Checó Pérez sorprende al mundo al hablar sobre su retiro de la Fórmula 1

El piloto mexicano antes de correr en un gran premio del 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El volante mexicano, Sergio Michel Pérez Mendoza, de 36 años, regresó a la Fórmula Uno este año tras firmar un convenio que lo vincula con la escudería Cadillac, —debutante en la máxima categoría—, por las próximas dos temporadas tras un año sabático a causa de su salida de Red Bull Racing.

La F1 recibió nuevamente al mexicano, —subcampeón del mundo en 2023—, para ser coequipero de Valtteri Bottas en Cadillac F1 y volver hacer lo que más ama en la vida, pues el sonido de los motores y conducir en una pista de carreras apasiona en todo sentido al Sergio Pérez.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el tapatío es consciente que cada etapa tiene un final y vigentemente sorprendió a sus fanáticos, tanto de México como del resto del mundo, por hablar sobre su posible retiro de la Fórmula 1, incluso ya tendría en mente cuántos años le quedan como piloto profesional de automovilismo.

“No sucederá pronto (el retiro). (Me quedan) un máximo de cuatro años” declaró el piloto azteca en entrevista con la revista Esses, manteniendo primeramente el sueño de consolidarse campeón del mundo en el Máximo Circuito del deporte motor.

Además, en la respectiva entrevista, Checo Pérez afirmó que “si tuviera las circunstancias adecuadas y el paquete adecuado, seguro que ya sería campeón”.

“El sueño sigue ahí y tengo lo necesario. Nosotros los mexicanos nunca nos rendimos y siempre tratamos de volver más fuertes. Independientemente del resultado, nunca queremos rendirnos”, explicó Sergio Pérez tras competir en el Gran Premio de los Países Bajos.

PUBLICIDAD

Regresó la actividad en la Fórmula Uno

El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras de la Fórmula Uno pausaron por más de un mes a raíz de las vacaciones obligatorias de media campaña. El fin de semana anterior, Checo Pérez regresó al asfalto para despedir dignamente el Circuito de Zandvoort, en los Países Bajos.

Después de los cambios en la dirección técnica de Cadillac F1, se prevé un mejor rendimiento y mejoras en los errores que maniataron a la escudería de los Estados Unidos en los primeros once grandes gremios de la actual temporada 2026.

Sin embargo, desde el día que comenzó la celebración en Países Bajos, quedó en claro que sería otra carrera difícil para Cadillac al tener que salir desde la última fila de la parrilla: Sergio Checo Pérez arrancó desde el último sitio pero fue el único que terminó la competencia.

PUBLICIDAD

Su escudero, Valtteri Bottas, formó parte de los abandonos de esta duodécima jornada, aparte del anfitrión, Max Verstappen, y los pilotos: Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) y Alexander Albon (Williams).

Sergio Pérez avanzó posiciones y logró terminar P15, dejando atrás al español, Carlos Sainz Jr., quien renovó su contrato con Williams Racing y fue el último en cruzar la meta para poner punto final a cualquier celebración de Fórmula Uno en Zandvoort.

“Estaba más feliz con el auto (después del cambio de setup, lo exploramos mucho este fin. Estoy contento con donde terminamos, el ritmo fue muy bueno, especialmente cuando salimos del tráfico”, declaró el volante mexicano al término de la carrera.

PUBLICIDAD

“Aún necesitamos de medio a un segundo para pelear en la zona media, pero al menos creo que hoy pudimos maximizar nuestro rendimiento, ya que no lo hicimos en el sprint. En cualquier caso, fue una experiencia muy instructiva y el ritmo durante ese segundo relevo se vio sólido”, añadió Sergio Checo Pérez.

¿Dónde será la siguiente carrera?

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fórmula Uno continuará en Italia. Será el domingo 6 de septiembre cuando la categoría principal del automovilismo vea celebrar el Gran Premio de Monza desde el Autódromo Nacional, donde se presentará un invitado especial desde Radiator Springs.

La Fórmula Uno se vestirá con los colores del Rayo McQueen, figura emblema de la película Cars, por la conmemoración de los 20 años del estreno de la primera película de la saga, producida por Pixar Animation Studios y lanzada por Walt Disney Pictures.

PUBLICIDAD

La clave de sumar unidades seguirá presente en Checo Pérez y mientras se pueda aprovechar cada día para resolver nuevos errores, se trabajará arduamente para pelear en la zona media y empezar a salir del fondo en el campeonato de pilotos y también de los constructores.

Resultados de Checo Pérez en el 2026

El piloto mexicano volvió a la F1 tras firmar con Cadillac. (X / Sergio Pérez)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º sitio. Gran Premio de Japón: 17º escalón. Gran Premio de Miami: 16º posición. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º cupo. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º ocupación. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición. Gran Premio de Países Bajos: 15º lugar.

¿Qué Grandes Premios faltan por celebrar esta temporada?

La Fórmula Uno vendrá a México el último fin de semana de agosto. Foto: Reuters

Restan diez carreras en la campaña en curso, destacando el Gran Premio de México, mismo que se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre, en pleno día de muertos, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Enseguida, la lista de las competencias a festejar próximamente:

Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.