Fuerza Regida rompe récord con 10 conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes

Fuerza Regida poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

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Fuerza Regida anunció dos nuevas fechas en el Palacio de los Deportes y elevó a 10 el número de conciertos consecutivos programados en el inmueble. Las nuevas presentaciones están contempladas para el 29 y 30 de enero de 2027, con lo que la agrupación establece, de acuerdo con el anuncio proporcionado, un récord de presentaciones consecutivas en este recinto.

La noticia llega después de la respuesta que tuvieron las primeras funciones de la gira en la capital. Las localidades para las fechas inicialmente anunciadas comenzaron a agotarse durante la Preventa Banamex, situación que abrió la puerta para sumar nuevos conciertos y ampliar la oportunidad para quienes se quedaron sin entradas.

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Pero el anuncio también trajo un cambio importante en el calendario. La presentación que originalmente estaba programada para el 2 de febrero de 2027 será trasladada al 28 de enero, convirtiéndose en la primera función de esta extensa serie de conciertos.

Fuerza Regida mueve una fecha y suma otras dos

Ocesa explicó el ajuste mediante un aviso dirigido al público. La promotora señaló: “para integrar las nuevas fechas del 29 y 30 de enero y hacer compatibles los compromisos de la agrupación con la disponibilidad del recinto”, el concierto del 2 de febrero pasará al 28 de enero de 2027.

De esta manera, el cambio no representa una cancelación, sino una modificación en la fecha de presentación para quienes ya habían adquirido sus entradas. Ocesa confirmó que “los boletos adquiridos para el 2 de febrero de 2027 serán válidos para el concierto del 28 de enero de 2027”.

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Para los seguidores que no puedan acudir en la nueva fecha también existe una alternativa. La promotora informó que podrán solicitar el reembolso entre el 12 y el 31 de octubre en el mismo punto de venta donde realizaron la compra. Ocesa añadió que también podrán consultar los canales destinados para recibir información sobre este proceso.

El Palacio de los Deportes se prepara para una serie histórica

Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El crecimiento de la agenda capitalina refleja la demanda que ha generado This Is Our Dream Tour. Las primeras fechas anunciadas para febrero de 2027 tuvieron una respuesta importante durante la Preventa Banamex, con funciones que aparecieron como agotadas y que impulsaron la incorporación de más presentaciones.

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Con las modificaciones anunciadas, la serie alcanzará 10 fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes. Las nuevas funciones del 29 y 30 de enero se suman a una agenda que ya contemplaba presentaciones en febrero, mientras que el concierto movido al 28 de enero abrirá esta cadena de espectáculos.

El anuncio coloca a Fuerza Regida ante un reto de gran escala: mantener durante 10 noches consecutivas una producción que forma parte de una de sus giras más ambiciosas. La agrupación llegará así a un escenario que se convertirá durante varios días en uno de los principales puntos de encuentro para sus seguidores en la capital.

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Preventa, boletos y paquetes VIP

Jesus Ortiz Paz aka JOP of Fuerza Regida performs performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La preventa para las nuevas fechas del 29 y 30 de enero está programada para el 8 de octubre. Los seguidores interesados deberán permanecer atentos a los canales oficiales de venta para conocer la disponibilidad y las condiciones aplicables a estas nuevas funciones.

Además de las entradas convencionales, la gira contempla paquetes VIP con precios que van desde 8,289.50 hasta 23,028 pesos. Las opciones incluyen diferentes beneficios, entre ellos acceso anticipado, artículos exclusivos, fotografía con fondo VIP y, dependiendo del paquete elegido, acceso a lounge y fotografía grupal con integrantes seleccionados de la agrupación.

Uno de los detalles señalados en la información disponible es que JOP no participa en esa dinámica de paquetes VIP. Mientras tanto, la incorporación de dos nuevas fechas y el movimiento del concierto del 2 de febrero convierten la agenda de Fuerza Regida en una de las series más extensas que ha recibido el Palacio de los Deportes.

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Con ello, la agrupación se encamina a una marca de 10 presentaciones consecutivas en el mismo escenario.