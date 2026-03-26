Samara Martínez: la historia de lucha por una muerte digna que impulsa la Ley Trasciende en México

En el ‘Qué Roy-o el Podcast’, la activista cuenta cómo busca cambiar la legislación en México para garantizar el derecho a decidir sobre el final de la vida

La historia de Samara Martínez Montaño es un testimonio que expone las fallas del sistema de salud y, al mismo tiempo, abre un debate urgente en México: el derecho a una muerte digna.

A los 16 años, cuando aún practicaba futbol en una etapa en la que el deporte femenil comenzaba a ganar reconocimiento, Samara empezó a experimentar fuertes dolores de cabeza.

Lo que en un inicio fue un diagnóstico equivocado, con el tiempo derivó en la confirmación de un padecimiento grave: sus riñones habían dejado de funcionar correctamente.

Años después, su condición avanzó hasta ser declarada en fase terminal. Lejos de rendirse, desde 2023 decidió convertir su experiencia en una causa pública para visibilizar la realidad que enfrentan miles de pacientes en condiciones similares.

“No es querer morir, es poder decidir”: el impulso de la Ley Trasciende

Durante su participación en el podcast Qué Roy-o el Podcast, conducido por el legislador Royfid Torres González, Samara relató los múltiples desafíos que ha enfrentado, no solo médicos, sino también sociales y emocionales.

Paciente en etapa terminal reflexiona sobre su futuro frente a la decisión de prolongar la vida o acceder a una muerte digna, en medio del debate nacional por la Ley Trasciende en México

“Fueron varios duelos”, explicó, al recordar el momento en que recibió el diagnóstico terminal junto a su familia. A esta situación se sumó el abandono de su pareja, quien no pudo enfrentar la carga de cuidados que implicaba su condición.

Su activismo se centra en impulsar la llamada Ley Trasciende, una iniciativa que busca permitir que personas con enfermedades terminales puedan decidir cómo terminar sus días, bajo un marco legal y ético.

“Muchos piensan que quiero morir, pero no es así. Es como un seguro: no lo adquieres porque quieras usarlo, sino porque podrías necesitarlo”, explicó.

El costo de vivir: una realidad económica insostenible

La experiencia de Samara también reveló el impacto económico de las enfermedades terminales en México. Actualmente, depende de una máquina para prolongar su vida, en un tratamiento que tiene un horizonte estimado de cinco años.

El costo es elevado: cerca de 100 mil pesos mensuales en atención dentro del sistema público, además de gastos externos. Tan solo un medicamento puede costar hasta 30 mil pesos, mientras que uno de sus trasplantes renales alcanzó los 600 mil pesos.

Este panorama, señala, deja fuera a miles de personas que no pueden acceder a tratamientos, lo que convierte la desigualdad en un factor determinante entre vivir o morir.

Cuidados paliativos: un privilegio en México

Otro de los puntos críticos que destacó Samara es el acceso limitado a cuidados paliativos. En México, solo el 3 por ciento de los pacientes en fase terminal puede recibir este tipo de atención integral.

Paciente en etapa terminal reflexiona sobre su futuro frente a la decisión de prolongar la vida o acceder a una muerte digna, en medio del debate nacional por la Ley Trasciende en México

Estos cuidados no solo abordan el dolor físico, sino también el impacto psicológico, emocional y social tanto en pacientes como en sus familias. Sin embargo, su alto costo los convierte en un servicio inaccesible para la mayoría.

Una iniciativa en espera y un debate urgente

Actualmente, la Ley Trasciende se encuentra en el Congreso federal en espera de ser dictaminada. Para Samara, su aprobación es urgente, ya que representa una respuesta a un problema de salud pública que sigue sin atenderse de manera integral.

“¿Qué puede ser más importante que la dignidad humana?”, cuestionó.

Su relato forma parte de “Historias de Cuidado”, en la segunda temporada de Qué Roy-o el Podcast; una serie que busca visibilizar las distintas realidades de quienes cuidan y quienes requieren cuidados en México, así como impulsar la construcción de un Sistema Integral de Cuidados.

El proyecto impulsado por Royfid Torres no solo pone en el centro a pacientes como Samara, sino también a quienes dedican su vida al cuidado de otros.