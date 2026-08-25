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David Faitelson arremete contra el Chino Huerta por su regreso a Pumas: “Siempre lo recibirán en casita en vez de triunfar en Europa”

El periodista criticó el movimiento de los Pumas para el Apertura 2026

Faitelson arremetió contra el Chino Huerta.
Faitelson arremetió contra el Chino Huerta.
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El regreso de César “Chino” Huerta a Pumas ya es un hecho y representa uno de los movimientos más llamativos del Apertura 2026.

Después de poco más de un año y medio en el futbol europeo, el atacante mexicano volverá al club donde encontró su mejor versión, aunque su retorno también abrió un debate sobre la dificultad que han tenido algunos futbolistas mexicanos para consolidarse en el extranjero.

En ese contexto, David Faitelson cuestionó la decisión del jugador y dejó una dura reflexión sobre su regreso a México.

Faitelson cree que cometió un error por regresar a México

La noticia del regreso del Chino Huerta a Pumas no fue recibida únicamente como una buena noticia deportiva. Mientras el conjunto universitario recupera a un futbolista que fue uno de sus principales referentes antes de marcharse a Bélgica, David Faitelson puso el foco en lo que significa que Huerta abandone Europa después de una etapa en la que no consiguió consolidarse.

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El periodista publicó un mensaje en redes sociales en el que lamentó la situación del atacante y cuestionó que los futbolistas mexicanos tengan la posibilidad de regresar rápidamente a la Liga MX cuando su aventura europea no marcha como esperaban.

“Es, después de todo, una pena lo del ‘Chino’ Huerta. Se trata de ir a triunfar a Europa y siempre quedará la sensación de que el futbolista mexicano no agota la última gota de sudor sabiendo que siempre lo recibirán con los brazos abiertos en ‘casita’...”, escribió Faitelson en X.

(x/@LigaBBVAMX)
Huerta brilló en su primer etapa con Pumas (x/@LigaBBVAMX)

Para Faitelson, el problema no necesariamente está en volver a Pumas, sino en la sensación de que algunos futbolistas podrían abandonar demasiado pronto el intento de consolidarse en el extranjero.

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En el caso del Chino Huerta, su regreso se concretó mediante una transferencia definitiva entre Pumas y Anderlecht, con un contrato de tres años para el atacante.

El jugador viajará a México a la brevedad para realizar los exámenes médicos correspondientes antes de completar su incorporación al conjunto universitario.

La decisión también tiene una explicación deportiva para Pumas. El equipo perdió a Jordan Carrillo, quien se marchó a Chivas, mientras que Sebastián Córdova quedó fuera por lesión, por lo que la llegada de Huerta representa una alternativa importante para fortalecer el ataque.

Así fue su complicado paso por Europa

Huerta dejó Pumas en enero de 2025 para cumplir uno de sus principales objetivos profesionales: jugar en Europa.

El Anderlecht apostó por el atacante mexicano después de su crecimiento en Ciudad Universitaria, donde consiguió convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de la institución.

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Huerta usaba el número 21 en su camiseta, invirtiendo los dígitos del 12 que lució durante su primer paso por los Pumas. (X / RSC Anderlecht)

Sin embargo, su experiencia en Bélgica estuvo lejos de cumplir las expectativas. Las lesiones afectaron su continuidad y posteriormente perdió protagonismo dentro del equipo.

De acuerdo con distintos reportes, disputó entre 31 y 36 partidos con Anderlecht, dependiendo de las competencias contabilizadas, y marcó cuatro o cinco goles.

Además, el inicio de la temporada 2026-27 terminó por complicar todavía más su situación, pues el mexicano no había sumado minutos con el conjunto belga antes de concretarse su salida. Aunque formó parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, tampoco consiguió tener un papel relevante con el representativo nacional.

La diferencia con sus números en Pumas resulta evidente. Durante su primera etapa con el club universitario, Huerta disputó 87 partidos, marcó 20 goles y registró 15 asistencias, cifras que explican la confianza de la directiva para darle una segunda oportunidad en Ciudad Universitaria.

Ahora, el Chino Huerta tendrá que demostrar que su regreso no significa el cierre definitivo de su aventura europea, sino una oportunidad para recuperar el nivel que lo llevó a dar ese salto.

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