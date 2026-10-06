Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado (Photo by Al Bello/Getty Images)

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Juan Manuel Márquez volvería al ring para enfrentar a Juan Carlos “El Lobo” Serralde si el episodio que grabaron para el canal de YouTube Desde el Ring alcanza un millón de reproducciones.

Sin embargo, el posible combate sería de un solo round, con una duración de un minuto. El excampeón mundial aceptó el desafío sin premio económico, aunque dejó su participación sujeta a la meta de vistas del video.

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Juan Manuel Márquez volvería al ring para enfrentar a Juan Carlos “El Lobo” Serralde si el episodio que grabaron para el canal de YouTube Desde el Ring alcanza un millón de reproducciones (Crédito | Serralde).

La propuesta surgió durante una entrevista que Márquez y el periodista Eduardo Camarena realizaron a Serralde para Desde el Ring. El exboxeador mexicano aseguró que está dispuesto a ponerse los guantes pese a que su retiro ocurrió hace más de 12 años.

“Yo me rifo el tiro, sin premio”, le dijo Márquez a Serralde durante la charla. El Dinamita añadió que pelearía si el capítulo llega al millón de vistas.

El Dinamita también le planteó al creador de contenido que eligiera las condiciones para el encuentro. “Tú me dices cuándo, dónde y a qué hora”, sostuvo ante la posibilidad de una exhibición.

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El Lobo Serralde acepta el desafío de Márquez

Serralde confirmó que cumplirá con el combate si el video de Desde el Ring alcanza la cifra acordada. El creador de contenido resumió la condición con una frase directa: “Si el capítulo en Desde el Ring llega a un millón de vistas nos damos un tiro”.

El llamado El Lobo se hizo conocido por organizar peleas callejeras en la Ciudad de México. Su dinámica consiste en ofrecer un peso por cada seguidor que tiene a quien consiga derribarlo durante un minuto de pelea.

Juan Manuel Márquez (Foto: Twitter@RaulMunozMX)

Durante la entrevista con Márquez, Serralde tenía 968,000 seguidores. Esa cantidad representaba el premio disponible para cualquiera que lograra mandarlo a la lona dentro del tiempo establecido.

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La recompensa ya supera el millón de pesos. El posible duelo con Márquez, de todos modos, no tendría ese incentivo económico para el ex campeón mundial.

Eduardo Camarena se ofrece para narrar la pelea

Por su parte, el periodista Eduardo Camarena también se involucró en el reto y aseguró que narraría el eventual enfrentamiento entre el Dinamita y el Lobo.

“Yo la narro, el Dinamita y el Lobo”, afirmó Camarena. Luego remarcó el compromiso de ambos: “Tienen palabra, aquí no se raja nadie”.

La pelea aún depende de que el video de la entrevista alcance el millón de vistas. Si se cumple esa condición, Márquez volvería a calzarse los guantes para un round de un minuto ante Juan Carlos Serralde.

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Juan Manuel Márquez tiene un récord de 56 peleas ganadas, 40 de ellas por la vía del nocaut (Foto: Instagram @jmmarquezoficial)

¿Cuándo fue la última pelea de Márquez?

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado en un combate que fue eliminatoria de la categoría welter versión Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con 40 años de edad, el Dinamita se impuso de manera contundente por decisión unánime con tarjetas 109-118, 117-109 y 117-109.

LAS VEGAS, NV - DECEMBER 08: (R-L) Juan Manuel Marquez lands a right to the face of Manny Pacquiao during their welterweight bout at the MGM Grand Garden Arena on December 8, 2012 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Juan Manuel Márquez Méndez logró escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mexicano tras hacer una carrera exitosa ganando múltiples campeonatos mundiales. Además de ser campeón en cuatro divisiones distintas, el Dinamita también consiguió vencer a Manny Pacquiao, uno de los mejores peleadores de la época moderna.

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