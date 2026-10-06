México

Captan a Gustavo Adolfo Infante tomando clases con Polymarchs para convertirse en DJ

El periodista de espectáculos está listo para iniciar una nueva faceta profesional

gustavo adolfo infante -México- 6 septiembre
(Sale el sol/Captura de pantalla)
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Gustavo Adolfo Infante prepara su debut como DJ junto a Polymarchs y adelanta que habrá sorpresas por el décimo aniversario de Imagen Televisión. El periodista tomó su primera clase con integrantes del sonido y reconoce que manejar una consola requiere más práctica de la que esperaba.

Durante la emisión de Sale el Sol de este 6 de octubre, Ana María Alvarado anunció que Infante probará suerte en la música electrónica como parte de las actividades que prepara la televisora por su aniversario. La conductora adelantó que el colaborador se entrena con integrantes de Polymarchs.

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La primera sesión dejó al periodista frente a una consola digital y con una conclusión inmediata. “Me doy cuenta que toda mi vida he sido un inútil”, dijo entre risas al hablar de las dificultades que encontró al intentar mezclar canciones.

Infante sostuvo que su acercamiento a la música de DJ le permitió entender el nivel técnico detrás de las presentaciones.

gustavo adolfo infante -México- 6 septiembre
(Sale el sol/Captura de pantalla)

“Entré al mundo digital de la magia de la música, de estos señores, de estos DJ profesionales. Está maravilloso, pero tengo que seguir estudiando porque está bien complicado”, afirmó.

Gustavo Adolfo Infante reconoce que mezclar música requiere sensibilidad

El periodista explicó que antes de tomar la clase pensaba que el trabajo consistía en movimientos sencillos sobre la consola. Tras conocer el equipo y las funciones de cada canal, modificó su opinión sobre el oficio.

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“Yo pensé que era más sencillo. O sea, yo lo veía que le hacen así. No, cuál le hacen así. Hay que ver muchas cosas y hay que tener mucha sensibilidad. Está bien detallado”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

Durante la práctica, los integrantes de Polymarchs lo guiaron en el uso de la consola de audio y en la sincronización de canciones. El conductor también mencionó que deberá aprender a igualar los tiempos de ambas pistas antes de realizar una transición.

“Haz de cuenta, 128, tiene que estar la otra tornamesa a 128”, explicó al referirse al ritmo de las canciones. Luego precisó que el entrenamiento se realiza con herramientas digitales, aunque dijo que le habría gustado practicar con viniles.

Infante señaló que sus instructores le explicaron que el uso de discos físicos puede presentar dificultades técnicas durante una mezcla. “En vinil ya no lo tocamos casi, porque puede haber un brinco del disco y demás”, relató sobre la recomendación que recibió.

El conductor bromeó con que tal vez sus maestros temían que rayara los discos.

Madonna, David Guetta, Tiësto y Marshmello estarían en su selección musical

Gustavo Adolfo Infante adelantó algunos de los artistas que le gustaría incluir en sus mezclas cuando llegue el momento de presentarse ante el público. Entre sus referentes mencionó a Madonna, David Guetta, Tiësto y Marshmello.

Jul 21, 2024; Columbus, Ohio, USA; Marshmello performs during the 2024 MLS All-Star Concert at Nationwide Arena. Mandatory Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports
Jul 21, 2024; Columbus, Ohio, USA; Marshmello performs during the 2024 MLS All-Star Concert at Nationwide Arena. Mandatory Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports

“Hay que pegarle a los clásicos. Hay que pegarle al maestro Guetta”, dijo el periodista. Después, al escuchar los nombres de otros exponentes de música electrónica, agregó que Tiësto también forma parte de sus gustos.

Sobre Marshmello, Infante recordó una visita a Las Vegas para verlo tocar. “Me llevaron a verlo a Las Vegas y yo así: ‘¿Este qué, quién es? El ridículo ese’. Pero toca padrísimo, la verdad”, comentó durante la entrevista.

El colaborador de Sale el Sol sostuvo que buscará tomar como referencia las selecciones musicales de Polymarchs. “Ya entré, ahora le voy a seguir aprendiendo con los maestros de Polymarchs”, dijo.

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Al volver al foro, agregó que Madonna será una presencia obligada en su eventual playlist. “Obviamente tengo que tocar a Madonna, es la reina. Tengo que tocar a David Guetta, que es otro de los clásicos”, señaló.

Integrantes de Polymarchs ven talento en el periodista de espectáculos

Los DJs que impartieron la primera clase evaluaron de forma positiva el desempeño del conductor. Uno de ellos afirmó que, con disciplina, Infante podría desarrollar habilidades para presentarse como DJ.

Si es aplicado, yo creo que vamos a tener un gran DJ en México”, aseguró uno de los integrantes de Polymarchs. También señaló que habrá más clases para que el periodista continúe con su preparación.

El periodista explicó que sus instructores cuentan con experiencia dentro del proyecto musical. Señaló que Octavio lleva 28 años en Polymarchs y John suma ocho años, además de que ambos han participado en eventos dentro y fuera de México.

PolyMarchs
PolyMarchs se prepara para deleitar a los poblanos en Cholula. (Infobae México)

Polymarchs tiene una trayectoria ligada al high energy en la Ciudad de México

Polymarchs surgió bajo la dirección de Apolinar Silva y se convirtió en uno de los nombres más asociados con el high energy y los grandes bailes sonideros de la Ciudad de México. El proyecto ha mantenido presencia en eventos masivos y celebraciones públicas.

Apolinar Silva recibió un homenaje de la Secretaría de Cultura capitalina en septiembre de 2023, durante un acto realizado en el Faro Aragón. El reconocimiento se enfocó en su aportación a la difusión de la música high energy en México.

La preparación de Gustavo Adolfo Infante con integrantes de Polymarch forma parte de las sorpresas que Sale el Sol anunció para la celebración por los 10 años de Imagen Televisión y del programa matutino.

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