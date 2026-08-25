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Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026: así quedan las dinámicas de cada día

La segunda temporada de La Granja VIP arranca el 6 de septiembre con seis dinámicas semanales

Cronograma de actividades de La Granja VIP.
Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)
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La Granja VIP 2026 dio a conocer el cronograma oficial para su segunda temporada, mientras continúa la revelación gradual de sus 20 habitantes.

La producción de TV Azteca confirmó seis dinámicas semanales que definirán las estrategias, alianzas y permanencia de los granjeros en el reality, con estreno programado para el 6 de septiembre por Azteca UNO y Disney+.

El lunes abre la semana con la disputa por el liderazgo

La semana arranca con la Prueba del Capataz. Todos los granjeros, excepto quienes ocupen el rol de peones, compiten en una prueba física o mental para convertirse en el líder de la semana.

El capataz obtiene inmunidad total, acceso a una habitación privada y el poder de asignar tareas al resto del grupo.

Su posición también le da control sobre la dinámica del martes, lo que convierte el día lunes en el primer y más disputado movimiento estratégico de cada semana.

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El día lunes se disputará el liderazgo.
El día lunes se disputará el liderazgo de la granja. (X: @lagranjavipmx)

El martes define quién cae primero en la placa

El Duelo de Nominación ocurre el martes y es el capataz quien lo activa. El líder de la semana elige a un peón y a un granjero para que se enfrenten en un reto directo.

El participante que pierde queda nominado de forma automática. No hay apelación ni negociación posible en ese momento: el resultado del duelo es inmediato y coloca la primera ficha en la placa de eliminación semanal.

El día martes, dos granjeros competirán para no estar nominados.
El día martes, dos granjeros competirán por no estar nominados. (X: @lagranjavipmx)

Confrontación los miércoles en La Asamblea

Los miércoles llega la dinámica más tensa de la semana en La Asamblea, todos los granjeros, sin el capataz, deben nominar públicamente a un compañero y justificar su decisión frente a todos, cara a cara.

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No hay votos en secreto ni mensajes indirectos, cada participante debe decir el nombre de quien nomina y explicar por qué.

Los granjeros con mayor número de menciones quedan automáticamente en la placa de nominados. Esta dinámica fue, durante la primera temporada, el origen de los momentos más virales del programa.

El día miércoles los granjeros se nominaran.
El día miércoles los granjeros se nominaran cara a cara. (X: @lagranjavipmx)

El jueves ofrece una salida a los nominados

La Salvación del jueves es la única oportunidad que tienen los nominados de escapar de la placa por sus propios medios. Todos los participantes en riesgo de eliminación compiten entre sí en un reto que cambia cada semana.

El ganador abandona la lista de nominados y, con ello, adquiere automáticamente el poder que se ejercerá al día siguiente: La Traición.

El día jueves los granjeros nominados compiten para no estar nominados.
El día jueves los granjeros nominados compiten para salir de la placa de nominados. (X: @lagranjavipmx)

La Traición los días viernes

La Traición, el participante que ganó La Salvación tiene hasta el viernes para tomar una decisión que puede reconfigurar toda la semana. Puede liberar a uno de los nominados de la placa, pero está obligado a colocar en su lugar a un granjero que no estaba en riesgo.

El intercambio es obligatorio: no existe la opción de salvar sin sacrificar. Este mecanismo puede provocar rupturas de alianzas y movimientos inesperados que redefinen el juego en las últimas horas antes de la gala dominical.

El granjero con la salvación tiene la facultad de mandar a otro granjero a la placa.
El granjero con la salvación tiene la facultad de mandar a otro granjero a la placa de nominados. (X: @lagranjavipmx)

La Gala de Eliminación cada domingo

La Gala de Eliminación cierra la semana cada domingo a las 8:00 pm, el público vota en línea a través de la aplicación de TV Azteca o en el sitio oficial del programa.

El nominado con menos votos abandona la competencia, antes de salir, ejerce El Legado.

El Legado consiste en nominar directamente a un compañero para que quede en la placa de la semana siguiente, sin necesidad de justificación pública.

Esa última acción garantiza que cada eliminación tenga consecuencias inmediatas sobre el juego que continúa.

El domingo se definirá que granjero abandona la competencia.
El domingo se definirá que granjero abandona la competencia por decisión del público. (X: @lagranjavipmx)

Adal Ramones y Kristal Silva conducirán las galas estelares, mientras que Mallezaa estará a cargo del contenido digital.

El panel de críticos lo integran Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero.

El elenco ya suma 10 participantes confirmados:

  • Carlos Trejo
  • Ivonne Montero
  • Kenny Avilés
  • Kevyn Contreras “El Bicolor”
  • Kunno
  • Rafa Mercadante
  • Fernando Lozada
  • María Karunna
  • Niurka Marcos
  • Mónica Escobedo

Aún faltan diez nombres por revelar antes del estreno el próximo 6 de septiembre a través de Azteca UNO y Disney+.

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