Activista de la Ley Trasciende denuncia que TikTok no está difundiendo sus videos: “Me tiene baneada por hablar de eutanasia”

La activista y paciente en etapa terminal con insuficiencia renal crónica y lupus, atribuyó la baja visibilidad de sus contenidos en TikTok a un posible intento de silenciar la discusión pública sobre la eutanasia y la Ley Trasciende, justo cuando se acerca la fecha de la primera marcha para legalizar la eutanasia, convocada para el 28 de agosto en Palacio Nacional.

Guardar

La activista Samara Martínez, promotora de impulsar la legalización de la eutanasia en México a través de la Ley Trasciende, denunció que la plataforma de videos TikTok limita la difusión de sus videos en donde habla sobre eutanasia y “temas incómodos”, lo que impide que alcance millones de vistas.

A través de un video dirigido a sus seguidores, Samara Martínez expuso que la plataforma no elimina comentarios ofensivos, pero sí retira videos en los que aborda el derecho a una muerte digna. “TikTok no banea ni elimina los comentarios en donde me insultan, pero sí elimina los videos en donde hablo de eutanasia”, afirmó. Este comportamiento, según Martínez, contrasta con lo que ocurre en otras plataformas, donde sus publicaciones se mantienen accesibles.

PUBLICIDAD

Señaló que la situación resulta sospechosa porque coincide con sus esfuerzos por visibilizar la causa y convocar a la primera marcha nacional para exigir la legalización de la eutanasia. Solicitó a sus seguidores apoyo para compartir y comentar sus videos con el fin de contrarrestar la censura y salir del “lado turbio de TikTok”.

Restricciones en redes sociales y llamado a la acción

La activista y paciente en etapa terminal con insuficiencia renal crónica y lupus, atribuyó la baja visibilidad de sus contenidos en TikTok a un posible intento de silenciar la discusión pública sobre la eutanasia y la Ley Trasciende, justo cuando se acerca la fecha de la primera marcha para legalizar la eutanasia, convocada para el 28 de agosto en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

“No quiero mostrar teorías conspirativas, pero de que está raro, está raro”, expresó en su mensaje. La promotora pidió apoyo a sus seguidores para que compartan y comenten sus publicaciones y así superar las restricciones impuestas por la plataforma.

El caso de Martínez pone en evidencia los desafíos que enfrentan quienes utilizan las redes sociales para promover cambios legislativos y sociales en temas sensibles. Mientras la activista continúa documentando estas limitaciones, sostiene que la censura digital afecta la capacidad de convocatoria y la diseminación de información crucial para la movilización ciudadana.

Samara martínez convocó a la marcha este 28 de agosto (TikTok: @sam.amm)

Ley Trasciende y la movilización por una muerte digna

La Ley Trasciende, promovida principalmente por Samara Martínez, busca modificar el marco legal mexicano para permitir la eutanasia en casos de enfermedades terminales o condiciones irreversibles donde los cuidados paliativos no sean suficientes. El movimiento enfatiza el derecho a decidir sobre el propio final de vida y la necesidad de establecer protocolos médicos claros, protección jurídica para el personal de salud y salvaguardas éticas contra la coacción.

PUBLICIDAD

En este contexto, Martínez convocó a una movilización el 28 de agosto en la Ciudad de México. La marcha iniciará en el Palacio de Bellas Artes y concluirá en Palacio Nacional, donde se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum reciba a la comitiva para entregar el trabajo legislativo y social acumulado en más de una década de lucha. La activista recalcó que se trata de la primera movilización de este tipo en México y que está abierta a pacientes, cuidadores y simpatizantes de la causa.

La Ley Trasciende surge de la experiencia de pacientes y familias que enfrentan enfermedades terminales y buscan opciones legales para acceder a una muerte asistida. El movimiento detrás de la iniciativa ha priorizado la recolección de firmas, la presentación de propuestas ante el Poder Legislativo y la colaboración con asociaciones civiles y defensores de derechos humanos.

PUBLICIDAD

El próximo 28 de agosto, la movilización encabezada por Samara Martínez buscará entregar el trabajo legislativo a la presidencia y exigir el reconocimiento legal de la eutanasia en México, en un momento en que las restricciones en redes sociales se suman a los retos de la lucha por una muerte digna.