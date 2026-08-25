Decomisan más de 2 millones de pesos en efectivo, armas y miles de dosis de droga en Durango. Gabinete de seguridad.

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El Gabinete de Seguridad federal aseguró este martes, en Peñón Blanco, Durango, más de 20 mil dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, dos armas de fuego, efectivo por más de dos millones de pesos y un vehículo, como resultado de patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres realizados de forma coordinada por cinco instituciones federales.

El operativo reunió a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal, cuyo objetivo declarado es debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos.

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Qué se aseguró en Peñón Blanco

El inventario del decomiso incluyó un arma corta y una larga, 145 cartuchos y ocho cargadores.

En materia de estupefacientes, se contabilizaron 14 mil 800 dosis de una sustancia con características de metanfetamina, 3 mil 98 dosis de un polvo blanco con características de cocaína y 2 mil 510 dosis de una hierba con características de marihuana.

Decomisan más de 2 millones de pesos en efectivo, armas y miles de dosis de droga en Durango. Gabinete de seguridad.

A esas cantidades se sumaron 474 cigarrillos elaborados con una hierba con características de marihuana, lo que eleva el total a más de 20 mil dosis decomisadas en un solo operativo.

Las autoridades también retiraron $2,113,000 pesos en efectivo, un vehículo y diverso equipo táctico, bienes que las instituciones federales vinculan a la actividad de grupos delictivos en la zona.

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Cinco instituciones en un solo despliegue

La coordinación entre Sedena, GN, Semar, SSPC y FGR en Peñón Blanco responde al modelo de operación conjunta que el Gabinete de Seguridad ha desplegado en distintos municipios del país durante la presente administración.

Peñón Blanco es un municipio del centro-sur de Durango, entidad que en semanas recientes ha concentrado varios operativos federales.

El 20 de agosto, elementos del Ejército Mexicano aseguraron en San Dimas, también en Durango, 17 artefactos explosivos improvisados, 10 iniciadores eléctricos de plástico, cinco rollos de cable de 100 metros cada uno y tres iniciadores con cable, todos ocultos entre la maleza, según informó el propio Gabinete de Seguridad.

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Balance acumulado del sexenio

Más allá del operativo en Durango, la Sedena divulgó este mismo martes un corte de los resultados acumulados desde el inicio de la administración.

Decomisan más de 2 millones de pesos en efectivo, armas y miles de dosis de droga en Durango. Gabinete de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado en conjunto 25 mil 747 armas de fuego y 4,608,540 cartuchos a lo largo del sexenio.

El balance también registra 114 mil 417 cargadores y 47 mil 652 vehículos decomisados, además de 132 mil 944 kilogramos de metanfetamina y 126 mil 454 kilogramos de marihuana retirados de la circulación desde el arranque del gobierno.

Marco de la Estrategia Nacional de Seguridad

Las instituciones del Gabinete de Seguridad encuadran estos resultados en cuatro ejes de la Estrategia Nacional: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

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En ese marco, entre el 21 y el 23 de agosto las fuerzas federales reportaron 59 personas detenidas en distintos estados, además de aseguramientos de armas, droga, hidrocarburos y explosivos.

Uno de los operativos más amplios de esa semana ocurrió en Champotón, Campeche, donde FGR, SSPC, GN, Ejército, Semar y Seguridad Física de Pemex catearon un inmueble, detuvieron a seis personas y decomisaron 8 mil 600 litros de hidrocarburo, armas, motocicletas, siete tractocamiones, una aeronave y dinero en efectivo.

En Sinaloa, durante el mismo periodo, elementos federales detuvieron a nueve personas en Angostura, Mazatlán y Concordia, y aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, granadas de humo, equipo táctico y 49 artefactos explosivos improvisados.

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