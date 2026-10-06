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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

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Este martes se prevén en la Ciudad de México una marcha, cuatro concentraciones, tres rodadas ciclistas y diversas actividades culturales, religiosas y de entretenimiento en la capital, de acuerdo con la agenda de movilizaciones sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

La movilización con mayor posible impacto vial está programada por la tarde en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

12:52 hsHoy

Se registra un fuerte accidente sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec, Estado de México. Autoridades y servicios de emergencia ya atienden el percance y trabajan en el rescate de una persona que permanece atrapada dentro de un automóvil. Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona.

11:28 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy martes 6 de octubre

Se mantiene el bloqueo en la caseta de la México-Toluca hacia la CDMX (Cortesía)
Se mantiene el bloqueo en la caseta de la México-Toluca hacia la CDMX (Cortesía)

La Unión General de Trabajadores de México marchará a las 17:00 horas desde la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, ubicada en el cruce de Calzada San Antonio Abad y Calzada Chabacano, hacia el Zócalo capitalino.

La organización exige el pago de laudos, reinstalación de personal, incremento salarial, basificación, fin al acoso laboral y la entrega de uniformes, insumos y herramientas de trabajo. Se estima la participación de unas 400 personas y no se descarta el arribo de autobuses al punto de reunión.

Además, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México realizará un mitin a las 15:00 horas en el Zócalo. Sus integrantes demandarán el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos alcanzados tras el levantamiento de la huelga. Se espera la asistencia de alrededor de 100 personas.

Desde las 10:00 horas, la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública se concentrará en la Plaza de la Ciudadela, en el Centro Histórico, para llevar a cabo una asamblea informativa sobre trámites de retabulación para pensiones y jubilaciones. La SSC anticipa posibles afectaciones en vialidades cercanas.

A la misma hora, el Consejo Nacional de Motociclistas, A.C. se reunirá en el Ángel de la Independencia para pedir la regulación de los viajes por aplicación y manifestarse contra la modificación al artículo 59 de la Ley de Movilidad local, que plantea prohibir expresamente el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales. El grupo no descarta trasladarse en caravana al Congreso de la Ciudad de México, donde tiene una mesa de trabajo programada a las 11:00 horas.

Por su parte, la organización Plataforma 4:20 desarrollará, a partir de las 12:00 horas, una jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Las actividades se realizarán en el Monumento a la Madre, en la colonia Narvarte Poniente y en el cruce de avenida Gran Canal con Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

También habrá rodadas ciclistas durante la jornada. A las 5:50 horas, People for Bikes Roma saldrá de Zacatecas 55, en la Roma Norte, con destino a Bosques de las Lomas. Por la noche, a las 20:15 horas, Rodando con Dinosaurios partirá de la Alameda Central rumbo al Parque de la Bombilla; mientras que a las 20:30 horas otra rodada saldrá del Parque de las Rosas, en Iztacalco, hacia la Arena México y la Arena Coliseo.

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