reestreno es también el lanzamiento oficial de Infinity Vision, una nueva certificación visual premium desarrollada por Disney para maximizar la resolución y la inmersión en sala, se trata del primer filme de la compañía en estrenarse bajo este estándar.

Las funciones en Infinity Vision estarán disponibles únicamente en pantallas de gran formato y salas IMAX en complejos seleccionados y no todos los cines del país tendrán acceso a esta modalidad.

Avengers: Endgame: Bonus estará disponible en nuevos formatos visuales.
Avengers: Endgame: Bonus estará disponible en nuevos formatos visuales.

Preventa activa en Cinépolis y Cinemex

Ambas cadenas habilitaron la compra de boletos este martes 25 de agosto a través de sus plataformas digitales y aplicaciones móviles.

La disponibilidad está condicionada a la infraestructura técnica de cada complejo.

En la Ciudad de México, los complejos confirmados por Cinemex incluyen:

  • Antara
  • Antara Platino
  • Parque Delta
  • Patriotismo
  • Reforma 222
  • San Antonio
  • Santa Fe
  • Universidad
  • Iztapalapa
  • Plaza Oriente
  • Tezontle
  • Encuentro Oceanía
  • Cortijo

En el Estado de México, la oferta cubre sucursales en:

  • Coacalco
  • Lomas Verdes
  • Mundo E
  • Ixtapaluca
  • Paseo Chalco
  • Puerta Texcoco
  • Town Square Metepec

Cinépolis también participa en el reestreno con complejos seleccionados que cuentan con pantallas de formato premium e Infinity Vision, aunque la cadena no ha publicado aún la lista completa de sedes.

Imágenes: Facebook.
La preventa inició en ambas cadenas, la disponibilidad es limitada por el nuevo formato de proyección. Imágenes: Facebook.

El reestreno alcanza decenas de ciudades en el interior de la República

La disponibilidad se extiende a múltiples estados del país, en Morelos, el complejo participante es Fórum Cuernavaca, en Guanajuato, Plaza Mayor y Plaza Stadium, entre otras sucursales, en Yucatán, Galerías Mérida.

También hay funciones confirmadas en:

  • Nuevo León
  • Chihuahua
  • Quintana Roo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Michoacán
  • Baja California
  • Chiapas
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Coahuila
  • Tamaulipas
  • Durango
  • Zacatecas
  • Sonora
El reestreno se perfila como uno de los eventos taquilleros más importantes en México para 2026. (Disney)
El reestreno se perfila como uno de los eventos taquilleros más importantes en México para 2026. (Disney)

Con presencia en más de 15 estados y dos de las cadenas de exhibición más grandes del país, el reestreno de Avengers Endgame: Bonus se perfila como uno de los eventos de taquilla más grandes del segundo semestre de 2026 en México.

La combinación de material inédito, nuevos formatos de proyección y la cercanía con el estreno de Avengers: Doomsday convierte al reestreno en una antesala obligada para los seguidores de la saga antes del cierre del año.

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