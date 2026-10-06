México Deportes

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado

Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao
La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado (Photo by Al Bello/Getty Images)
Guardar

Juan Manuel Márquez volvería al ring para enfrentar a Juan Carlos “El Lobo” Serralde si el episodio que grabaron para el canal de YouTube Desde el Ring alcanza un millón de reproducciones.

Sin embargo, el posible combate sería de un solo round, con una duración de un minuto. El excampeón mundial aceptó el desafío sin premio económico, aunque dejó su participación sujeta a la meta de vistas del video.

PUBLICIDAD

Juan Manuel Márquez volvería al ring para enfrentar a Juan Carlos “El Lobo” Serralde si el episodio que grabaron para el canal de YouTube Desde el Ring alcanza un millón de reproducciones (Crédito | Serralde).

La propuesta surgió durante una entrevista que Márquez y el periodista Eduardo Camarena realizaron a Serralde para Desde el Ring. El exboxeador mexicano aseguró que está dispuesto a ponerse los guantes pese a que su retiro ocurrió hace más de 12 años.

Yo me rifo el tiro, sin premio”, le dijo Márquez a Serralde durante la charla. El Dinamita añadió que pelearía si el capítulo llega al millón de vistas.

El Dinamita también le planteó al creador de contenido que eligiera las condiciones para el encuentro. “Tú me dices cuándo, dónde y a qué hora”, sostuvo ante la posibilidad de una exhibición.

PUBLICIDAD

El Lobo Serralde acepta el desafío de Márquez

Serralde confirmó que cumplirá con el combate si el video de Desde el Ring alcanza la cifra acordada. El creador de contenido resumió la condición con una frase directa: “Si el capítulo en Desde el Ring llega a un millón de vistas nos damos un tiro”.

El llamado El Lobo se hizo conocido por organizar peleas callejeras en la Ciudad de México. Su dinámica consiste en ofrecer un peso por cada seguidor que tiene a quien consiga derribarlo durante un minuto de pelea.

Juan Manuel Márquez (Foto: Twitter@RaulMunozMX)
Juan Manuel Márquez (Foto: Twitter@RaulMunozMX)

Durante la entrevista con Márquez, Serralde tenía 968,000 seguidores. Esa cantidad representaba el premio disponible para cualquiera que lograra mandarlo a la lona dentro del tiempo establecido.

La recompensa ya supera el millón de pesos. El posible duelo con Márquez, de todos modos, no tendría ese incentivo económico para el ex campeón mundial.

Eduardo Camarena se ofrece para narrar la pelea

Por su parte, el periodista Eduardo Camarena también se involucró en el reto y aseguró que narraría el eventual enfrentamiento entre el Dinamita y el Lobo.

Yo la narro, el Dinamita y el Lobo”, afirmó Camarena. Luego remarcó el compromiso de ambos: “Tienen palabra, aquí no se raja nadie”.

La pelea aún depende de que el video de la entrevista alcance el millón de vistas. Si se cumple esa condición, Márquez volvería a calzarse los guantes para un round de un minuto ante Juan Carlos Serralde.

Juan Manuel Márquez tiene un récord de 56 peleas ganadas, 40 de ellas por la vía del nocaut (Foto: Instagram @jmmarquezoficial)
Juan Manuel Márquez tiene un récord de 56 peleas ganadas, 40 de ellas por la vía del nocaut (Foto: Instagram @jmmarquezoficial)

¿Cuándo fue la última pelea de Márquez?

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado en un combate que fue eliminatoria de la categoría welter versión Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con 40 años de edad, el Dinamita se impuso de manera contundente por decisión unánime con tarjetas 109-118, 117-109 y 117-109.

Juan Manuel Márquez vs Manny Pacquiao
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 08: (R-L) Juan Manuel Marquez lands a right to the face of Manny Pacquiao during their welterweight bout at the MGM Grand Garden Arena on December 8, 2012 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Juan Manuel Márquez Méndez logró escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mexicano tras hacer una carrera exitosa ganando múltiples campeonatos mundiales. Además de ser campeón en cuatro divisiones distintas, el Dinamita también consiguió vencer a Manny Pacquiao, uno de los mejores peleadores de la época moderna.

Temas Relacionados

Juan Manuel MárquezJuan Carlos SerraldeEl LoboBoxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

El reporte identificó ocho entidades especialmente susceptibles a sequías severas y advirtió riesgos para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación de energía

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

Ariadna Montiel líder de Morena sostiene que los padres de la coordinadora nacieron en La Yesca, por lo que cumpliría con la condición de ser mexicana por nacimiento exigida para el cargo estatal

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

El incidente ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Tlalpan y movilizó a policías, paramédicos y bomberos

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

La segunda fase del torneo llegará este viernes 9 de octubre a la Arena México como parte del Mes de las Amazonas

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan

Del R1 al R3, los mandos del CJNG que quedaron expuestos tras los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez

Con un Grupo de Operaciones Especiales, drones y bicicletas nuevas: así blindan Mazatlán por violencia del Cártel de Sinaloa

Detienen en Perú a mujer buscada en Querétaro por presunto fraude genérico

ENTRETENIMIENTO

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Fuerza Regida rompe récord con 10 conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes

Captan a Gustavo Adolfo Infante tomando clases con Polymarchs para convertirse en DJ

¿Quién miente? Mariana Ochoa contradice a Gustavo Adolfo Infante sobre supuesto encuentro con Ari Borovoy

La primera foto de Instagram fue tomada en México: la historia del perro que inauguró la red social

DEPORTES

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

Lista de mexicanos que participarán en la temporada 2026 de la NBA

Partidos de la Liga MX Femenil tendrá módulos para la detección del cáncer de mama: cómo registrarse y dónde ubicar los puntos

América vs Monterrey: precio de los boletos, estacionamiento y dónde comprar entradas para el partido en el Estadio Banorte