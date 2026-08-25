Reportan que club Puebla habría despedido a personal tras video de burla contra Santos Laguna (X/ @ClubPueblaMX)

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Luego de que el club Puebla se disculpó con Santos Laguna por burlarse de la derrota en el Estadio Cuauhtémoc con la canción “Color Esperanza”, dentro de la institución también hubo graves consecuencias para los colaboradores del equipo. Recientemente se filtró que la directiva de La Franja despidió a personal que habría estado detrás de la propuesta creativa que se compartió en redes sociales.

De acuerdo con Alan Núñez, director de Intolerancia Diario de Puebla, en el conjunto camotero tomaron la decisión de despedir al director de marca y arte del club Puebla por la publicación en la que se burlaron indirectamente de Alejandro Irarragorri Kalb, presidente deportivo de Santos Laguna.

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A pesar de que el video que subieron en sus redes sociales no mencionaron a Aleco Irarragori, surgieron reportes de que la publicación habría causado la molestia del director deportivo de los Laguneros, por lo que Puebla tomó estas medidas de despedir a la persona que habría encargado el diseño del video que fue compartido en todas las redes sociales del club.

El Club Puebla emite un comunicado oficial en el que ofrece disculpas al Club Santos Laguna por publicaciones inapropiadas realizadas en sus redes sociales. (X/ @ClubPueblaMX)

Despiden a director de imagen de Puebla por burla a Santos Laguna

Según compartió en el programa de radio Desde la Grada en su emisión de La Intensa 90.7, cesaron a su director de la marca que llevaba 9 años en el club, Héctor Domínguez fue una pieza fundamental en los diseños de las camisetas en los últimos años, además, explotó la nueva imagen creativa del equipo en redes sociales la cual había generado empatía con la afición y los jóvenes.

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“El culpable es quien hace los diseños... hoy Héctor Domínguez está afuera del club, esto es información oficial. Ha sido despedido bajo el argumento de esto. Era la persona que hacía los diseños de los uniformes, de lo poco decente que tenía este Puebla”, reportó Alan Núñez.

Hasta el momento, el conjunto de La Franja no ha emitido alguna postura oficial sobre el despido de su director de imagen, la última reacción que tuvo sobre la controversia fue el comunicado en el que emitieron disculpas.

En medio de la polémica que generó la aparición de Aleco Irarragorri Kalb por cantar "color de esperanza" en una fiesta pese a la crisis de Santos, el club Puebla aprovechó la tendencia para burlarse del rival, pero posteriormente ofreció disculpas (X/ @Morris_Mty)

Así se disculpó Puebla por burlas a Santos Laguna

Club Puebla ofreció una disculpa pública a Santos Laguna tras burlarse en redes sociales de la crisis deportiva del rival luego del triunfo 3-2 en la Jornada 5. El club retiró las publicaciones para evitar que el episodio escalara dentro del futbol mexicano.

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La rectificación llegó minutos después de que el club poblano difundió el contenido en un contexto en el que Santos no suma victorias y mantiene un bajo rendimiento. La molestia también creció por un video del director deportivo de Santos cantando “Color Esperanza” en una fiesta, material que Puebla utilizó para la burla.

En un comunicado, el equipo de La Franja reconoció que las publicaciones fueron “completamente inapropiadas y desafortunadas”. La institución señaló que ese contenido no representa sus valores de respeto y deportividad. El mensaje se dirigió a la opinión pública, al club de Torreón y a su directiva. El área de comunicación del conjunto poblano firmó el posicionamiento oficial.

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club Puebla se disculpa con Santos Laguna (X/ @ClubPueblaMX)

Puebla informó que ya eliminó las publicaciones de sus plataformas oficiales y que aplica medidas internas para impedir que una situación similar vuelva a ocurrir. La postura del club incluyó una disculpa textual al rival: “El Club Puebla ofrece una sincera disculpa al Club Santos Laguna y su Directiva, dado que dichas publicaciones fueron completamente inapropiadas y desafortunadas. Dicho contenido no representa los valores de respeto y deportividad que nos caracterizan”.

La institución reiteró su compromiso con la relación entre equipos del futbol mexicano y afirmó que las publicaciones en cuestión ya fueron eliminadas y que se aplican medidas internas para evitar que se repita una situación similar. Puebla reiteró su compromiso con el respeto entre instituciones del futbol mexicano.

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Las cuentas del club poblano suelen usar humor y sátira sobre temas de conversación pública y tendencias en redes. En esta ocasión, ese tono se trasladó al momento que atraviesa Santos Laguna y derivó en una reacción oficial del propio Puebla.